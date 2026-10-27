Eurovision 2027: Αποσύρεται η Ολλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Η Ολλανδία είχε ανακοινώσει από τον Αύγουστο την πρόθεσή της να αποχωρήσει

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η συνέντευξη της περσινής νικήτριας της Eurovision Dara στο star.gr

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Η Ολλανδία αποσύρεται από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2027, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός NPO, επικαλούμενος το «ευαίσθητο» ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ.

Eurovision 2027: Στην τελική ευθεία για την υποβολή των τραγουδιών

Η αποχώρηση της Ολλανδίας αποτελεί την τελευταία εξέλιξη σε μια σειρά μποϊκοτάζ από χώρες που αντιτίθενται στη συμμετοχή του Ισραήλ στον ετήσιο μουσικό διαγωνισμό, εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος ξέσπασε μετά τις αιματηρές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Κατά τις επιθέσεις, σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ και 251 άνθρωποι αιχμαλωτίστηκαν και οδηγήθηκαν στη Γάζα. Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων, εκτεταμένες καταστροφές και τον εκτοπισμό της μεγάλης πλειονότητας του πληθυσμού, εν μέσω σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης.

«Γνωρίζουμε εδώ και κάποιο καιρό ότι η συμμετοχή του Ισραήλ προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στην κοινωνία και αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων και διαφωνιών. Για τον λόγο αυτό, ύστερα από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, η NPO αποφάσισε να αποσυρθεί από τον διαγωνισμό του 2027», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γιούρε Μπόσμαν, διευθυντής μέσων ενημέρωσης της NPO.

Η απόφαση έβαλε τέλος σε μια σειρά ανατροπών σχετικά με τη συμμετοχή της Ολλανδίας στον διαγωνισμό, αναδεικνύοντας τον διχασμό που προκαλεί το ζήτημα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τον Αύγουστο, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιλογή του Ολλανδού εκπροσώπου και τη μετάδοση του διαγωνισμού, είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται, υποστηρίζοντας ότι η διοργάνωση δεν μπορεί «να θεωρηθεί ουδέτερη», δεδομένων των διαφωνιών γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα. Ωστόσο, έναν μήνα αργότερα, η NPO παρενέβη, ανακοινώνοντας ότι θα αναλάβει τις σχετικές αρμοδιότητες στη θέση της AVROTROS, προτού τελικά αναθεωρήσει τη στάση της με τη σημερινή απόφαση.

Ο Γετ ντε Ράντιτζ, εκτελεστικός πρόεδρος της NPO, αναγνώρισε ότι η απόφαση θα απογοητεύσει πολλούς Ολλανδούς φίλους της Eurovision, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ο διαγωνισμός θα μεταδοθεί κανονικά από τα δημόσια τηλεοπτικά κανάλια. «Είναι πολύ νωρίς για να συμμετάσχουμε στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2027», δήλωσε.

Η Ιρλανδία έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό, ενώ ο επικεφαλής του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ισπανίας έχει εκφράσει την υποστήριξή του σε ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ. Στις αρχές του μήνα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Τσεχίας ανακοίνωσε επίσης την αποχώρησή του, επικαλούμενος, ωστόσο, περιορισμούς στον προϋπολογισμό του.

Ο διαγωνισμός της Eurovision 2027 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

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