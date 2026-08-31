Με μια όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση από την Τζια αποχαιρέτησε το καλοκαίρι η Ντορέττα Παπαδημητρίου, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τις διακοπές της.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο απολαμβάνει μια βουτιά στο ηλιοβασίλεμα, συνοδεύοντάς το με ένα γλυκό μήνυμα για τις στιγμές που θα κρατήσει από το φετινό καλοκαίρι.

«Μια απ’ τις στιγμές που θα θυμάμαι από αυτό το καλοκαίρι ήταν αυτή η βουτιά στο ηλιοβασίλεμα, στην όμορφη Τζια. Μέχρι το επόμενο, κρατάμε τις όμορφες αναμνήσεις που δημιουργήσαμε και προχωράμε. Σ’ ευχαριστούμε καλοκαιράκι», έγραψε χαρακτηριστικά η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Δες τη βουτιά της στο ηλιοβασίλεμα:

Η Τζια, ωστόσο, είχε ξεχωριστή θέση στις φετινές καλοκαιρινές αποδράσεις της, καθώς εκεί βρέθηκε μαζί με τον αγαπημένο της Γιώργο Γεροντιδάκη. Οι δυο τους διανύουν περίπου 1,5 χρόνο σχέσης και φαίνεται πως απολαμβάνουν ιδιαίτερα τον χρόνο που περνούν μαζί, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι ταξίδεψε αρχικά στο Πόρτο Χέλι και στη συνέχεια έβαλε πλώρη για την Κέα, όπου πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές με φόντο το καλοκαιρινό τοπίο.

Μέσα από τις εικόνες που μοιράστηκαν στα social media, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης έδειξαν μια πιο προσωπική πλευρά της σχέσης τους. Βουτιές στην πισίνα, στιγμές στην παραλία, αγκαλιές και τρυφερά φιλιά μπροστά στο ηλιοβασίλεμα συνέθεσαν το σκηνικό των διακοπών τους.

Οι δυο τους δείχνουν να είναι ιδιαίτερα αγαπημένοι και ερωτευμένοι, με τη σχέση τους να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς ωστόσο, να κρύβουν πλέον τις όμορφες στιγμές που μοιράζονται.