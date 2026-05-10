Η Skoda με την δεύτερη γενιά του Kodiaq δείχνει ότι έχει κάνει όχι απλά βήματα μπροστά αλλά μπορεί να συναγωνιστεί ακόμη και αντιπάλους που ανήκουν στην premium κατηγορία. H ναυαρχίδα της μάρκας στα SUV ενσωματώνει τα πρώτα στοιχεία της σχεδιαστικής γλώσσας Modern Solid, προσφέροντας αυξημένες διαστάσεις, υψηλή τεχνολογία και προηγμένους υβριδικούς κινητήρες.

Εμείς πήραμε για δοκιμή την έκδοση Skoda Kodiaq 1,5 TSI iV Plug-in Hybrid με τα 204 άλογα και το αυτόματο κιβώτιο DSG. Μάλιστα τα 123 χιλιόμετρα αμιγούς ηλεκτρικής αυτονομίας που υπόσχεται η εταιρεία για κάποιον που κάνει μικρο-αποστάσεις κάθε ημέρα του αρκεί για μια εβδομάδα χωρίς να καταναλώσει βενζίνη.

Εξωτερικά, το Skjoda Kodiaq δεύτερης γενιάς στο μπροστινό μέρος ξεχωρίζει από το σμιλευμένο καπό με το αναθεωρημένο λογότυπο Skoda, σε ματ φινίρισμα Unique Dark Chrome. Η εντυπωσιακή εξαγωνική μάσκα μπορεί προαιρετικά να είναι φωτιζόμενη με 14 στοιχεία τα οποία σχηματίζουν μια φωτεινή λωρίδα μεταξύ των προβολέων.

Τα πρωτοποριακά, δεύτερης γενιάς, φωτιστικά σώματα διαθέτουν τεχνολογία LED Matrix προσφέρουν κατά 50% καλύτερη φωτεινότητα και ενσωματώνουν 36 φωτεινά στοιχεία, προσφέροντας μεγαλύτερη απόδοση φωτός. Κάτω από τη μάσκα υπάρχει μια μεγάλη εισαγωγή αέρα με κυψελοειδή δομή η οποία πλαισιώνεται από τις δύο μικρότερες εισαγωγές Air Curtains.

Κοιτώντας το Kodiaq από το πλάι συνεχίζεται η δυναμική σχεδίαση με την επιμηκυμένη γραμμή της οροφής να έχει μία διακριτική κλίση προς τα πίσω. Στο πίσω μέρος, τα φωτιστικά σώματα σχήματος «C», συνδέονται με μια λωρίδα σχηματίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα το βράδυ. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας cd του ολοκαίνουργιου Kodiaq έχει μειωθεί στο 0,282.

Όσον αφορά τις διαστάσεις το μήκος έχει αυξηθεί κατά 61 χλστ., φτάνοντας τώρα τα 4.758 χλστ., το πλάτος είναι στα 1.864 χλστ. και το ύψος στα 1.659 χλστ. Το μεγάλο μεταξόνιο των 2.791 χλστ. σε προϊδεάζει για τους μεγάλους εσωτερικούς χώρους.

Περνάμε στο εσωτερικό όπου με την πρώτη ματιά αντιλαμβανόμαστε την ευρυχωρία του χώρους επιβατών. Υψηλή ποιότητα κατασκευής και τεχνολογία με δυο οθόνες υψηλής ανάλυσης. Η μια αφορά τον πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και προσφέρει παραμετροποιήσεις των ενδείξεων πατώντας το σχετικό μπουτόν.

Προαιρετικά υπάρχει και head-up display, στο οποίο προβάλλονται μπροστά σου αρκετές χρήσιμες πληροφορίες για να μην αποσπάς την προσοχή σου από τον δρόμο όταν βρίσκεσαι πίσω από το τιμόνι.

Ο επιλογέας ταχυτήτων είναι πλέον τοποθετημένος στην κολόνα του τιμονιού, γεγονός που προσδίδει στην κεντρική κονσόλα επιπλέον χώρο. Η απελευθέρωση του χώρου προσφέρει το Phone Box που είναι δύο θέσεις επαγωγικής φόρτισης για τα κινητά, με ισχύ έως 15 W, οι οποίες μάλιστα ψύχονται, για καλύτερη απόδοση.Η πολυτέλεια γίνεται εμφανής με τις δερμάτινες επενδύσεις στα καθίσματα, με τα μπροστινά να είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα.

