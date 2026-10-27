Μια από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες είδαμε στο τελευταίο επεισόδιο του GNTM 7. Τα μοντέλα κλήθηκαν να έρθουν αντιμέτωπα με τον ίδιο τους τον εαυτό, να παλέψουν με ένα ιδιαίτερα δύσκολο concept.

GNTM 7: Η Ηλιάνα Παπαγεωργού είχε στα χέρια της τις δύο καλύτερες φωτογραφίες

Η κριτική επιτροπή αναγνώρισε τη τεράστια πρόοδο των παιδιών, τονίζοντας πως όσοι κατάφεραν να πιστέψουν στον εαυτό τους και να μπουν στο concept με ορμή δικαιώθηκαν. Ανάμεσα σε μια δύσκολη και τιτάνια μάχη, δύο παίκτες κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να βρεθούν μπροστά στο πλατό διεκδικώντας την κορυφή: ο Ακύλλας κι ο Γιάννης.

GNTM 7: Ο Ακύλλας κι ο Γιάννης είχαν τις καλύτερες φωτογραφίες

Ο Γιάννης, σταθερός πρωταγωνιστής των τελευταίων επεισοδίων και ήδη κάτοχος δύο καλύτερων φωτογραφιών και 1.000 ευρώ, εμφανίστηκε απόλυτα σίγουρος για τον εαυτό του, δίνοντας μάλιστα αφορμή για χιουμοριστικές ατάκες περί... κερασμάτων στην παραγωγή. Από την άλλη, ο Ακύλλας έβγαλε μια τεράστια δίψα κι ένταση, με τη στάση του σώματος να προδίδει πόσο πολύ ήθελε αυτή τη νίκη.

Η μεγάλη νίκη και η ασυλία στον Ακύλλα

Παρά τον σκληρό ανταγωνισμό από τον ασταμάτητο Γιάννη, η πολυπόθητη καλύτερη φωτογραφία κατέληξε στα χέρια του Ακύλα!

GNTM 7: Η φωτογραφία που έδωσε στον Ακύλλα τη μεγάλη νίκη!

Με εμφανή τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη, ο Ακύλλας παρέλαβε το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ, κερδίζοντας παράλληλα την πολυτιμότερη ασυλία για το επόμενο πλατό, που του εξασφαλίζει ηρεμία ενόψει της συνέχειας.

«Είναι η πρώτη φορά που παίρνω ασυλία και το 1Κ. Είμαι πολύ ευγνώμων. Πάμε για τα πολλά τώρα!» δήλωσε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, αφιερώνοντας τη νίκη στην οικογένειά του και στον εαυτό του.

Ο Γιάννης, παρά το γεγονός ότι έχασε την πρωτιά στο νήμα, παραμένει σταθερά στο προσκήνιο, αποδεικνύοντας ότι το επίπεδό του παραμένει υψηλότατο.

GNTM 7: Δεύτερη καλύτερη φωτογραφία είχε ο... πρωταθλητής Γιάννης!

«Μπράβο σου. Έχεις ανέβει στο βάθρο και δε λες να κατέβεις», του είπε η Ηλιάνα. «Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέει αυτό η Ηλιάνα. Ελπίζω εκεί να κάτσω, να μην κατέβω. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Εντάξει, μπορεί να κατέβω και μια φορά, δεν έγινε και κάτι, μη μας φάτε. Προσπαθούμε όμως να είμαστε στην κορυφή», σχολίασε στο cue του το μοντέλο με τη δεύτερη καλύτερη φωτογραφία.

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