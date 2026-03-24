Νικολέττα Ράλλη: «Είμαι πολύ καλά μετά τον χωρισμό μου»

Τον χωρισμό της από τον Μιχάλη Ανδρούτσο επιβεβαίωσε η Νικολέττα Ράλλη, τοποθετούμενη δημόσια για πρώτη φορά μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση, δίνοντας έμφαση κυρίως στην ισορροπία της προσωπικής της ζωής και το παιδί της.

Το πρώην ζευγάρι, που υπήρξε μαζί για περίπου επτά χρόνια και απέκτησε μία κόρη το 2020, αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, διατηρώντας ωστόσο ένα ήρεμο κλίμα για χάρη του μονάκριβου παιδιού τους.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η Νικολέττα Ράλλη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δε θα έπρεπε να χαμογελάω σε κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχω να πω κάτι. Είμαι πολύ καλά, είμαστε πολύ καλά. Δε γράφτηκε κάτι το οποίο με έκανε να εκπλαγώ ή να στενοχωρηθώ. Και με όσα γράφονται κατά καιρούς για εμένα, είμαι πολύ ευνοημένη θεωρώ από τους δημοσιογράφους.

Μπορεί να παίζει ρόλο το ότι έχω ασχοληθεί με την τηλεόραση, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, ευγενικοί και σεβαστικοί με εμένα. Όταν γίνεσαι γονιός, σκέφτεσαι το παιδί σου για το οτιδήποτε. Ακόμη και που είμαι εδώ σκέφτομαι το παιδί μου».

Παράλληλα, εξήγησε πως το τελευταίο διάστημα έχει αποστασιοποιηθεί από την τηλεόραση, καθώς η καθημερινότητά της έχει αλλάξει σημαντικά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων αλλά και προσωπικών απωλειών: «Έχω να δω τηλεόραση τρεις μήνες, δεν ξέρω γιατί. Έτυχε και είχα πάρα πολύ δουλειά.

Έχασα και τον μπαμπά μου, έλειπα συνέχεια και είναι τελείως άλλο το πρόγραμμά μου. Ο μπαμπάς μου ήταν πλήρης ημερών, 90 ετών. Στενοχωριέσαι μόνο όταν σκέφτεσαι ότι δεν θα τον ξαναδείς» κατέληξε η παρουσιάστρια.

Η Νικολέττα Ράλλη φαίνεται ήρεμη και με διάθεση να διαχειριστεί με ψυχραιμία τις αλλαγές που ήρθαν στη ζωή της, δίνοντας προτεραιότητα στην κόρη της και στην προσωπική της ισορροπία, ενώ αποφεύγει να προβεί σε λεπτομέρειες γύρω από το θέμα του χωρισμού της.