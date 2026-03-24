Νικολέττα Ράλλη: «Είμαι πολύ καλά μετά τον χωρισμό μου»

Τι είπε η ηθοποιός για τη νέα της καθημερινότητα

24.03.26 , 14:08 Αλεξάνδρα Νίκα: Τα matchy παπούτσια με τον γιόκα της, τον... κολλητό της!
24.03.26 , 13:38 Αναστασία Τσιλιμπίου: «Δίνω την εντύπωση της κακιάς και της ξινής»
24.03.26 , 13:28 25η Μαρτίου: Με περηφάνια παρέλασαν οι μαθητές της Αθήνας
24.03.26 , 13:21 Boho style: Μάθετε τα πάντα για την πιο αγαπημένη ανοιξιάτικη τάση
24.03.26 , 13:19 Η Χαμένη Κόρη: Η δραματική ταινία σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star
24.03.26 , 13:10 Νικολέττα Ράλλη: «Είμαι πολύ καλά μετά τον χωρισμό μου»
24.03.26 , 13:10 Ελένη Ουζουνίδου: «Πέρασα μοναχική εφηβεία. Αποφάσισα να μην κάνω παιδιά»
24.03.26 , 13:09 TractioN: Στη θέση του οδηγού η δημοσιογράφος Βαλεντίνα Καραγεωργίου
24.03.26 , 13:06 Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
24.03.26 , 13:03 Η συνταγή της ημέρας: Παραδοσιακός μπακαλιάρος σκορδαλιά
24.03.26 , 12:55 VW: Με 2 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα στους δρόμους
24.03.26 , 12:31 Τσαγκαράκης: «Είμαι αθώος» - Απολογείται στον ανακριτή
24.03.26 , 12:20 Άση Μπήλιου: Το «αντίδοτο» στη δύσκολη όψη της Συνόδου Ήλιου - Κρόνου
24.03.26 , 12:18 Μπάγια Αντωνοπούλου για εγκυμοσύνη: «Έχει εντάσεις, άγχος και κλάμα»
24.03.26 , 11:48 Εμμανουήλ Καραλής: «Ελπίζω να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για τη χώρα μου»
Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Εξαρτάται από τον Θεό αν θα μεγαλώσει η οικογένεια»
MasterChef: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;
Οικονομάκου: Μας δείχνει την κόρη της, Σιέννα, στο δωμάτιο του γιου της
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»
Τι απαντά το πασίγνωστο μοντέλο για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency
Πρώτη Δημοσίευση: 24.03.26, 13:20
Νικολέττα Ράλλη

Τον χωρισμό της από τον Μιχάλη Ανδρούτσο επιβεβαίωσε η Νικολέττα Ράλλη, τοποθετούμενη δημόσια για πρώτη φορά μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση, δίνοντας έμφαση κυρίως στην ισορροπία της προσωπικής της ζωής και το παιδί της.

Το πρώην ζευγάρι, που υπήρξε μαζί για περίπου επτά χρόνια και απέκτησε μία κόρη το 2020, αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, διατηρώντας ωστόσο ένα ήρεμο κλίμα για χάρη του μονάκριβου παιδιού τους.

Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η Νικολέττα Ράλλη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δε θα έπρεπε να χαμογελάω σε κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχω να πω κάτι. Είμαι πολύ καλά, είμαστε πολύ καλά. Δε γράφτηκε κάτι το οποίο με έκανε να εκπλαγώ ή να στενοχωρηθώ. Και με όσα γράφονται κατά καιρούς για εμένα, είμαι πολύ ευνοημένη θεωρώ από τους δημοσιογράφους.

Μπορεί να παίζει ρόλο το ότι έχω ασχοληθεί με την τηλεόραση, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, ευγενικοί και σεβαστικοί με εμένα. Όταν γίνεσαι γονιός, σκέφτεσαι το παιδί σου για το οτιδήποτε. Ακόμη και που είμαι εδώ σκέφτομαι το παιδί μου».

 

Παράλληλα, εξήγησε πως το τελευταίο διάστημα έχει αποστασιοποιηθεί από την τηλεόραση, καθώς η καθημερινότητά της έχει αλλάξει σημαντικά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων αλλά και προσωπικών απωλειών: «Έχω να δω τηλεόραση τρεις μήνες, δεν ξέρω γιατί. Έτυχε και είχα πάρα πολύ δουλειά.

Νικολέττα Ράλλη: Πένθος για την παρουσιάστρια - Πέθανε ο πατέρας της

Έχασα και τον μπαμπά μου, έλειπα συνέχεια και είναι τελείως άλλο το πρόγραμμά μου. Ο μπαμπάς μου ήταν πλήρης ημερών, 90 ετών. Στενοχωριέσαι μόνο όταν σκέφτεσαι ότι δεν θα τον ξαναδείς» κατέληξε η παρουσιάστρια. 

Η Νικολέττα Ράλλη φαίνεται ήρεμη και με διάθεση να διαχειριστεί με ψυχραιμία τις αλλαγές που ήρθαν στη ζωή της, δίνοντας προτεραιότητα στην κόρη της και στην προσωπική της ισορροπία, ενώ αποφεύγει να προβεί σε λεπτομέρειες γύρω από το θέμα του χωρισμού της.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΡΑΛΛΗ
ΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
