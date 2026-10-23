Η Νικολέττα Ράλλη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, δίνοντας δύο σαφείς απαντήσεις: τι έγινε τελικά με τις συζητήσεις που είχε για πιθανή συνεργασία με τη Φαίη Σκορδά και ποια είναι σήμερα η σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Μιχάλη Ανδρούτσο. Όπως ανέφερε, εξακολουθούν να μένουν στο ίδιο σπίτι, καθώς εκείνος ετοιμάζει το νέο του σπίτι κοντά τους.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι οι επαφές για τηλεοπτική συνεργασία δεν προχώρησαν, ενώ για την προσωπική της ζωή υπογράμμισε ότι, παρά τον χωρισμό, οι σχέσεις τους παραμένουν πολύ καλές.

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Τι είπε η Νικολέττα Ράλλη για τη Φαίη Σκορδά

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Φαίη Σκορδά, δήλωσε: «Δεν έκανα δοκιμαστικό, δεν πήγα καν. Δεν πήγα στο ραντεβού μου. Τα κάναμε όλα από… μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Δεν μπόρεσα δυστυχώς να πάω παραπέρα. Αυτά. Όλα καλά».

Παλιότερη οικογενειακή φωτογραφία της Νικολέττας Ράλλη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Νικολέττα Ράλλη και Μιχάλης Ανδρούτσος: Γιατί μένουν στο ίδιο σπίτι

Στη σχετική αναφορά για τη σημερινή σχέση της με τον Μιχάλη Ανδρούτσο, η παρουσιάστρια δήλωσε πως: «Μένουμε στο ίδιο σπίτι με τον πρώην σύζυγό μου. Σιγά-σιγά φεύγει, φτιάχνει το σπίτι του για να είμαστε κοντά, να είμαστε καλά. Αυτό δε σημαίνει κάτι... είναι πάρα πολύ καλές οι σχέσεις μας. Όποιος μας ξέρει το πιστεύει, δεν περίμενε κάτι άλλο. Όσοι δεν μας ξέρουν, λένε "Πώς είναι δυνατόν;". Είναι δυνατόν!»

Από τις δηλώσεις της προκύπτει ότι η ίδια θέλησε να αποκλείσει κάθε παρερμηνεία γύρω από τη συμβίωση με τον πρώην σύζυγό της, επιμένοντας πως πρόκειται για μια πρακτική συνθήκη που συνδέεται με τη μετακόμισή του και με τη μεταξύ τους καλή σχέση.