Εξελίξεις υπάρχουν στην αδιανόητη υπόθεση του Κολωνού, καθώς το μεγάλο θύμα, η ανήλικη που σήμερα είναι 16 ετών, κατήγγειλε τη θεία της για ενδοοικογενειακή βία.

Η Τασούλα Παπανικολάου έχει τις πληροφορίες στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Η καταγγελία έγινε από την ίδια την 16χρονη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκάδας, την περασμένη Πέμπτη.

Το κορίτσι ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η θεία της, η οποία έχει την επιμέλειά της, το προηγούμενο βράδυ την εξύβρισε και τη χτύπησε. Μάλιστα, η ανήλικη ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μια κατάσταση που υπάρχει τους τελευταίους μήνες.

Μετά την καταγγελία, η θεία συνελήφθη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή παράνομη βία, απειλή, εξύβριση, καθώς και για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμου προσώπου.

Αφέθηκε ελεύθερη και αναμένεται να δικαστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο στο Αυτόφωρο.

Τόσο η 16χρονη όσο και ο 14χρονος αδελφός της βρίσκονται πλέον σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Η θεία είχε αναλάβει την επιμέλεια του κοριτσιού μετά την αποκάλυψη της αδιανόητης υπόθεσης του Κολωνού, για την οποία εκκρεμεί πλέον η εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο. Στην υπόθεση αυτή είναι κατηγορούμενη και η μητέρα της 16χρονης.

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