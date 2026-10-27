Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης "Deadlift Άρση θανάτου” που έγινε στο θέατρο Εμπορικών.
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Πολλοί διάσημοι της ελληνικής showbiz απόλαυσαν την παράσταση που έχει ως κεντρικό θέμα την άγρια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο γειτονικά γυμναστήρια.
Εκεί ήταν και ο Αιμίλιος Χειλάκης με την Αθηνά Μαξίμου, ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz.
To ζευγάρι είναι μαζί 22 χρόνια. Γνωρίστηκε την άνοιξη του 2004 στο θέατρο «Λαμπέτη», έναν χρόνο μετά έκανε σχέση και 1η Οκτωβρίου του 2006 παντρεύτηκε.
Αμφότεροι, σε συνεντεύξεις τους έχουν πει πως θέλουν να ζήσουν μαζί ως τα βαθιά γεράματα.
Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης απαθανατίστηκε στην αγκαλιά της αγαπημένης του Κωνσταντίνας Κλαψινού.Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου επτάμιση χρόνια και έχουν συνεργαστεί στο θέατρο, με πιο χαρακτηριστική τους σύμπραξη την παράσταση «Destiny».
Το παρών στην παράσταση έδωσαν επίσης και η Κατερίνα Μισιχρόνη μαζί με τον σκηνοθέτη σύντροφό της Στάθης Μουρδουκούτας.