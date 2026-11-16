Κολωνός: Ξανά στο εδώλιο οι εμπλεκόμενοι για την υπόθεση της 12χρονης

Ξεκινά η δίκη στο Εφετείο

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Στο Εφετείο επέστρεψε η υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, καθώς ξεκινά η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης αλλά και εκμετάλλευσης του ανήλικου κοριτσιού. 

Λίγο μετά τις 8:30 το πρωί οι κατηγορούμενοι έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της οδού Λουκάρεως. 

Στο Εφετείο η υπόθεση του βιασμού της 12χρονης από τον Κολωνό

Στο Εφετείο οι εμπλεκόμενοι για τον βιασμό της 12χρονης από τον Κολωνό / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Στο εδώλιο κάθονται συνολικά 20 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο βασικός κατηγορούμενος με τα αρχικά Η.Μ., ο επονομαζόμενος «Μιχάλης» και η μητέρα της ανήλικης. Πρόκειται για πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί ή απαλλαγεί από επιμέρους κατηγορίες σε πρώτο βαθμό και τώρα η υπόθεση εξετάζεται εκ νέου από το Εφετείο. 

Την ίδια ώρα, αρκετός κόσμος, σωματεία και συλλογικότητες έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο, εκφράζοντας τη στήριξή τους στη 12χρονη. Ζητούν την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.  

Υπόθεση 12χρονης Κολωνός: Στο Εφετείο αλληλέγγυοι

Η δίκη διακόπηκε για τις 3 Φεβρουαρίου 2027. 

Υπόθεση Κολωνού: Οι πρωτόδικες αποφάσεις για τους εμπλεκόμενους

Ο βασικός κατηγορούμεος είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια και επιπλέον 41 χρόνια κάθειρξης. Μαζί του δικάζονται ακόμη 19 άτομα, από τα οποία οι 16 είχαν καταδικαστεί για σεξουαλικές πράξεις με την ανήλικη έναντι αμοιβής. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ποινές είχαν ανασταλεί ως προς την εκτέλεσή τους. 

Όσον αφορά τον «Μιχάλη» πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί για διακεκριμένη μαστροπεία και παιδική πορνογραφία, ενώ είχε αθωωθεί για την απόπειρα γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη. 

Στο εδώλιο βρίσκεται και η μητέρα της 12χρονης, η οποία είχε καταδικαστεί για εκβίαση σε βάρος του βασικού κατηγορούμενου, αλλά είχε απαλλαγεί από τις κατηγορίες της μαστροπείας και της παιδικής πορνογραφίας. 

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης είχε επεκταθεί και σε δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορούσε 17 ακόμη άνδρες που φέρονταν να είχαν πληρώσει για να συνευρεθούν με την ανήλικη. Από αυτούς, οι 11 καταδικάστηκαν πρωτοδίκως. 

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