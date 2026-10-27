Τα ερωτευμένα ζευγάρια της Αθήνας στην επίσημη πρεμιέρα του «Deadlift»

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παράσταση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.26 , 19:14 Ελένη Μενεγάκη: Η... παράδοξη φωτογραφία της από το Λονδίνο!
27.10.26 , 19:10 Pizza Fan: «Γνώριζα για τα "κεράσματα"» -Τι είπε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας
27.10.26 , 19:09 Η νέα άγρια κόντρα στη Βουλή μεταξύ Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου
27.10.26 , 18:25 Διέρρηξαν το σπίτι της Ελευθερίας Ελευθερίου
27.10.26 , 18:19 Πόθεν Έσχες: Έως 31/12/2026 η προθεσμία υποβολής με νέα τροπολογία
27.10.26 , 17:56 H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια
27.10.26 , 17:35 Επιστροφή ενοικίου: Οι δικαιούχοι, τα μισθωτήρια και η μέρα πληρωμής
27.10.26 , 17:32 Το «maxxing» η λέξη της χρονιάς για το 2026 - Τι σημαίνει
27.10.26 , 17:23 GNTM: Νέα φωτογράφιση εμπνευσμένη από τη σειρά «Desperate Housewives»!
27.10.26 , 17:05 Έφτασε στο Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo!
27.10.26 , 16:54 Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Αλλαγές στα ΜΜΜ - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί
27.10.26 , 16:36 Τα ερωτευμένα ζευγάρια της Αθήνας στην επίσημη πρεμιέρα του «Deadlift»
27.10.26 , 15:55 Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τους ηγέτες Νορβηγίας - Φινλανδίας
27.10.26 , 15:38 28η Οκτωβρίου: Μονοήμερες εκδρομές της τελευταίας στιγμής κοντά στην Αθήνα
27.10.26 , 15:37 Eurovision 2027: Αποσύρεται η Ολλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
Καιρός: «Red Code» για την 28η Οκτωβρίου - Ακυρώνονται μαθητικές παρελάσεις
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αιτία θανάτου του είναι η «φαρμακευτική δηλητηρίαση»
Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχη η ηθοποιός που τον είχε καταγγείλει για βιασμό
Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο
Συνταγή για γλυκό με φρουτένια γεύση: Φτιάξτε apple crumble
Τα ερωτευμένα ζευγάρια της Αθήνας στην επίσημη πρεμιέρα του «Deadlift»
Ζήνα Κουτσελίνη: Ζήτησε συγγνώμη στη Μαρία Αντωνά - «Σε στεναχώρησα»
Πόθεν Έσχες: Έως 31/12/2026 η προθεσμία υποβολής με νέα τροπολογία
Φοίβος Παπαδάκης: «Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος»
«Το MEGA πρότεινε στη Φαίη Σκορδά να κάνει κάτι άλλο και το αρνήθηκε»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τι είπε η Αθηνά Μαξίμου για τον Αιμίλιο Χειλάκη σε συνέντευξή της στη Σταματίνα Τσιμτσιλή/ βίντεο από Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης "Deadlift Άρση θανάτου” που έγινε στο θέατρο Εμπορικών.

«Δύο Χρόνια Διακοπές»: Το έργο του Ιουλίου Βερν, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Πολλοί διάσημοι της ελληνικής showbiz απόλαυσαν την παράσταση που έχει ως κεντρικό θέμα την άγρια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο γειτονικά γυμναστήρια.

Εκεί ήταν και ο Αιμίλιος Χειλάκης με την Αθηνά Μαξίμου, ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης με την Αθηνά Μαξίμου/ φωτογραφία από NDP

Ο Αιμίλιος Χειλάκης με την Αθηνά Μαξίμου/ φωτογραφία από NDP

To ζευγάρι είναι μαζί 22 χρόνια. Γνωρίστηκε την άνοιξη του 2004 στο θέατρο «Λαμπέτη», έναν χρόνο μετά έκανε σχέση και 1η Οκτωβρίου του 2006 παντρεύτηκε. 

Αμφότεροι, σε συνεντεύξεις τους έχουν πει πως θέλουν να ζήσουν μαζί ως τα βαθιά γεράματα.

Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης με την Κωνσταντίνα Κλαψινού/ φωτογραφία από NDP/ Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης με την Κωνσταντίνα Κλαψινού/ φωτογραφία από NDP/ Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης απαθανατίστηκε στην αγκαλιά της αγαπημένης του Κωνσταντίνας Κλαψινού.Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου επτάμιση χρόνια και έχουν συνεργαστεί στο θέατρο, με πιο χαρακτηριστική τους σύμπραξη την παράσταση «Destiny».

Ο Στάθης Μουρδουκούτας με την Κατερίνα Μισιχρόνη/ φωτογραφία από NDP/ Ανδρέας Νικολαρέας 

Ο Στάθης Μουρδουκούτας με την Κατερίνα Μισιχρόνη/ φωτογραφία από NDP/ Ανδρέας Νικολαρέας 

Το παρών στην παράσταση έδωσαν επίσης και η Κατερίνα Μισιχρόνη μαζί με τον σκηνοθέτη σύντροφό της  Στάθης Μουρδουκούτας.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
 |
ΛΕΝΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
 |
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ
 |
ΑΘΗΝΑ ΜΑΞΙΜΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελένη Μενεγάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Μενεγάκη: Η... παράδοξη φωτογραφία της από το Λονδίνο!
Θύμα Διάρρηξης Η Ελευθερία Ελευθερίου
Celebrities & Gossip Νεα
Διέρρηξαν το σπίτι της Ελευθερίας Ελευθερίου
Κοντογεώργη: «Είμαι ευγνώμων για τους έρωτες που έχω ζήσει»
Celebrities & Gossip Νεα
Νάντια Κοντογεώργη: «Είμαι ευγνώμων για τους έρωτες που έχω ζήσει»
Παπακωνσταντίνου: Το Μήνυμά Για Την Κατάσταση Της Υγείας Του
Celebrities & Gossip Νεα
Το δημόσιο μήνυμα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου για την υγεία του
Φοίβος Παπαδάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Φοίβος Παπαδάκης: «Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος»
Ζέτα Θεοδωρακοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Ζέτα Θεοδωρακοπούλου: «Ποτέ μέσω του φύλου μου δε διεκδίκησα ένα ρεπορτάζ»
Μελέτης Ηλίας: Στη δύσκολη στιγμή πρέπει να κάνεις Πίσω
Celebrities & Gossip Νεα
Μελέτης Ηλίας: «Στη δύσκολη στιγμή πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω»
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Celebrities & Gossip Νεα
Παπακωνσταντίνου:Η κατάσταση της υγείας του μετά τη νοσηλεία στο νοσοκομείο
Δήμου: Το θέατρο, Το Μπαμπά Σ'αγαπώ & Η Συμβουλή Τουμασάτου
Celebrities & Gossip Νεα
Ναταλία Δήμου: Το θέατρο, το «Μπαμπά Σ'αγαπώ» και η συμβουλή της Τουμασάτου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top