Η πρόγνωση του καιρού από τη Ματίνα Μπέρου - Βίντεο Star

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Agneta σήμερα, Τρίτη, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, διατηρώντας τις κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις, ενώ η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Από το βράδυ προβλέπεται σταδιακή βελτίωση, με τις βροχές να περιορίζονται κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Ήδη από το βράδυ της Δευτέρας εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 σε κατοίκους της Κέρκυρας, των Παξών, των Αντιπάξων, των Διαποντίων Νήσων, της Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας.

Παράλληλα, κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε δήμους της Κέρκυρας, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Κακοκαιρία Agneta: Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η κακοκαιρία Agneta, η οποία έλαβε το όνομά της από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επηρεάζει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Για σήμερα Τρίτη, οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα είναι:

Κέρκυρα, Παξοί και Ήπειρος: Κόκκινη προειδοποίηση, κυρίως για τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου, πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες.

Κόκκινη προειδοποίηση, κυρίως για τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου, πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες. Δυτική, κεντρική και ανατολική Μακεδονία: Κόκκινη προειδοποίηση από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

Κόκκινη προειδοποίηση από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα. Θράκη, Θάσος και Σαμοθράκη: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Βορειοανατολικό Αιγαίο: Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση έως το απόγευμα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου έως τις μεσημβρινές ώρες, καθώς και για την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το απόγευμα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει επίσης για τα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και για τα Δωδεκάνησα.

Κακοκαιρία Agneta: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 – Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Η επιδείνωση του καιρού οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112 το βράδυ της Δευτέρας, με προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Στην περιφερειακή ενότητα #Θεσπρωτίας, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Μηνύματα εστάλησαν στους κατοίκους της Κέρκυρας, των Παξών, των Αντιπάξων και των Διαποντίων Νήσων, ενώ αντίστοιχες ειδοποιήσεις έλαβαν οι κάτοικοι της Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Στην περιφερειακή ενότητα #Πρεβέζης, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις, τα έντονα φαινόμενα αναμένονταν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών, καθώς και σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης δέντρων ή άλλων αντικειμένων.

Κακοκαιρία Agneta: Κλειστά σχολεία στην Κέρκυρα

Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και του κόκκινου συναγερμού που έχει εκδοθεί από την Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, το πιο επικίνδυνο χρονικό διάστημα για την Κέρκυρα εντοπίζεται μεταξύ 04:00 και 07:00 το πρωί, όταν αναμένεται η μεγαλύτερη ένταση των βροχοπτώσεων.

Κακοκαιρία Agneta: Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Άστατος θα είναι ο καιρός και στην Αττική, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να συνοδευτούν από χαλαζόπτωση.

Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 14 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές κατά περιόδους, με βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 5 μποφόρ.

Άνεμοι έως 8 μποφόρ και νέα πτώση της θερμοκρασίας

Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας Agneta είναι οι ενισχυμένοι άνεμοι στα πελάγη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, οι άνεμοι στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά 7, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι αντίστοιχης έντασης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές να κυμαίνονται μεταξύ 16 και 20 βαθμών Κελσίου.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία Agneta

Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα της Τρίτης, αρχικά στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στις υπόλοιπες περιοχές.

Έως το βράδυ, οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν έως το μεσημέρι στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικές νεφώσεις, με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά από το απόγευμα.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου προβλέπονται ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και κυρίως στην Κρήτη. Οι βοριάδες στα πελάγη θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.