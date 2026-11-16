Καιρός τύπου Π φέρνει βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές

Υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες τα χαρακτηριστικά του καιρού

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)
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Με νοτιάδες, αυξημένη υγρασία και θερμοκρασίες αρκετά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυλήσει η εβδομάδα. Μάλιστα, το σκηνικό του καιρού θα θυμίζει την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να αναμένεται αξιόλογη ψυχρή εισβολή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, οι νοτιάδες θα φτάσουν κατά τόπους τα 6 με 7 μποφόρ σε Ιόνιο και Αιγαίο, μεταφέροντας θερμές και υγρές αέριες μάζες, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς στη Βόρεια Κρήτη και τους 26 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. 

Καιρός τύπου «Π» φέρνει βροχές - Σε ποιες περιοχές

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, νεφώσεις θα καλύψουν κατά διαστήματα τη χώρα, με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν πρόσκαιρα στα δυτικά και βορειοδυτικά, όπου δεν αποκλείονται ισχυρές καταιγίδες. 

Τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στη Δυτική Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατούν καλύτερες συνθήκες με διαστήματα ηλιοφάνειας. 

Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες διατηρούνται, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη και τα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 26 με 28 βαθμούς, δηλαδή έως και 8 με 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. 

Αντίθετα, στη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα, σε περιοχές όπως η Φλώρινα, το Κάτω Νευροκόπι και ο Έβρος, ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς. 

Η αυξημένη υγρασία και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, ενώ, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, δεν διαφαίνεται σημαντική αλλαγή του καιρού μέχρι το τέλος του μήνα. 

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη 

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, χωρίς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση περίπου 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς. 

Στη Θεσσαλονίκη, η αυξημένη υγρασία ενδέχεται να προκαλέσει ομίχλες το πρωί. Στη συνέχεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ το βράδυ δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κινηθεί στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. 

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