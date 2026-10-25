Μητσοτάκης: «Στόχος μας τα μεγάλα ψάρια»

Τι είπε για τη συμφωνία για τη Μονή Σινά και για την ΑΟΖ Ελλάδας - Αιγύπτου

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STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Μητσοτάκης: Στόχος μας τα μεγάλα ψάρια
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει τη συμφωνία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων Ελλάδας - Αιγύπτου για την ΑΟΖ.
  • Η συμφωνία κατοχυρώνει τον θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και επιλύει εκκρεμότητες 1.500 ετών.
  • Ο πρωθυπουργός ασκεί κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την ψηφοφορία σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Σημαντικές συλλήψεις στον αθλητισμό και την εστίαση για διαφθορά και φοροδιαφυγή.
  • Εγκαινιάζεται ο υπερυπολογιστής 'ΔΑΙΔΑΛΟΣ' και ανακοινώνονται αυξήσεις μισθών στην τσιμεντοβιομηχανία.

Στη συμφωνία για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά και στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων Ελλάδας - Αιγύπτου για την οριοθέτηση του εναπομείναντος τμήματος της ΑΟΖ εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, συνδέοντας τις δύο εξελίξεις με τη στρατηγική σχέση Αθήνας - Καΐρου και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα απέναντι στις «αναθεωρητικές διεκδικήσεις» στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζει «εξέλιξη ιστορικής σημασίας» τη συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης και της Αιγύπτου, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά, με ειδικό και νομικά δεσμευτικό κείμενο, κατοχυρώνονται στο διηνεκές ο θρησκευτικός χαρακτήρας και ο μοναστικός τρόπος ζωής της Μονής, καθώς και η αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας από την αδελφότητά της, με την εγγύηση της αιγυπτιακής πλευράς και χωρίς δυνατότητα αλλοίωσης των λατρευτικών χώρων.

Όπως αναφέρει, με τη συμφωνία αντιμετωπίζεται μια θεσμική εκκρεμότητα 1.500 ετών, ενώ επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση εργάστηκε «με επιμονή και διακριτικότητα», σε συνεργασία με την Αίγυπτο και με σεβασμό στην αυτονομία της Μονής. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη συναίνεση του Οικουμενικού Πατριάρχη, των Πατριαρχών Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων και των Αρχιεπισκόπων Αθηνών και Κύπρου, την οποία χαρακτηρίζει «ισχυρό μήνυμα ενότητας και ευθύνης του ελληνορθόδοξου κόσμου».

Ο κ. Μητσοτάκης συγχαίρει τα υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ευχαριστεί προσωπικά τον υπουργό Εξωτερικών για τον συντονισμό της προσπάθειας και αναφέρεται στην επικοινωνία του με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, στον οποίο εξέφρασε τη στήριξη των Ελλήνων στις αποφάσεις της Μονής.

Μήνυμα για ΑΟΖ και αναθεωρητικές διεκδικήσεις

Ο πρωθυπουργός τονίζει επίσης, με έμφαση την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων Ελλάδας και Αιγύπτου για την οριοθέτηση του εναπομείναντος τμήματος της μεταξύ τους Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σε συνέχεια της συμφωνίας του 2020.

Όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, η συμφωνία για τη Μονή του Σινά και η επανέναρξη των συνομιλιών για την ΑΟΖ επιβεβαιώνουν «το βάθος μιας σχέσης εμπιστοσύνης, με απτά αποτελέσματα για τη χώρα μας».

«Απέναντι σε αναθεωρητικές διεκδικήσεις γειτόνων μας που στερούνται ερείσματος στο διεθνές δίκαιο, απαντάμε με ισχυρές συμμαχίες στον αραβικό κόσμο, με διάλογο και με νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που κατοχυρώνουν τα εθνικά μας συμφέροντα», αναφέρει.

Ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι η συγκεκριμένη πολιτική απαιτεί «υπομονή, προετοιμασία και συνέπεια», χαρακτηρίζοντας τα αποτελέσματά της απάντηση τόσο στους επικριτές στο εσωτερικό όσο και σε όσους στο εξωτερικό επιχειρούν να επιβάλουν τετελεσμένα. «Μόνον έτσι η Ελλάδα γίνεται ισχυρότερη. Όταν μετατρέπει το δίκιο της σε συμφωνίες και τις σχέσεις της σε σταθερές συνεργασίες», τονίζει.

Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ για τα social media

Ο πρωθυπουργός ασκεί παράλληλα κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στην ψηφοφορία για το ηλικιακό όριο των 15 ετών στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπογραμμίζει ότι η ρύθμιση ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ επέλεξε «παρών» επί της αρχής και καταψήφισε βασικές διατάξεις. «Δυσκολεύομαι να καταλάβω αυτή την επιλογή, ιδιαίτερα από ένα κόμμα που διεκδικεί τον χώρο της υπεύθυνης αντιπολίτευσης», αναφέρει, επικαλούμενος τη στήριξη του 80% των πολιτών σε περιορισμούς και ηλικιακό όριο για την προστασία των ανηλίκων.

