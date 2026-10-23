Εντυπωσιακές εικόνες σε video από την κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ και τη βύθιση πλοίου

Ισχυρό μήνυμα στο πεδίο έστειλαν Ελλάδα και Ισραήλ με τις βολές των κατευθυνομένων βλημάτων SPIKE NLOS και ER, στην ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Κρητικού Πελάγους την Τετάρτη 21/10/2026 όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Η κοινή συνεκπαίδευση περιελάμβανε τη βύθιση πλοίου και έγινε παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του Αρχηγού Ναυτικού του Ισραήλ Αντιναυάρχου Eyal Harel, του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Δημητρίου-Ελευθερίου Κατάρα ΠΝ και του Αρχηγού Στόλου Αντιναυάρχου Χρήστου Σασιάκου ΠΝ.

Η βύθιση παροπλισμένης Φρεγάτας στην κοινή άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ

Στις βολές συμμετείχαν συγκεκριμένα Πλοία των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Υποβρυχίων (ΔΥ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτηρήσεως (ΔΠΕ), και Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), Ελικόπτερα (Ε/Π) της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και δύο πλοία φορείς κατευθυνομένων βλημάτων του Ισραηλινού Ναυτικού.

Βολές στο βόρειο Κρητικό πέλαγος στην κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ

Οι βολές των κατευθυνόμενων βλημάτων πραγματοποιήθηκαν από Κανονιοφόρο τύπου Μαχητής και από σκάφος ανορθόδοξου πολέμου (ΣΑΠ) τ.MARK-V με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή αξία του νέου οπλικού συστήματος.

Παράλληλα, η συνεργασία με πλοία του Ισραηλινού Ναυτικού συνέβαλε στην προαγωγή της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο Ναυτικών.

Ο Έλληνας Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και οι Αρχηγοί του Πολεμικού Ναυτικού Ελλάδας και Ισραήλ στην κοινή άσκηση

Επιπρόσθετα βολές κατευθυνόμενες διεξήγαγαν και οι μονάδες του Ισραηλινού Ναυτικού.

Βολή στην κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ

Το πλοίο - στόχος ήταν η παροπλισμένη φρεγάτα τ.S ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (F-463), η οποία στη συνέχεια βυθίστηκε με βολή τορπίλης SUT από υποβρύχιο.

Συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΝ με τον Αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ

Στο πλαίσιο των βολών ο Αρχηγός ΓΕΝ και ο Αρχηγός Ναυτικού του Ισραήλ είχαν διμερή συνάντηση επί της Φρεγάτας ΨΑΡΑ όπου αντάλλαξαν απόψεις επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ναυτικών, με σκοπό την προαγωγή της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να διευρύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς των ναυτικών επιχειρήσεων, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.



