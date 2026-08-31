Καλλιμάνη: Μικρό κοριτσάκι ήξερε όλους τους στίχους του τραγουδιού της

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε το συγκινητικό βίντεο

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Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που βίωσε την ώρα που βρισκόταν επί σκηνής, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ιουλία Καλλιμάνη.

Καλλιμάνη: Μικρό κοριτσάκι ήξερε όλους τους στίχους του τραγουδιού της

Έξαλλη με θαμώνα η Ιουλία Καλλιμάνη: «Εσένα σ’ αρέσει αυτό;»

Η τραγουδίστρια βρισκόταν στη Λεμεσό Κύπρου και μία μικρή θαυμάστριά της, ζήτησε να ανέβει στη σκηνή.

Καλλιμάνη: Μικρό κοριτσάκι ήξερε όλους τους στίχους του τραγουδιού της

Τότε η ερμηνεύτρια της έδωσε το μικρόφωνο και τραγούδησαν μαζί μία από τις επιτυχίες της και πιο συγκεκριμένα το τραγούδι «Στα Καλύτερα που Έλκονται».Η τραγουδίστρια που εμφανίστηκε  στις 28 και 29 Αυγούστου στη Λεμεσό της Κύπρου.

 

 

 

Αυτό που προκάλεσε έκπληξη στους θαμώνες του μαγαζιού, ήταν πως το μικρό κοριτσάκι ήξερε απέξω όλους τους στίχους του τραγουδιού. 

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ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ
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