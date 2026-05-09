Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων και Αλεξάνδρας λόγω της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ. Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Η μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ έχει προκαλέσει έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με χιλιάδες fans του συγκροτήματος να κατευθύνονται από νωρίς προς το στάδιο.

Αυτή την ώρα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες εξαιτίας της αυξημένης προσέλευσης αλλά και των κυκλοφοριακών μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ για τη μεγάλη μουσική διοργάνωση στο ΟΑΚΑ.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με την κυκλοφορία να γίνεται με δυσκολία σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κατάσταση επιβαρύνεται όσο πλησιάζει η ώρα έναρξης της συναυλίας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη ροή οχημάτων παρατηρείται επίσης στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στη Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και στην άνοδο του Κηφισού. Προβλήματα εντοπίζονται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις.

Οι Αρχές συνιστούν στους οδηγούς να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις γύρω από το ΟΑΚΑ και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς η προσέλευση του κοινού αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες.