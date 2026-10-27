Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Νάντια Κοντογεώργη και μίλησε για τον ρόλο της στη σειρά «Κάμπινγκ», αλλά και για τις προσωπικές της εμπειρίες και τους έρωτες που έχουν σημαδέψει τη ζωή της.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία ενσαρκώνει τη Νίτσα στην κωμική σειρά του MEGA, αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ηρωίδας της, εξηγώντας πως πρόκειται για έναν ρόλο αρκετά διαφορετικό από εκείνους που έχει συνηθίσει, μέσα από τον οποίο βρίσκει την ευκαιρία να εκφράσει και δικά της συναισθήματα.

«Είναι κόντρα ρόλος και ό,τι με έχει ενοχλήσει στη ζωή, τα βάζω στη Νίτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Χαμογέλα και παλι»

«Είναι ωραία να παίρνεις έναν ρόλο και να λες κανονικά είναι αντιπαθής, αλλά είναι τόσο ανθρώπινη, έχει ρωγμές, τραύματα, που την καταλαβαίνουμε. Όλοι οι χαρακτήρες στη σειρά είναι αληθινοί, τους καταλαβαίνεις», σημείωσε η ηθοποιός.

Νάντια Κοντογεώργη: Η εξομολόγηση για τους έρωτες που έχει ζήσει

Η συζήτηση στράφηκε και στην προσωπική της ζωή, με τη Νάντια Κοντογεώργη να μιλά για τον έρωτα και τα μαθήματα που έχει πάρει μέσα από τις σχέσεις της. Η ίδια δήλωσε πως αισθάνεται ευγνωμοσύνη για όσα έχει βιώσει, ακόμη κι αν κάποιες εμπειρίες ήταν δύσκολες.

«Είμαι ικανοποιημένη και ευγνώμων για τους έρωτες που έχω ζήσει. Λέω μακάρι τα μαθήματα να έρχονται επώδυνα μέσα από τον έρωτα», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα με τις τηλεοπτικές και καλλιτεχνικές της δραστηριότητες, η Κοντογεώργη ετοιμάζεται να αναλάβει την παρουσίαση της όπερας «Candide» του Leonard Bernstein, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής στις 10 και 11 Δεκεμβρίου.