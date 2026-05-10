Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Μαΐου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

10.05.26 , 03:00
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου. Επίσης, σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας.

Ένας από τους 12 Αποστόλους. Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 10 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Σίμων και Σιμώνη.

Ο Άγιος Σίμων

Ο Σίμων ονομάσθηκε ζηλωτής, διότι, πιθανώς, προ της εκλογής του από τον Κύριο, ανήκε στην ιουδαϊκή θρησκευτικοπολιτική ομάδα, που έφερε την ονομασία Ζηλωτές. Καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας και είναι γνωστός ως Σίμων ο Κανανίτης. 

Μετά την ανάληψη του Χριστού και τη χάρη της Πεντηκοστής, ο Σίμων επιδόθηκε σ’ ένα ευρύ ιεραποστολικό έργο. Δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Περσία και την Αίγυπτο, όπου μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο. Μία απίθανη παράδοση φέρει τον απόστολο Σίμωνα να κηρύσσει το Ευαγγέλιο στη Βρετανία, όπου «σταυρώθηκε υπό των απίστων και ετάφη εκεί».

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σίμων
  • Σιμωνία


Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:19 και θα δύσει στις 20:23. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 05 λεπτά.

Σελήνη 22.6 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας

H Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας είναι μέρα εορτασμού της μητρότητας και των ευχαριστιών προς τη μητέρα, μια γιορτή με αρχαιοελληνικές αναφορές στην λατρεία της θεάς Κυβέλης, της μητέρας των θεών, όπως την προσφωνεί ο Πίνδαρος («Κυβέλα, Μάτερ θεών»).

Στη σύγχρονη εποχή, η αμερικανίδα κοινωνική ακτιβίστρια Άννα Μαρία Τζάρβις (1864-1948) ήταν αυτή που είχε πρώτη την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη ημέρα προς τιμή της μητέρας.

Οι προσπάθειές της ευοδώθηκαν τελικά στις 9 Μαΐου του 1914, όταν ο τότε αμερικανός πρόεδρος Γούντροου Γουίλσον υπέγραψε προκήρυξη, σύμφωνα με την οποία η Ημέρα της Μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική εορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.

Έκτοτε, πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου (11 Μαΐου 2025).

H Τζάρβις επέλεξε το λευκό γαρύφαλο ως το λουλούδι-σύμβολο της Ημέρας της Μητέρας, επειδή «το λευκό του χρώμα συμβολίζει την αλήθεια, την αγνότητα και τη φιλευσπλαχνία της μητρικής αγάπης· το άρωμά του, τη μνήμη και τις προσευχές της».

Παρά τις αντιδράσεις της εμπνεύστριάς της, η Ημέρα της Μητέρας γρήγορα εμπορικοποιήθηκε από τη βιομηχανία των λουλουδιών, που βρήκε μία «θεόσταλτη» ευκαιρία να αυξήσει τους τζίρους της...

 

