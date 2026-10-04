LINGO: Πόσα χρήματα κέρδισαν ο Νίκος και η Κατερίνα;

Ήρθαν, έπαιξαν κι έφυγαν χαρούμενοι από το παιχνίδι!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος και η Κατερίνα κέρδισαν 2.115 ευρώ από το παιχνίδι LINGO.
  • Ο Νίκος βρήκε τη λέξη με πέντε γράμματα από «Β», διπλασιάζοντας τα κέρδη τους.
  • Δυσκολεύτηκαν να βρουν το εξάρι LINGO από «Λ» και χρησιμοποίησαν το πάσο τους.
  • Με 28 δευτερόλεπτα να απομένουν, δεν κατάφεραν να μαντέψουν τη λέξη από «Π».
  • Τελικά, έφυγαν με συνολικά κέρδη 4.230 ευρώ.

Ο Νίκος και η Κατερίνα έπαιξαν LINGO κι έφυγαν με λεφτά!

Το τετράγράμματο Lingo από «Φ» τους άνοιξε την όρεξη, δίνοντάς τους το χρηματικό ποσό των 2.115 ευρώ!

LINGO: Βίλλυ & Βασίλης τίναξαν την μπάνκα στον αέρα με 8.340 ευρώ!

Ο Νίκος στη συνέχεια βρήκε με την πρώτη τη λέξη με πέντε γράμματα από «Β», διπλασιάζοντας τα κέρδη τους. Ωστόσο, η τύχη τους σταμάτησε εδώ.

Το ζευγάρι δυσκολεύτηκε αρχικά να εντοπίσει το εξάρι LINGO από «Λ» και χρησιμοποίησε το πάσο του. 

Νίκος & Κατερίνα έπαιξαν LINGO κι έφυγαν με 4.230 ευρώ

Νίκος & Κατερίνα έπαιξαν LINGO κι έφυγαν με 4.230 ευρώ 

Με 28 δευτερόλεπτα να τους απομένουν, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μαντέψουν σωστά τη νέα λέξη που εμφανίστηκε στον πίνακα, αυτή τη φορά από το γράμμα «Π».

Οι προσπάθειές τους αποδείχτηκαν άκαρπες, αλλά καθόλου δεν τους ένοιαξε, καθώς είχαν κερδίσει ήδη 4.230 ευρώ.

«Ήρθατε, γνωριστήκαμε, παίξατε και φεύγετε με 4.230 ευρώ», σχολίασε ο Νίκος Μουτσινάς, χαρούμενος που άλλη μία ομάδα δεν έφυγε με άδεια χέρια από το παιχνίδι!

Δείτε όλα τα επεισόδια του LINGO 

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LINGO
 |
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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