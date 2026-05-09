Συναυλία Metallica: Ουρές από νωρίς στο ΟΑΚΑ - Όλα τα έκτακτα μέτρα

Σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Πηγή: Φωτογραφίες: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/EUROKINISSI
Συναυλία Metallica: Ουρές από νωρίς στο ΟΑΚΑ - Όλα τα έκτακτα μέτρα
Από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου άρχισαν να συγκεντρώνονται χιλιάδες θαυμαστές των Metallica έξω από το ΟΑΚΑ, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη συναυλία της θρυλικής μπάντας στην Αθήνα.

Οι πύλες του σταδίου άνοιξαν λίγο μετά τις 16:00, ενώ στην περιοχή βρίσκονται σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της αναμενόμενης μαζικής προσέλευσης κοινού.

Η αποψινή εμφάνιση σηματοδοτεί την επιστροφή των Metallica στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μουσικές διοργανώσεις της χρονιάς.

Το Ολυμπιακό Στάδιο φιλοξενεί τον πρώτο σταθμό του νέου ευρωπαϊκού σκέλους της παγκόσμιας περιοδείας «M72 World Tour», με τους fans να δημιουργούν ουρές από νωρίς για να εξασφαλίσουν καλύτερη θέση κοντά στη σκηνή.

Για πρώτη φορά στη χώρα, οι Metallica παρουσιάζουν τη φημισμένη κυκλική σκηνή 360 μοιρών, η οποία έχει στηθεί στο κέντρο του γηπέδου. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός της υπόσχεται μια διαφορετική εμπειρία θέασης, καθώς το κοινό θα μπορεί να παρακολουθεί τη συναυλία από κάθε πλευρά του σταδίου. Οι τεχνικές δοκιμές και τα soundchecks που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ώρες έδωσαν ήδη μια «γεύση» από τη βραδιά που ακολουθεί.

«Ξυπνήστε, Αθήνα. Σήμερα θα δείτε τους Metallica», έγραψαν στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο πλευρό των Metallica θα βρεθούν οι Gojira και Knocked Loose, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό των φίλων της metal μουσικής που έχουν κατακλύσει το ΟΑΚΑ.

Παράλληλα, οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προσέλθει εγκαίρως, καθώς εφαρμόζονται αυστηροί έλεγχοι στις εισόδους. Ισχυρή είναι και η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές παρεμβάσεις γύρω από το στάδιο για τη διευκόλυνση της προσέλευσης και της αποχώρησης των θεατών.

Η σχέση των Metallica με το ελληνικό κοινό κρατά δεκαετίες. Η πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1993 στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη και έκτοτε κάθε συναυλία τους έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα. Από τη Ριζούπολη και το Rockwave Festival μέχρι το ιστορικό live του «Big 4» στη Μαλακάσα το 2010, οι εμφανίσεις τους έχουν συνδεθεί με μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της rock και metal σκηνής στη χώρα.

Μάλιστα, μέρος των εσόδων της αποψινής συναυλίας θα διατεθεί στο ίδρυμα των Metallica «All Within My Hands», το οποίο στηρίζει κοινωνικές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο.

Λίγες ώρες πριν ανέβουν στη σκηνή, οι Metallica έστειλαν το δικό τους μήνυμα στους Έλληνες fans μέσα από τα social media, γράφοντας: «Απόψε στην Αθήνα! Ξεκινάμε το ευρωπαϊκό σκέλος της #M72 περιοδείας μαζί με τους Gojira και τους Knocked Loose». Ένα μήνυμα που ήταν αρκετό για να «ανάψει φωτιά» στον ενθουσιασμό του κοινού που περιμένει μια βραδιά γεμάτη ένταση, δυνατές κιθάρες και ιστορικές στιγμές.

 

