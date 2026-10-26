Τουρκολιβυκό: Κοινή δήλωση καταδίκης του από ΗΑΕ-Μπαχρέιν-Αίγυπτο-Κύπρο

Φτάνει στο Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό – Θέμα ημερών η NAVTEX

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέγνωσε δήλωση καταδίκης του τουρκολιβυκού μνημονίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, εκ μέρους Ελλάδας, Κύπρου, Ε.Ε., Αιγύπτου, ΗΑΕ και Μπαχρέιν.
  • Η δήλωση χαρακτηρίζει το μνημόνιο άκυρο και ανυπόστατο, στέλνοντας μήνυμα στην Άγκυρα.
  • Η ελληνική κυβέρνηση θα ενημερώσει την Τουρκία για το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου στην ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να ζητήσει άδεια.
  • Η NAVTEX για την περιοχή εργασιών του καλωδίου αναμένεται να εκδοθεί σύντομα, με το γαλλικό πλοίο ABEILLE MARENGO να φτάνει στο Ηράκλειο.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν θα ζητηθεί άδεια από καμία άλλη χώρα πέραν της Ελλάδας.

Το βράδυ της Δευτέρας ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέγνωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δήλωση καταδίκης του τουρκολιβυκού μνημονίου, εξ ονόματος, όχι μόνο της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ε.Ε., αλλά και εκ μέρους της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Μπαχρέιν, χαρακτηρίζοντάς το άκυρο και ανυπόστατο.   

Ελλάδα και Αίγυπτος θα συνεχίσουν τις συζητήσεις επέκτασης της ΑΟΖ

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα, αλλά και σε όσους διαφωνούν στο εσωτερικό με τους κυβερνητικούς χειρισμούς, έστειλε επίσης ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας σε εκδήλωση της ομογένειας στη Νέα Υόρκη.  

«Όσοι θέλουν να σκέπτονται μεμψίμοιρα ή μικρόψυχα μια Ελλάδα μικρή και αδύναμη, θα τους λυπήσω πολύ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μεγάλη. Και αυτό ας το θυμούνται όσοι μας επιβουλεύονται, γιατί δε θα βρουν ποτέ εύκολο δρόμο για την Ελλάδα» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. 

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα ότι η γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου στην ανατολική Μεσόγειο θα ενημερώσει την Τουρκία, αλλά διευκρίνησε ότι δεν θα της ζητήσει την άδεια. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Κώστα Καραμανλή ότι ακόμα και μια απλή ενημέρωση της Άγκυρας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

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Θέμα λίγων ημερών είναι πλέον η έκδοση της NAVTEX από τη χώρα μας για τον καθορισμό της περιοχής των εργασίων για το ηλεκτρικό καλώδιο.

Το γαλλικό πλοίο ΑBEILLE MARENGO

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Ήδη το γαλλικό πλοίο ABEILLE MARENGO, που πλησιάζει στην Κρήτη, θα καταπλεύσει στο Ηράκλειο το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. 

Το γαλλικό ερευνητικό στον χάρτη

Το γαλλικό ερευνητικό στον χάρτη 

Η Αθήνα ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα θα λάβει μια απλή ενημέρωση από τη γαλλική εταιρεία που θα ξεκινήσει σύντομα το έργο. Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι οι Τούρκοι θα πανηγυρίζουν ότι τους ζητήσαμε την άδεια.   

Αποκλειστικό Star: Καμία συζήτηση της Αιγύπτου για ΑΟΖ με Τουρκία!

«Δε θα ζητηθεί καμία άδεια από καμία άλλη αρχή κανενός άλλου κράτους πέραν του ελληνικού και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία απλής ενημέρωσης στο σύνολο των κρατών που σχετίζονται, κάτι που δεν παράγει καμία νομική συνέπεια» δήλωσε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 

Αντίθετος ακόμα και με μια απλή ενημέρωση των Τούρκων για το καλώδιο είχε ταχθεί νωρίτερα ο Κώστας Καραμανλής, που άφησε αιχμές για όσους θεωρούν καλόπιστους τους Τούρκους.    

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
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ΤΟΥΡΚΟΛΙΒΥΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ
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ABEILLE MARENGO
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NAVTEX
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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