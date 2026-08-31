Ντορέττα Παπαδημητρίου: Αποχαιρετά το καλοκαίρι με μια βουτιά στην Τζια

Δες τη βουτιά της στο ηλιοβασίλεμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.08.26 , 16:07 Μάρα Ζαχαρέα: Τα στιγμιότυπα από την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν
31.08.26 , 16:01 Αλέξης Γεωργούλης: Η βραδινή έξοδος με τη Μαρία Σολωμού -Χόρεψαν αγκαλιά
31.08.26 , 16:00 Επιστροφή στην πόλη: δείτε 3 looks που μας θυμίζουν το φετινό καλοκαίρι
31.08.26 , 15:52 Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Ένας νεκρός
31.08.26 , 15:44 «Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
31.08.26 , 15:43 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Αποχαιρετά το καλοκαίρι με μια βουτιά στην Τζια
31.08.26 , 15:32 Τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει γυναίκα
31.08.26 , 14:56 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι τελευταίες βουτιές πριν την επιστροφή στην Αθήνα
31.08.26 , 14:50 Κυψέλη: Το βρέφος είχε 10 μαχαιριές στην πλάτη - Σοκάρει η ιατροδικαστική
31.08.26 , 14:40 Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
31.08.26 , 14:21 Η Σίσσυ Χρηστίδου στο γυμναστήριο: «Επιστροφή στην κόλαση»
31.08.26 , 14:00 Aυτό είναι το φθινοπωρινό φρούτο που σε βοηθάει να χάσεις βάρος
31.08.26 , 13:46 Δημογραφικό: 30.000 λιγότερα παιδιά στην Α΄ Δημοτικού σε μία δεκαετία
31.08.26 , 13:27 Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης
31.08.26 , 13:23 Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη, Ζήνα - Δείτε φωτογραφίες
Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Είμαστε ακόμα σε σοκ»
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Ανθή Βούλγαρη: «Θα στήσω καρτέρι να γνωρίσω τον Γιάννη Κολοκυθά»
Κυψέλη: Το βρέφος είχε 10 μαχαιριές στην πλάτη - Σοκάρει η ιατροδικαστική
Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη, Ζήνα - Δείτε φωτογραφίες
Η Σίσσυ Χρηστίδου στο γυμναστήριο: «Επιστροφή στην κόλαση»
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Αλέξης Γεωργούλης: Η βραδινή έξοδος με τη Μαρία Σολωμού -Χόρεψαν αγκαλιά
Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Γνωρίστε την ομάδα της νέας πρωινής εκπομπής
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι τελευταίες βουτιές πριν την επιστροφή στην Αθήνα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Παπαδημητρίου: Το challenge ισορροπίας με τον Γεροντιδάκη στην παραλία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με βίντεο από την Τζια, όπου απολαμβάνει βουτιά στο ηλιοβασίλεμα.
  • Δημοσίευσε τρυφερό μήνυμα για τις αναμνήσεις του καλοκαιριού στον λογαριασμό της στο Instagram.
  • Η ηθοποιός και ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης, διανύουν 1,5 χρόνο σχέσης και περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί.
  • Το ζευγάρι ταξίδεψε σε Πόρτο Χέλι και Κέα, μοιράζοντας στιγμές αγάπης στα social media.
  • Η σχέση τους παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά μοιράζονται τις όμορφες στιγμές τους.

Με μια όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση από την Τζια αποχαιρέτησε το καλοκαίρι η Ντορέττα Παπαδημητρίου, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τις διακοπές της.

Παπαδημητρίου: Το challenge ισορροπίας με τον Γεροντιδάκη στην παραλία

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο απολαμβάνει μια βουτιά στο ηλιοβασίλεμα, συνοδεύοντάς το με ένα γλυκό μήνυμα για τις στιγμές που θα κρατήσει από το φετινό καλοκαίρι.

«Μια απ’ τις στιγμές που θα θυμάμαι από αυτό το καλοκαίρι ήταν αυτή η βουτιά στο ηλιοβασίλεμα, στην όμορφη Τζια. Μέχρι το επόμενο, κρατάμε τις όμορφες αναμνήσεις που δημιουργήσαμε και προχωράμε. Σ’ ευχαριστούμε καλοκαιράκι», έγραψε χαρακτηριστικά η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Δες τη βουτιά της στο ηλιοβασίλεμα:

Η Τζια, ωστόσο, είχε ξεχωριστή θέση στις φετινές καλοκαιρινές αποδράσεις της, καθώς εκεί βρέθηκε μαζί με τον αγαπημένο της Γιώργο Γεροντιδάκη. Οι δυο τους διανύουν περίπου 1,5 χρόνο σχέσης και φαίνεται πως απολαμβάνουν ιδιαίτερα τον χρόνο που περνούν μαζί, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι ταξίδεψε αρχικά στο Πόρτο Χέλι και στη συνέχεια έβαλε πλώρη για την Κέα, όπου πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές με φόντο το καλοκαιρινό τοπίο.

Μέσα από τις εικόνες που μοιράστηκαν στα social media, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης έδειξαν μια πιο προσωπική πλευρά της σχέσης τους. Βουτιές στην πισίνα, στιγμές στην παραλία, αγκαλιές και τρυφερά φιλιά μπροστά στο ηλιοβασίλεμα συνέθεσαν το σκηνικό των διακοπών τους.

γεροντιδακης

Οι δυο τους δείχνουν να είναι ιδιαίτερα αγαπημένοι και ερωτευμένοι, με τη σχέση τους να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς ωστόσο, να κρύβουν πλέον τις όμορφες στιγμές που μοιράζονται.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλέξης Γεωργούλης: Η βραδινή έξοδος με τη Μαρία Σολωμού
Celebrities & Gossip Νεα
Αλέξης Γεωργούλης: Η βραδινή έξοδος με τη Μαρία Σολωμού -Χόρεψαν αγκαλιά
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι ηθοποιοί πήγαν στο θέατρο Άλσος
Celebrities & Gossip Νεα
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι Τελευταίες Βουτιές Της Στην Πάρο
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι τελευταίες βουτιές πριν την επιστροφή στην Αθήνα
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Celebrities & Gossip Νεα
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Η Σίσσυ Χρηστίδου Στο Γυμναστήριο: «Επιστροφή Στην Κόλαση»
Celebrities & Gossip Νεα
Η Σίσσυ Χρηστίδου στο γυμναστήριο: «Επιστροφή στην κόλαση»
Παντρεύτηκε η Ζήνα Αρβανιτίδη
Celebrities & Gossip Νεα
Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη, Ζήνα - Δείτε φωτογραφίες
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Celebrities & Gossip Νεα
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Κιάρα Φεράνι: Περιπέτεια υγείας στο ταξίδι στο Περού
Celebrities & Gossip Νεα
Κιάρα Φεράνι: Περιπέτεια υγείας στο ταξίδι στο Περού – Με μάσκα οξυγόνου
Παπακαλιάτης: Η βόλτα με σκάφος σε λίμνη της Αυστρίας & το wakeboard
Celebrities & Gossip Νεα
Παπακαλιάτης: Η βόλτα με σκάφος σε λίμνη της Αυστρίας & το wakeboard
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top