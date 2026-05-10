Οι Foreigner στο ΟΑΚΑ με opening act τον Κώστα Τουρνά, στις 27 Ιουνίου

Το θρυλικό συγκρότημα συνεχίζει να γράφει ιστορία επί μισό αιώνα

Foreigner στο ΟΑΚΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πλησιάζει η στιγμή, που οι Foreigner θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ.

Τη συναυλία θα ανοίξει ως special guest ο Κώστας Τουρνάς, με ένα δυναμικό set πλαισιωμένος από τέσσερις μουσικούς και τρεις γυναικείες φωνές.

Με πορεία που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες, αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής rock σκηνής, ενώ το μελωδικό, κλασικό rock ύφος του ταιριάζει ιδανικά με τον διαχρονικό ήχο των Foreigner και αναμένεται να προετοιμάσει ιδανικά το κοινό για τη συνέχεια της βραδιάς.

foreigner oaka
Με την μεγάλη τους περιοδεία, με τίτλο Celebrating 50 years, οι Foreigner συνεχίζουν να γράφουν ιστορία.

«Αν ψάχνεις μια live εμπειρία με τις μεγαλύτερες rock επιτυχίες, η συναυλία των Foreigner το 2026 είναι η επιλογή σου! Μόνο επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες. Έλεγξε τις ημερομηνίες της περιοδείας και εξασφάλισε τα εισιτήριά σου για να ζήσεις την συναυλία των  θρύλων.»
— ad-hoc-news.de
«Οι Foreigner είναι το συγκρότημα με τις μεγάλες επιτυχίες και το αποδεικνύουν σε κάθε τους συναυλία! Ξεσήκωσαν το κοινό που ήξερε κάθε τραγούδι: “Double Vision,” “Head Games,” “Cold as Ice”, “Waiting for a Girl Like You,” “Dirty White Boy,” “Urgent”, “I Want to Know What Love Is,” “Hot Blooded”.»
— David Congalton, sloreview.org
 «Οι Foreigner ανήκουν στο κορυφαίο 10% όλων των live performers. Θεωρούνται εντυπωσιακοί καλλιτέχνες στη σκηνή, κάντονας shows που αξίζει να δεις. Οι κριτικές για τις συναυλίες τους περιγράφουν τα live ως υψηλής ενέργειας, δυναμικά, εκρηκτικά, ηλεκτρισμένα, ανατριχιαστικά, νοσταλγικά και αξέχαστα.»
— liverate.com

6 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τους Foreigner:

foreigner oaka
● Πρόσφατα εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame (Class of 2024), ενώ η διαχρονική τους επιτυχία “I Want To Know What Love Is” ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, πριν ακόμη το πετύχουν οι The Who, Pink Floyd ή Bob Dylan.
● Με 9 τραγούδια στο Top 10 και 16 συνολικά επιτυχίες στο Top 30, οι Foreigner έχουν κατακτήσει τις καρδιές εκατομμυρίων ακροατών σε όλο τον κόσμο. Οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια άλμπουμ, ενώ παραμένουν σταθερά στο Top 20 του Classic Rock Radio με εβδομαδιαίο ακροατήριο άνω των 20 εκατομμυρίων.
● Το άλμπουμ τους “4” παραμένει ιστορικό, καθώς περιέχει αξεπέραστες επιτυχίες όπως το «Urgent», τοποθετώντας το στο Νο.1 του Billboard για περισσότερες εβδομάδες από κάθε άλλο άλμπουμ της Atlantic Records στα 80 χρόνια ύπαρξής της. Το “Waiting For A Girl Like You” κράτησε τη 2η θέση του Billboard για 14 συνεχόμενες εβδομάδες, ξεπερνώντας καλλιτέχνες όπως οι U2, Van Halen, Aerosmith, Journey και Def Leppard.
● Η μουσική των Foreigner συνεχίζει να εμπνέει και τις νεότερες γενιές, χάρη στη δυναμική παρουσία των τραγουδιών τους σε δημοφιλείς ταινίες και σειρές όπως Stranger Things, Euphoria, Wednesday και The Eternals. Παράλληλα, τα “Juke Box Hero” και “I Want To Know What Love Is” έχουν γίνει πλατινένια στην εποχή του digital streaming.
● Με τον ιδρυτή Mick Jones να έχει τιμηθεί στο Songwriters Hall of Fame, και με μια εντυπωσιακή καριέρα που περιλαμβάνει sold out συναυλίες σε κορυφαίες σκηνές όπως η Όπερα του Σίδνεϊ, οι Foreigner αποδεικνύουν ότι η κληρονομιά του rock μπορεί να είναι πιο ζωντανή από ποτέ.
● Πλέον οι Foreigner εισέρχονται σε μια συναρπαστική νέα εποχή – φέρνοντας στις σκηνές όλου του κόσμου τον διαχρονικό ήχο των “Cold As Ice”, “Hot Blooded”, “Juke Box Hero” και φυσικά του ανεπανάληπτου “I Want To Know What Love Is.”

foreigner oaka

Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Αθήνα θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους θρύλους του rock, το συγκρότημα των μεγάλων επιτυχιών, τους Foreigner.

 Όλοι οι δρόμοι θα οδηγούν τους χιλιάδες θαυμαστές τους στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ. 

Κλείστε έγκαιρα το εισιτήριο σας: 
https://www.ticketservices.gr/event/foreigner/?lang=el
Μια παραγωγή της Stellar Productions 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αντώνης Κοκολάκης
Email: kokolakispr@yahoo.gr και kokolakispr@gmail.com
 

