Μαλέσκου: Δελεαστικές οι οθόνες ακόμη και στην τρίχρονη Μαρίλια

Τι είπε για το νόμο απαγόρευσης των κινητών στα παιδιά

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Μαλέσκου σχολίασε τον νέο νόμο για την απαγόρευση χρήσης κινητών από ανηλίκους στην εκπομπή "Ραντεβού το ΣΚ".
  • Συμφώνησε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση οθονών από παιδιά, αλλά διαφώνησε με τις αυστηρές απαγορεύσεις.
  • Ανέφερε ότι η νέα γενιά είναι πολύ εξοικειωμένη με τις οθόνες και ότι είναι δελεαστικές ακόμα και για μικρά παιδιά.
  • Τόνισε τη σημασία του διαλόγου μεταξύ γονέων και παιδιών σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας.
  • Πιστεύει ότι οι γονείς πρέπει να είναι ενημερωμένοι και να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία ανάπτυξης των παιδιών τους.

Τον νέο νόμο σχετικά με την απαγόρευση χρήσης κινητών από ανηλίκους  σχολίασε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN, η Ιωάννα Μαλέσκου.  

Η Ι. Μαλέσκου συμφώνησε ότι υπάρχει πρόβλημα αλλά εξέφρασε τη διαφωνία της με τη λογική των αυστηρών απαγορεύσεων.

«Βασικά, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Εγώ δεν ενστερνίζομαι αυτή την άποψη, παρότι καταλαβαίνω. Παρότι δεν έχει χρήση του κινητού, και είναι τριών η Μαρίλια, η νέα γενιά με το πόσο εξοικειωμένη είναι με τις οθόνες, και εντάξει, μην κρυβόμαστε, είναι πάρα πολύ δελεαστικό», ανέφερε.

Η ίδια συμπλήρωσε: «Με το που βλέπει φως, οτιδήποτε σχετίζεται με την οθόνη. Αλλά και τις εικόνες που έχουν από τους γονείς, μόνιμα με ένα κινητό στο χέρι, σε κάθε φάση της ζωής τους. Από ‘κει και πέρα, θεωρώ ότι το όριο, και το πώς και τι επεξεργάζεσαι ιδίως μεγαλώνοντας το παιδί, είναι κάτι που έχει να κάνει με τον γονιό.

Από το να μην ξέρω μεγαλώνοντας, ακόμα είναι μικρή η μικρή μου, αλλά μεγαλώνοντας, από το να μην ξέρεις πού μπαίνει το παιδί σου… κάνε έναν ωραίο διάλογο. Και αυτό που λένε ότι μπορεί να είναι αργά και να μην προλαβαίνεις, εγώ, ανθρώπινα θέλω να πω, ότι δεν το ενστερνίζομαι».
 

