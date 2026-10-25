Γιώργος Τσαλίκης: Τα γενέθλια, το τρυφερό φιλί και η έκπληξη επί σκηνής

Ο γνωστός τραγουδιστής έγινε 51 χρόνων και το γιόρτασε on stage

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Επιμέλεια STAR.GR
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Στιγμθότυπα από τα γενέθλια του Γιώργου Τσαλίκη / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Τσαλίκης γιόρτασε τα 51α γενέθλιά του επί σκηνής στη Θεσσαλονίκη, με τη σύζυγό του και φίλους.
  • Μια έκπληξη με τούρτα και τραγούδι 'Χρόνια πολλά' από τον Διονύση Σχοινά και το κοινό τον συγκίνησε.
  • Ευχαρίστησε το κοινό και ευχήθηκε να έχουν όλοι τον Θεό στη ζωή τους.
  • Είναι παντρεμένος 24 χρόνια με τη Δώρα Δημητροπούλου και έχουν τρεις γιους.
  • Η βραδιά περιλάμβανε ερμηνείες τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα.

Ο Γιώργος Τσαλίκης είχε χθες 25 Οκτωβρίου τα γενέθλιά του, τα οποία γιόρτασε επί σκηνής, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Δώρα Δημητροπούλου, καθώς και στενούς φίλους, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα. 

Γιώργος Τσαλίκης: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη σύζυγό του, Δώρα

Ο Γιώργος Τσαλίκης έγινε 51 χρόνων / Φωτογραφία: Instagram.com

Ο Γιώργος Τσαλίκης έγινε 51 χρόνων / Φωτογραφία: Instagram.com

Ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος έγινε 51 χρόνων πραγματοποιεί αυτή την περίοδο εμφανίσεις σε κέντρο στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον Διονύση Σχοινά. Κατά τη διάρκεια του μουσικού προγράμματος, τον Γιώργο Τσαλίκη περίμενε μία υπέροχη έκπληξη, αφού μία τεράστια τούρτα με μπαλόνια εμφανίστηκε στη σκηνή, με τον Διονύση Σχοινά και το κοινό να τραγουδούν «Χρόνια πολλά» στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Η έκπληξη επί σκηνής για τα γενέθλια του Γιώργου Τσαλίκη / Φωτογραφία: Instagram.com

Η έκπληξη επί σκηνής για τα γενέθλια του Γιώργου Τσαλίκη / Φωτογραφία: Instagram.com

Ο Γιώργος Τσαλίκης έσβησε τα κεράκια συγκινημένος και πλησίασε τη σύζυγό του δίνοντάς της ένα τρυφερό φιλί. Όπως είπε ο γνωστός τραγουδιστής στη σκηνή: «Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου όλους. Εύχομαι μέχρι την επόμενη χρονιά να έχουμε καταφέρει όλοι να έχουμε βάλει τον Θεό μέσα στην ψυχή και στη ζωή μας. Να είστε όλοι καλά. Σας αγαπάω πάρα πολύ».

Το τρυφερό φιλί στη σύζυγό του, Δώρα Δημητροπούλου / Φωτογραφία: Instagram.com

Το τρυφερό φιλί στη σύζυγό του, Δώρα Δημητροπούλου / Φωτογραφία: Instagram.com

Για τα γενέθλιά του έδωσαν το «παρών» στο κέντρο κοντινά πρόσωπα του τραγουδιστή, καθώς και φίλοι των παιδιών του, οι οποίοι θέλησαν να γιορτάσουν μαζί του αυτή την ξεχωριστή μέρα. 

Όπως έγραψε στο ποστ που δημοσίευσε στα social media για τα γενέθλιά του ο Γιώργος Τσαλίκης: «51 χρόνια και συνεχίζουμε πρώτα ο Θεός. Ευγνωμοσύνη μόνο και αγώνας για να μεγαλώσει κι άλλο ο κύκλος της αγάπης».

 

Ο Γιώργος Τσαλίκης με τη σύζυγό του, Δώρα Δημητροπούλου / Φωτογραφία: Instagram.com

Ο Γιώργος Τσαλίκης με τη σύζυγό του, Δώρα Δημητροπούλου / Φωτογραφία: Instagram.com

Η βραδιά συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τον Γιώργο Τσαλίκη να ερμηνεύει, μετάξύ άλλων και τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, έχοντας εξασφαλίσει την άδειά του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από πρόσφατη ανάρτησή του στα social media.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γιώργος Τσαλίκης και η Δώρα Δημητροπούλου είναι παντρεμένοι 24 χρόνια, ενώ η συνολική τους κοινή πορεία ως ζευγάρι μετράει περίπου 30 χρόνια - από την εποχή που ήταν συμφοιτητές στην Ιατρική. Έχουν αποκτήσει τρεις γιους: τον Βασίλη, ο οποίος ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία, τον Χάρη, ο οποίος σπουδάζει ιατρική και τον Άγγελο, ο οποίος πρόσφατα έκλεισε τα 18 του χρόνια.
 

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