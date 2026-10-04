Ο Νίκος και η Κατερίνα έπαιξαν LINGO κι έφυγαν με λεφτά!

Το τετράγράμματο Lingo από «Φ» τους άνοιξε την όρεξη, δίνοντάς τους το χρηματικό ποσό των 2.115 ευρώ!

Ο Νίκος στη συνέχεια βρήκε με την πρώτη τη λέξη με πέντε γράμματα από «Β», διπλασιάζοντας τα κέρδη τους. Ωστόσο, η τύχη τους σταμάτησε εδώ.

Το ζευγάρι δυσκολεύτηκε αρχικά να εντοπίσει το εξάρι LINGO από «Λ» και χρησιμοποίησε το πάσο του.

Νίκος & Κατερίνα έπαιξαν LINGO κι έφυγαν με 4.230 ευρώ

Με 28 δευτερόλεπτα να τους απομένουν, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μαντέψουν σωστά τη νέα λέξη που εμφανίστηκε στον πίνακα, αυτή τη φορά από το γράμμα «Π».

Οι προσπάθειές τους αποδείχτηκαν άκαρπες, αλλά καθόλου δεν τους ένοιαξε, καθώς είχαν κερδίσει ήδη 4.230 ευρώ.

«Ήρθατε, γνωριστήκαμε, παίξατε και φεύγετε με 4.230 ευρώ», σχολίασε ο Νίκος Μουτσινάς, χαρούμενος που άλλη μία ομάδα δεν έφυγε με άδεια χέρια από το παιχνίδι!

Δείτε όλα τα επεισόδια του LINGO