Καιρός 28η Οκτωβρίου: Αναλυτική πρόγνωση για 6 μεγάλες πόλεις

Η πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star Ματίνας Μπέρου

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Καιρος
Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Μετά βροχής θα γίνουν οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου σε πολλές περιοχές της χώρας, αφού ο καιρός αναμένεται να είναι άστατος ανήμερα της Εθνικής Επετείου.  

Η μετεωρολόγος του Star Ματίνα Μπέρου έδωσε αναλυτική πρόγνωση για 6 μεγάλες πόλεις στην πρόγνωσή της στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 

Η πρόγνωση του καιρού για την 28η Οκτωβρίου σε 6 μεγάλες πόλεις

Θεσσαλονίκη 

Στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, θα επικρατεί αρκετή ψύχρα, με τη θερμοκρασία οριακά στους 14 βαθμούς. Οι πρωινές ασθενείς βροχές, φαίνεται ότι θα σταματήσουν την ώρα της παρέλασης.  

Καιρός 28η Οκτωβρίου - Θεσσαλονίκη

Αθήνα 

Στην Αθήνα, που είναι σε πορτοκαλί προειδοποιηση απο την ΕΜΥ, αναμένονται ισχυρές βροχές οι οποίες θα κρατήσουν ως τις 10- 11 το πρωί. Φαίνεται ότι δε θα επηρεάσουν ιδιαίτερα τις μαθητικές παρελάσεις.  

Η θερμοκρασία εκείνη την ώρα θα είναι στους 13 με 14 βαθμούς.  

Καιρός 28η Οκτωβρίου - Αθήνα

Ιωάννινα 

Στα Ιωάννινα, θα βρέχει μέχρι και τις πρωινές ώρες, σταδιακά όμως ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση, με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία στους 13 βαθμούς. 

Καιρός 28η Οκτωβρίου - Ιωάννινα

Λάρισα 

Στη Λάρισα, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες από απόψε το βράδυ, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’όλη τη διάρκεια της αυριανής μέρας. Για την ώρα της παρέλασης είναι σε ισχύ κόκκινη προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα . Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 13 βαθμούς.

Καιρός 28η Οκτωβρίου - Λάρισα

Πάτρα 

Στην Πάτρα, περιμένουμε βροχές μέχρι το πρωί οι οποίες όμως θα εξασθενήσουν σταδιακά, χωρίς να αποκλείονται μικρής διάρκειας βροχοπτώσεις κατά την παρέλαση. Η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς. 

Καιρός 28η Οκτωβρίου - Πάτρα

Ηράκλειο 

Στο Ηράκλειο Κρήτης, αναμένονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας την ώρα της παρέλασης και τοπικές βροχές μετα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. 

Καιρός 28η Οκτωβρίου - Ηράκλειο

28η Οκτωβρίου: Πού ακυρώθηκαν οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας 

Στα Δωδεκάνησα, για τα οποία έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση, οι μαθητικές παρελάσεις έχουν ακυρωθεί. 

Το ίδιο ισχύει και σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ σε πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα είναι Φθιώτιδα - Βοιωτία, Κυκλάδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου. 

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