Η κεντρική οθόνη infotainment είναι πλέον «ελεύθερη» στην μέση του ταμπλό, μοιάζει να αιωρείται, έχει διαγώνιο 12,9 ίντσες, υποστηρίζεται από την τελευταία γενιά 5.0 του λειτουργικού συστήματος του Ομίλου VW και μέσω αυτής διαχειρίζεσαι όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου. Μιλάμε για τον ψηφιακό βοηθό Laura, με την τεχνητή νοημοσύνη, την περιφερειακή κάμερα οπισθοπορείας, τις online υπηρεσίες Skoda Connect και τα συστήματα υποωοήθησης οδηγού.

Η δεύτερη γενιά του Skoda Kodiaq έρχεται με πολλά νέα συστήματα υποβοήθησης. Η παλέτα αυτών περιλαμβάνει από το Turn Assist, το οποίο υποβοηθά στην αποφυγή ατυχημάτων κατά τη στροφή σε διασταυρώσεις, έως το Remote Park Assist, το οποίο επιτρέπει τη στάθμευση μέσω της νέας εφαρμογής MyŠkoda. Εκτός από μια ανανεωμένη σχεδίαση, η εφαρμογή προσφέρει εκτεταμένη απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω του smartphone, όπως τη δυνατότητα εμφάνισης της θέσης του αυτοκινήτου, της ενεργοποίησης της κόρνας, των φλας, του κλειδώματος ή ξεκλειδώματος του Kodiaq.

Η κάμερα οπισθοπορείας αποδείχθηκε άκρως εξυπηρετική λόγω και του μεγέθους του αυτοκινήτου.Πολλά συστήματα που είναι ήδη διαθέσιμα από το προηγούμενο μοντέλο, όπως το Side Assist και το Travel Assist, επωφελούνται από σημαντικές λειτουργικές αναβαθμίσεις. Επιπλέον, η ενεργητική και παθητική ασφάλεια του νέου Kodiaq έχει βελτιωθεί περαιτέρω με τη χρήση νέων νάνο αισθητήρων ραντάρ στην εμπρός ποδιά και τον πίσω προφυλακτήρα.

Τα Skoda Smart Dials είναι ένα άλλο νέο χαρακτηριστικό στο ολοκαίνουργιο Kodiaq. Υπάρχουν τρία περιστροφικά χειριστήρια με έγχρωμη οθόνη 32 χιλιοστών που διαθέτουν απτική ανάδραση και βρίσκονται τοποθετημένα κάτω από την οθόνη infotainment , προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες του αυτοκινήτου. Τα χειριστήρια που είναι στις άκρες αφορούν τις ρυθμίσεις του αυτόματου κλιματισμού και με το κεντρικό χειρίζεσαι την ένταση του ήχου, τα προφίλ οδήγησης αλλά και την ένταση του ανεμιστήρα.

Όταν πατάς την οθόνη, αλλάζεις την ρύθμιση περιστρέφοντας τον εξωτερικό δακτύλιο. Το μενού του κλιματισμού έχει αναβαθμιστεί ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες θέρμανσης για τα καθίσματα, το τιμόνι και τα δύο παρμπρίζ μέσω ενός εύχρηστου διακόπτη Heaters. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης και 7θέσιας έκδοσης.

Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν αρκετές έξυπνες λύσεις που προσφέρει το Kodiaq μεταξύ των οποίων είναι οι ποτηροθήκες οι οποίες από 2 γίνονται 4 και η κρυμμένη ομπρέλα στην πόρτα του οδηγού., όμως για τουυς απρόσεκτους σημαντική είναι η ύπαρξη λάστιχων που βγαίνουν μέσα από τις πόρτες όταν τις ανοίγετε και τις προστατεύουν όταν τις ανοίγετε ,καλύπτοντας τις άκρες με αποτέλεσμα να γλυτώνετε τις ζημιές στις λαμαρίνες.