Κατά τον κ. Μητσοτάκη, «η ανάγκη διαφοροποίησης από την κυβέρνηση φαίνεται πως υπερίσχυσε της δυνατότητας να κάνουμε μαζί κάτι χρήσιμο για τις οικογένειες», ενώ σημειώνει ότι κάθε καθυστέρηση ευνοεί τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.

«Στόχος μας τα μεγάλα ψάρια»

Εκτενή αναφορά κάνει ο πρωθυπουργός και στις συλλήψεις του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και διαιτητών στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκία και χειραγώγηση αγώνων, καθώς και στις συλλήψεις στην υπόθεση γνωστής αλυσίδας εστίασης για καταγγελλόμενο οργανωμένο μηχανισμό μεγάλης φοροδιαφυγής.

Διευκρινίζει ότι για τις υποθέσεις θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη και τονίζει την ανάγκη πλήρους σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας. Επαναφέρει, ωστόσο, τη δέσμευση που είχε διατυπώσει στη ΔΕΘ το 2023 για τη νομιμότητα και την ισονομία, σημειώνοντας ότι όταν από τις «τρύπες» των ελεγκτικών μηχανισμών περνούν τα «μεγάλα ψάρια», ενισχύεται στους πολίτες το αίσθημα αδικίας.

«Στόχος μας είναι λοιπόν τα "μεγάλα ψάρια". Η υπόθεση αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη και δεν θα είναι φυσικά ούτε η τελευταία», αναφέρει. Για τη διαφθορά στον αθλητισμό σημειώνει ότι «δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή», ενώ τονίζει ότι η έρευνα πρέπει να προχωρά απρόσκοπτα ακόμη και όταν αφορά πρόσωπα με οικονομική ή θεσμική ισχύ. Προσθέτει ότι, εφόσον χρειαστεί, η Πολιτεία θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξη εργαζομένων που επηρεάζονται από τις εξελίξεις.

«ΔΑΙΔΑΛΟΣ», έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Στην ανασκόπηση της εβδομάδας ο πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στα εγκαίνια, στο Λαύριο, του Εθνικού Υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», στο Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης «ΦΑΡΟΣ». Όπως σημειώνει, ο υπερυπολογιστής μπορεί να εκτελεί 89 τετράκις εκατομμύρια υπολογισμούς το δευτερόλεπτο, είναι ένας από τους επτά εθνικούς υπερυπολογιστές της ΕΕ και φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη 14άδα της παγκόσμιας κατάταξης.

Παράλληλα, αναφέρεται στο νέο κτήριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στον «Δημόκριτο», με υποδομές για έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και τα δίκτυα νέας γενιάς. Εκεί βρίσκονται το data center του «Δημόκριτου», το οποίο θα εξυπηρετεί και τον «ΔΑΙΔΑΛΟ», καθώς και τα γραφεία του «ΦΑΡΟΥ». Προβλέπεται επίσης η ίδρυση νέου ινστιτούτου για την Ακεραιότητα, την Ασφάλεια και την Ηθική της Έρευνας.

Αυξήσεις στην τσιμεντοβιομηχανία - Τουρισμός και εξαγωγές

Στα εργασιακά, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στην τσιμεντοβιομηχανία, η οποία προβλέπει αυξήσεις μισθών άνω του 5,5% σε ετήσια βάση, προσαύξηση 55% λόγω προϋπηρεσίας, ενίσχυση 600 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί και φοιτητικό επίδομα έως 400 ευρώ.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για την 161η συλλογική σύμβαση που υπογράφεται μετά την ψήφιση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Στο οικονομικό πεδίο, σημειώνει ότι κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους οι αφίξεις ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 10% και οι τουριστικές εισπράξεις κατά 9,4%, φθάνοντας τα 18,2 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 17,3%, με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από εκείνον των εισαγωγών.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και Θεσσαλονίκη

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται, τέλος, στην έγκριση των οριστικών μελετών για την επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Το σχέδιο περιλαμβάνει νέους εκθεσιακούς χώρους, σύγχρονες εγκαταστάσεις για τους επισκέπτες και μεγάλο δημόσιο κήπο με περίπου 250 νέα δέντρα, με τον κ. Μητσοτάκη να σημειώνει ότι η παρέμβαση θα αλλάξει όχι μόνο το μουσείο αλλά και ένα ολόκληρο τμήμα της Πατησίων.

Κλείνοντας την εβδομαδιαία ανασκόπηση, αναφέρεται στις επετείους της Θεσσαλονίκης και της 28ης Οκτωβρίου. Σημειώνει ότι τη Δευτέρα η πόλη γιορτάζει τον πολιούχο 'Αγιο Δημήτριο και τα 114 χρόνια από την απελευθέρωσή της, ενώ την Τετάρτη θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

«Δύο επέτειοι που μας θυμίζουν τι καταφέραμε ως λαός στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Και πόση δύναμη έχουμε όταν είμαστε ενωμένοι», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

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