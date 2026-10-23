Νικολέττα Ράλλη για πρώην σύζυγο: «Φεύγει σιγά σιγά, φτιάχνει το σπίτι του»

Τελικά τι συνέβη με τη συμμετοχή της στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά;

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νικολέττα Ράλλη επιβεβαίωσε ότι μένει ακόμα με τον πρώην σύζυγό της, Μιχάλη Ανδρούτσο, καθώς ετοιμάζει το νέο του σπίτι κοντά τους.
  • Η σχέση τους παραμένει πολύ καλή παρά τον χωρισμό, όπως δήλωσε η Ράλλη.
  • Οι επαφές για τηλεοπτική συνεργασία με τη Φαίη Σκορδά δεν προχώρησαν, καθώς δεν πήγε στο ραντεβού.
  • Η Ράλλη ξεκαθάρισε ότι η συμβίωση με τον πρώην σύζυγό της είναι πρακτική και δεν σημαίνει κάτι άλλο.

Η Νικολέττα Ράλλη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, δίνοντας δύο σαφείς απαντήσεις: τι έγινε τελικά με τις συζητήσεις που είχε για πιθανή συνεργασία με τη Φαίη Σκορδά και ποια είναι σήμερα η σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Μιχάλη Ανδρούτσο. Όπως ανέφερε, εξακολουθούν να μένουν στο ίδιο σπίτι, καθώς εκείνος ετοιμάζει το νέο του σπίτι κοντά τους.

Ράλλη: «Συζήτησα με τη Φαίη Σκορδά να είμαι στην εκπομπή της αλλά...»

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι οι επαφές για τηλεοπτική συνεργασία δεν προχώρησαν, ενώ για την προσωπική της ζωή υπογράμμισε ότι, παρά τον χωρισμό, οι σχέσεις τους παραμένουν πολύ καλές.

Η Νικολέττα Ράλλη απέχει κι αυτήν τη σεζόν από την τηλεόραση

Η Νικολέττα Ράλλη απέχει κι αυτήν τη σεζόν από την τηλεόραση

Τι είπε η Νικολέττα Ράλλη για τη Φαίη Σκορδά

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Φαίη Σκορδά, δήλωσε: «Δεν έκανα δοκιμαστικό, δεν πήγα καν. Δεν πήγα στο ραντεβού μου. Τα κάναμε όλα από… μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Δεν μπόρεσα δυστυχώς να πάω παραπέρα. Αυτά. Όλα καλά».

Γνωστή παρουσιάστρια: «Έχουμε χωρίσει, αλλά μένουμε μαζί»

Παλιότερη οικογενειακή φωτογραφία της Νικολέττας Ράλλη

Παλιότερη οικογενειακή φωτογραφία της Νικολέττας Ράλλη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Νικολέττα Ράλλη και Μιχάλης Ανδρούτσος: Γιατί μένουν στο ίδιο σπίτι

Στη σχετική αναφορά για τη σημερινή σχέση της με τον Μιχάλη Ανδρούτσο, η παρουσιάστρια δήλωσε πως: «Μένουμε στο ίδιο σπίτι με τον πρώην σύζυγό μου. Σιγά-σιγά φεύγει, φτιάχνει το σπίτι του για να είμαστε κοντά, να είμαστε καλά. Αυτό δε σημαίνει κάτι... είναι πάρα πολύ καλές οι σχέσεις μας. Όποιος μας ξέρει το πιστεύει, δεν περίμενε κάτι άλλο. Όσοι δεν μας ξέρουν, λένε "Πώς είναι δυνατόν;". Είναι δυνατόν!»

Νικολέττα Ράλλη: «Είμαι πολύ καλά μετά τον χωρισμό μου»

Από τις δηλώσεις της προκύπτει ότι η ίδια θέλησε να αποκλείσει κάθε παρερμηνεία γύρω από τη συμβίωση με τον πρώην σύζυγό της, επιμένοντας πως πρόκειται για μια πρακτική συνθήκη που συνδέεται με τη μετακόμισή του και με τη μεταξύ τους καλή σχέση.

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