Ταινία Online: Μη χάσετε τη «Saint Judy» έως και τις 26/4

Saint Judy: Δείτε το trailer της ταινίας για την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στο Star

Μετά την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της ταινίας «Saint Judy» στο Star, μπορείτε να απολαύσετε την ταινία και on line μέσω του star.gr/tv έως και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

Παρακολουθήστε online την ταινία «Saint Judy»

Πρόκειται το βιογραφικό δράμα αμερικανικής παραγωγής του 2018, εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία της δικηγόρου μεταναστευτικού δικαίου Τζούντι Γουντ και του αγώνα της που άλλαξε για πάντα τη νομοθεσία ασύλου στις ΗΠΑ.

Η υπόθεση της ταινίας

Στην πρώτη της υπόθεση, η Τζούντι εκπροσωπεί μια γυναίκα η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα της, αφού εκδιώχθηκε από τους Ταλιμπάν επειδή άνοιξε ένα σχολείο για κορίτσια.

Ενώ προσπαθεί να ισορροπήσει τη ζωή της ως ανύπαντρη μητέρα, η Τζούντι δίνει σκληρές μάχες μέσα και έξω από τα δικαστήρια, σώζοντας όχι μόνο τη ζωή της πελάτισσάς της, αλλά αλλάζοντας και τη νομοθεσία ασύλου στις ΗΠΑ.

Η ιστορία μιας αξιοθαύμαστης γυναίκας, που ξεπέρασε τεράστια εμπόδια και μας θυμίζει πώς ένα άτομο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο…

Σκηνοθεσία: Σον Χάνις

Παίζουν: Μισέλ Μόναγκαν, Άλφρεντ Μολίνα, Λιμ Λουμπάνι, Πίτερ Κράους