Όσον αφορά τους χώρους επιβατών είναι άπλετοι ακόμη και για όσους κάθονται πίσω. Καθένα από τα καθίσματα διαθέτει δέκα μαξιλαράκια αέρα που μπορούν να προγραμματιστούν μέσω του μενού infotainment ή των χειριστηρίων στο κάθισμα, προσφέροντας έως και οκτώ διαφορετικές λειτουργίες μασάζ. Τα πιστοποιημένα από την AGR καθίσματα Ergo με λειτουργία πνευματικού μασάζ είναι προαιρετικά.

Η χωρητικότητα μεταξύ θαλάμου επιβατών και πόρτ-μπαγκάζ αλλάζει καθώς το πίσω κάθισμα είναι διαιρούμενο και σύρεται μπροστά και πίσω, σε δύο ξεχωριστά τμήματα. Το πόρτ-μπαγκάζ έχει διαθέσιμα 745 λίτρα! Με την πλήρη αναδίπλωση των καθισμάτων εκτοξεύεται στα 1.945 λίτρα. Υπάρχει επίσης διπλό δάπεδο.

Στην «καρδιά» του Kodiaq ης δοκιμής μας υπήρχε υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1.5 TSI, με τους 150 ίππους και τα 250 Nm, που επικουρείται από έναν ηλεκτροκινητήρα ο οποίος αποδίδει 116 ίππους και 330 Nm. με εξάρι αυτόματο κιβώτιο DSG διπλού συμπλέκτη και μια μεγάλη μπαταρία 25,7 kWh με ωφέλιμη χωρητικότητα για χρήση 19,7 kWh. Συνδυαστικά η ισχύς φτάνει τους 204 ίππους με την κίνηση να μεταφέρεται αποκλειστικά στους μπροστινούς τροχούς.

Μέσω του διακόπτη που αναφέραμε προηγουμένως μπορούσαμε να επιλέξουμε μεταξύ των προγραμμάτων Eco, Comfort, Normal, Sport και Individual. Πατάμε το γκάζι και από τα πρώτα χιλιόμετρα βλέπουμε ότι η απόκριση είναι άμεση και αυτό οφείλεται και στον ηλεκτροκινητήρα ο οποίος συνεισφέρει σε όλες τις στροφές και από πολύ χαμηλά.

Μπορείς να επιταχύνεις και να προσπεράσεις με ασφάλεια ενώ και οι τιμές απόδοσης είναι ικανοποιητικές. Εντυπωσιακή είναι όμως και η λειτουργία του plug-in υβριδικού συστήματος και στον τομέα του θορύβου καθώς ακόμη και όταν συνδυάζονται βενζινοκινητήρας και ηλεκτροκινητήρας το Kodiaq κινείται αθόρυβα.

Το υβριδικό σύστημα κυρίως δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση, ενώ υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής για αμιγώς ηλεκτρική ή υβριδική λειτουργία. Τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 8,4 δευτερόλεπτα με την μέγιστη εργοστασιακή ταχύτητα να ορίζεται στα 210 χλμ./ώρα.

Για μεγαλύτερη συμμετοχή μπορείς να καταφύγεις στα paddles πίσω από το τιμόνι. Φυσικά η πιο σημαντική λειτουργία είναι η δυνατότητα να κινηθείς αμιγώς ηλεκτρικά αποκλειστικά με τον ηλεκτροκινητήρα και μάλιστα με την μεγάλη αυτονομία των 123 χιλιομέτρων.

Ακόμα και όταν το αυτοκίνητο εξαντλήσει την μπαταρία, μπορεί να προσφέρει και coasting σε ανοιχτό δρόμο, απενεργοποιώντας τον θερμικό κινητήρα και περιορίζοντας την κατανάλωση βενζίνης. Τα επίπεδο ανάκτησης ενέργειας είναι δύο και επιλέγονται από την οθόνη, με το αυτοκίνητο να φρενάρει ήπια ή πιο δυνατά αντίστοιχα. Στην πράξη τα χιλιόμετρα αυτά επιτυγχάνονται μέσα στην πόλη με την ανάκτηση ενέργειας ενώ σε μικτές συνθήκες η τιμή είναι στα 110 με 115 χιλιόμετρα ηλεκτρικής μετακίνησης.

