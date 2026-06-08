Γνωστή παρουσιάστρια: «Έχουμε χωρίσει, αλλά μένουμε μαζί»

«Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο», εξομολογήθηκε στη Φαίη Σκορδά

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Η εξομολόγηση για τον χωρισμό, τη μητρότητα και το μέλλον

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Σε μία από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα, η Νικολέττα Ράλλη μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό της από τον Μιχάλη Ανδρούτσο, τη σχέση που διατηρούν σήμερα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τη νέα πραγματικότητα ως γονείς της κόρης τους.

Η γνωστή παρουσιάστρια βρέθηκε καλεσμένη στο «Buongiorno» και μοιράστηκε λεπτομέρειες από μια σημαντική αλλαγή στη ζωή της, ξεκαθαρίζοντας πως, παρά το τέλος της σχέσης τους, οι δυο τους συνεχίζουν να πορεύονται με σεβασμό, αγάπη και κοινό γνώμονα το παιδί τους.

Νικολέττα Ράλλη: «Είμαι πολύ καλά μετά τον χωρισμό μου»

Όπως αποκάλυψε, το ζευγάρι έχει πλέον χωρίσει, ωστόσο εξακολουθεί να ζει κάτω από την ίδια στέγη, μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση στη νέα τους καθημερινότητα.

Η Νικολέττα Ράλλη με τον Μιχάλη Ανδρούτσο και την κόρη τους σε παλαιότερη εμφάνιση/ NDP

Η Νικολέττα Ράλλη με τον  Μιχάλη Ανδρούτσο και την κόρη τους σε παλαιότερη εμφάνιση/ NDP

«Με τον Μιχάλη έχουμε χωρίσει, αλλά συνεχίζουμε να μένουμε μαζί. Σε λίγο καιρό ο Μιχάλης θα μετακομίσει και θα πάει στο δικό του σπίτι. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Νικολέττα Ράλλη παραδέχτηκε πως η απόφαση του χωρισμού δεν ήταν εύκολη, καθώς και οι δύο προσπάθησαν να διατηρήσουν τη σχέση τους.

«Το προσπαθήσαμε, αλλά δεν βγήκε. Δεν είμαστε σε άσχημη φάση. Στο παιδί το παρουσιάζουμε αισιόδοξα και έτσι είναι», είπε.

Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση που εξακολουθεί να έχει με τον πατέρα της κόρης της, τονίζοντας πως η επικοινωνία τους παραμένει εξαιρετική.

«Με τον Μιχάλη ευτυχώς έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Είμαι πολύ τυχερή που είναι ο μπαμπάς του παιδιού μου. Στη μεταξύ μας σχέση όμως δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάποια άλλη κατάληξη. Όλα είναι για καλό», εξομολογήθηκε.

Η παρουσιάστρια μίλησε με ωριμότητα για τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος στις ανθρώπινες σχέσεις, εξηγώντας πως πολλές φορές τα συναισθήματα μεταμορφώνονται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χάνεται η εκτίμηση και η αγάπη.

«Η ζωή δεν ξέρεις ποτέ πώς στα φέρνει. Δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά για κανένα», δήλωσε, πριν αποκαλύψει τι συνέβη πραγματικά στη δική τους περίπτωση.

 

«Ο έρωτας έχει φύγει καιρό και έχει μείνει η αγάπη», παραδέχτηκε με ειλικρίνεια.

Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε τη σημερινή μορφή της σχέσης τους ως ένα μοντέλο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει.

«Το μοντέλο είναι σουηδικό και πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι θα το κάνω. Περάσαμε από προστριβές, αλλά μέχρι ένα σημείο», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Νικολέττα Ράλλη αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι το ζευγάρι δεν προχώρησε ποτέ σε γάμο, παρότι δημιούργησαν μαζί οικογένεια.

«Με τον Μιχάλη δεν παντρευτήκαμε γιατί τότε μπορούσες μόνο με σύμφωνο συμβίωσης λόγω του κορονοϊού. Μετά το αφήσαμε. Αναγνώρισε το παιδί και μείναμε εκεί», εξήγησε.

Παρόλα αυτά, η άποψή της για τον γάμο φαίνεται πως έχει αλλάξει με το πέρασμα των χρόνων.

Αν και στο παρελθόν δεν ήταν κάτι που την απασχολούσε ιδιαίτερα, σήμερα δηλώνει πιο ανοιχτή από ποτέ στο ενδεχόμενο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

«Μπορεί στο μέλλον να παντρευτώ, δεν αποκλείω τίποτα», είπε αρχικά.

Και συνέχισε με μία εξομολόγηση που εξέπληξε ευχάριστα πολλούς: «Παλαιότερα δεν το σκεφτόμουν τόσο, αλλά τώρα που έχει μεγαλώσει το παιδί και έχουν αλλάξει οι συνθήκες, θα ήθελα να παντρευτώ και να βάλω νυφικό».

Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο

Η Νικολέττα Ράλλη και ο Μιχάλης Ανδρούτσος υπήρξαν ζευγάρι για περίπου επτά χρόνια, κρατώντας πάντα χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Το 2020 απέκτησαν την κόρη τους, η οποία αποτελεί μέχρι και σήμερα την απόλυτη προτεραιότητα και των δύο.

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