Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης φαίνεται πως έχουν βάλει τη γυμναστική για τα καλά στην καθημερινότητά τους, με τις κοινές τους προπονήσεις να αποκτούν κάθε φορά και έναν πιο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα.

Αυτή τη φορά, το ζευγάρι άφησε για λίγο στην άκρη το γυμναστήριο και μετέφερε τις ασκήσεις του στην παραλία.

Η άμμος και το κύμα έγιναν το σκηνικό για μια σειρά από ασκήσεις ισορροπίας, με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου να δοκιμάζει τις αντοχές και τη σταθερότητά της έχοντας ως «βάση» τον σύντροφό της.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ο Γιώργος Γεροντιδάκης ξαπλώνει στην άμμο και εκείνη προσπαθεί να σταθεροποιηθεί πάνω του, συνδυάζοντας ισορροπία, δύναμη και έλεγχο του σώματος.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν ήταν τόσο εύκολο όσο ίσως φαίνεται με την πρώτη ματιά.

Η ηθοποιός χρειάστηκε να κάνει αρκετές προσπάθειες μέχρι να βρει το σωστό σημείο ισορροπίας, ενώ σε κάποιες από αυτές τις προσπάθειες έχασε τη σταθερότητά της.

Οι δυο τους, ωστόσο, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Με χιούμορ και καλή διάθεση, συνέχισαν ξανά και ξανά μέχρι να πετύχουν την άσκηση όπως ήθελαν.