Η μέση κατανάλωση στο οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης είναι κάτω από 1 λίτρο /100 χιλιόμετρα και ρεύμα στα 19 kWh/100 χλμ. Ενώ όταν αδειάσει η μπαταρία η μέση κατανάλωση δεν ξεπερνάει τα 6 λίτρα/100 χιλιόμετρα. Εκπομπές CO2: 123 gr/km Η φόρτιση της μπαταρίας, με ταχυφορτιστή DC με ισχύ έως 40 kW φτάνει από το 10% στο 80% σε 26 λεπτά ενώ με είτε σε wallbox AC 11 Kw από το 0 στο 100% φτάνει σε 2,5 ώρες.

Η οδική συμπεριφορά καθορίζεται από την ρύθμιση των αναρτήσεων η οποία αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Έχει ρυθμιστεί κυρίως προς την άνεση των επιβατών χωρίς όμως αυτό να αποβαίνει εις βάρος της ασφάλειας. Μάλιστα το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είχε την εξτρά ρυθμιζόμενη ανάρτηση ACC (Adaptive Chassis Control) η οποία προσφέρει διαφορετική απόσβεση ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέγεις.

Το νέο Skoda Kodiaq 1,5 TSI iV Plug-in Hybrid 204 PS DSG προσφέρει σταθερότητα στον ανοιχτό δρόμο όπου «καταπίνει» τις μεγάλες αποστάσεις με χαρακτηριστική άνεση και ησυχία και με το σύστημα υποβοήθησης λωρίδας να επεμβαίνει και να φέρνει στην σωστή θέση με κάπως έντονο τρόπο θα λέγαμε. Στις στροφές η οδική συμπεριφορά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά είναι πολύ βελτιωμένη με το τιμόνι να δίνει πληροφόρηση και να έχει πολύ καλή αίσθηση.

Το πακέτο DCC κάνει καλή δουλειά, οι κλίσεις στις στροφές είναι σχεδόν ανύπαρκτες στην επιλογή της σπορ οδήγησης κάτι βέβαια που μεταφράζεται σε λίγο πιο ξερές αντιδράσεις στις απότομες εγκάρσιες ανωμαλίες του οδοστρώματος. Εκτός ασφάλτου, το Kodiaq θα κινηθεί στις τυπικές διαδρομές που θέλει και μπορεί να κινηθεί ο μέσος οδηγός, με μόνο αρωγό τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος.

Η αυξημένη απόσταση από το έδαφός θα σου δώσει την δυνατότητα να κινηθείς σε χωμάτινές και λίγο πιο απότομες διαδρομές αλλά τόσο τα ασφάλτινα ελαστικά 235/50 R19 με την μεγάλη πρόσφυση όσο και η έλλειψη τετρακίνησης δεν σου επιτρέπουν να κάνεις περισσότερα πράγματα. Όσο για τα φρένα λειτουργούν άψογα αν σκεφτείς ότι έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο βάρος λόγω της μπαταρίας και της plug-in υβριδικής διάταξης.

Υπάρχει δυνατότητα ταχυφόρτισης έως 50 kW, η οποία στην πράξη σημαίνει γέμισμα της μπαταρίας μέχρι το 80% σε μόλις 26 λεπτά. Λειτουργία η οποία σπανίζει για τα υβριδικά που φορτίζουν σε πρίζα. Η φόρτιση σε υποδοχή 11 kW γεμίζει την μπαταρία σε 2,5 ώρες ενώ σε οικιακή πρίζα σούκο ο χρόνος είναι 7-8 ώρες..

Σε τελική ανάλυση το νέο Skoda Kodiaq 1,5 TSI iV Plug-in Hybrid 204 PS DSG εκπληρώνει τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε. Είναι επιβλητικό και όμορφο σε σχεδίαση, προσφέρει μεγάλους χώρους, έχει πλούσιο τεχνολογικό υπόβαθρο και εξοπλισμό, επιδόσεις και αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία χάρη στο plug-in υβριδικό σύστημα τοι οποίο είναι από τα πιο εξελιγμένα της αγοράς. Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε από 48400 ευρώ και 52.500 ευρώ για την έκδοση της δοκιμής μας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