Τι είπε η Αθηνά Μαξίμου για τον Αιμίλιο Χειλάκη σε συνέντευξή της στη Σταματίνα Τσιμτσιλή/ βίντεο από Happy Day

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης "Deadlift Άρση θανάτου” που έγινε στο θέατρο Εμπορικών.

Πολλοί διάσημοι της ελληνικής showbiz απόλαυσαν την παράσταση που έχει ως κεντρικό θέμα την άγρια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο γειτονικά γυμναστήρια.

Εκεί ήταν και ο Αιμίλιος Χειλάκης με την Αθηνά Μαξίμου, ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης με την Αθηνά Μαξίμου/ φωτογραφία από NDP

To ζευγάρι είναι μαζί 22 χρόνια. Γνωρίστηκε την άνοιξη του 2004 στο θέατρο «Λαμπέτη», έναν χρόνο μετά έκανε σχέση και 1η Οκτωβρίου του 2006 παντρεύτηκε.

Αμφότεροι, σε συνεντεύξεις τους έχουν πει πως θέλουν να ζήσουν μαζί ως τα βαθιά γεράματα.

Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης με την Κωνσταντίνα Κλαψινού/ φωτογραφία από NDP/ Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης απαθανατίστηκε στην αγκαλιά της αγαπημένης του Κωνσταντίνας Κλαψινού.Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου επτάμιση χρόνια και έχουν συνεργαστεί στο θέατρο, με πιο χαρακτηριστική τους σύμπραξη την παράσταση «Destiny».

Ο Στάθης Μουρδουκούτας με την Κατερίνα Μισιχρόνη/ φωτογραφία από NDP/ Ανδρέας Νικολαρέας

Το παρών στην παράσταση έδωσαν επίσης και η Κατερίνα Μισιχρόνη μαζί με τον σκηνοθέτη σύντροφό της Στάθης Μουρδουκούτας.

