Το βράδυ της Δευτέρας ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέγνωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δήλωση καταδίκης του τουρκολιβυκού μνημονίου, εξ ονόματος, όχι μόνο της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ε.Ε., αλλά και εκ μέρους της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Μπαχρέιν, χαρακτηρίζοντάς το άκυρο και ανυπόστατο.

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα, αλλά και σε όσους διαφωνούν στο εσωτερικό με τους κυβερνητικούς χειρισμούς, έστειλε επίσης ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας σε εκδήλωση της ομογένειας στη Νέα Υόρκη.

«Όσοι θέλουν να σκέπτονται μεμψίμοιρα ή μικρόψυχα μια Ελλάδα μικρή και αδύναμη, θα τους λυπήσω πολύ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μεγάλη. Και αυτό ας το θυμούνται όσοι μας επιβουλεύονται, γιατί δε θα βρουν ποτέ εύκολο δρόμο για την Ελλάδα» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα ότι η γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου στην ανατολική Μεσόγειο θα ενημερώσει την Τουρκία, αλλά διευκρίνησε ότι δεν θα της ζητήσει την άδεια. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Κώστα Καραμανλή ότι ακόμα και μια απλή ενημέρωση της Άγκυρας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Φτάνει στο Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό – Θέμα ημερών η NAVTEX

Θέμα λίγων ημερών είναι πλέον η έκδοση της NAVTEX από τη χώρα μας για τον καθορισμό της περιοχής των εργασίων για το ηλεκτρικό καλώδιο.

Το γαλλικό πλοίο ΑBEILLE MARENGO

Ήδη το γαλλικό πλοίο ABEILLE MARENGO, που πλησιάζει στην Κρήτη, θα καταπλεύσει στο Ηράκλειο το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Το γαλλικό ερευνητικό στον χάρτη

Η Αθήνα ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα θα λάβει μια απλή ενημέρωση από τη γαλλική εταιρεία που θα ξεκινήσει σύντομα το έργο. Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι οι Τούρκοι θα πανηγυρίζουν ότι τους ζητήσαμε την άδεια.

«Δε θα ζητηθεί καμία άδεια από καμία άλλη αρχή κανενός άλλου κράτους πέραν του ελληνικού και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία απλής ενημέρωσης στο σύνολο των κρατών που σχετίζονται, κάτι που δεν παράγει καμία νομική συνέπεια» δήλωσε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Αντίθετος ακόμα και με μια απλή ενημέρωση των Τούρκων για το καλώδιο είχε ταχθεί νωρίτερα ο Κώστας Καραμανλής, που άφησε αιχμές για όσους θεωρούν καλόπιστους τους Τούρκους.