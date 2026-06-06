Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιλαρίωνος.

Ο Όσιος Ιλαρίων γεννήθηκε το 775 μ.Χ. και καταγόταν από την Καππαδοκία. Οι γονείς του, Πέτρος που ήταν προμηθευτής άρτου των ανακτόρων και Θεοδοσία, ήταν ευσεβείς και ενάρετοι άνθρωποι και γαλούχησαν τον μικρό γιο τους με τα νάματα της ορθόδοξης πίστης. Όταν ενηλικιώθηκε, ποθώντας το δρόμο της αρετής και της άσκησης πήγε στο μοναστήρι της Ξηρονησίας, στην Κωνσταντινούπολη, όπου αφοσιώθηκε ψυχή τε και σώματι στην άσκηση, την αυστηρή νηστεία, τη σιωπή και την μελέτη των Θείων Γραφών. Αργότερα πήγε στη Μονή Δαλμάτων, όπου και έγινε μεγαλόσχημος.

Εκεί παρέμεινε μία δεκαετία σαν κηπουρός και γρήγορα έγινε παράδειγμα άσκησης, ταπεινοφροσύνης και μεγαθυμίας για όλους τους αδελφούς, οι οποίοι παμψηφεί τον ανέδειξαν ηγούμενο της Μονής. Όταν ξέσπασε η θύελλα της Εικονομαχίας ο αυτοκράτορας Λέων ο Αρμένιος, με τον ασεβή πατριάρχη Θεόδοτο το Μελισσηνό, προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, να κάμψουν το αγέρωχο φρόνημα του Οσίου. Εκείνος όρθωσε το πνευματικό του ανάστημα και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Τότε άρχισε ο απηνής διωγμός του. Επί οκτώ ολόκληρα χρόνια, υπέστη αγόγγυστα και με θαυμαστή καρτερία περιορισμούς σε απομακρυσμένες Μονές, φυλακίσεις, ξυλοδαρμούς και εξορίες. Άντεξε όμως, όλες τις ταλαιπωρίες «ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού», ευχαριστώντας και δοξάζοντας τον δωρεοδότη Κύριο, πού τον αξίωσε να μείνει αλύγιστος στις επάλξεις του αγώνα. Μετά το θρίαμβο της Ορθοδοξίας, επέστρεψε στη Μονή του, έζησε τρία ακόμη χρόνια και εκοιμήθη ειρηνικά σε ηλικία 70 ετών, το 845 μ.Χ.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ιλαρίων, Ιλαρίωνας
  • Ιλαρία, Ιλαριάδα, Λαριάδα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:02 και θα δύσει στις 20:44. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 42 λεπτά.

Σελήνη 20.2 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Παρασίτων

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Παρασίτων (World Pest Day), γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιουνίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η πρωτοβουλία ανήκε στην Κινεζική Ένωση για τον Έλεγχο των Παρασίτων και υιοθετήθηκε από συναφείς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο

Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι συνδέουν τα παράσιτα με έντομα, τρωκτικά και πουλιά που προκαλούν ζημιά στη γεωργία. Εντούτοις, υπό ευρεία έννοια, ένα παράσιτο είναι ένας οποιοσδήποτε ζωντανός οργανισμός (ζώο, φυτό ή μύκητας) που είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο, τα ενδιαιτήματά του και τα ​​οικοσυστήματα.

Για παράδειγμα, τα περιστέρια και οι γλάροι θεωρούνται παράσιτα σε ορισμένες πόλεις επειδή μεταφέρουν ασθένειες. Οι δρυοκολάπτες, οι τερμίτες και τα μυρμήγκια ξύλου προκαλούν δομικές βλάβες στα σπίτια. Oi σκόροι, τα σκαθάρια, τα ασημόψαρα και οι ψαλίδες προκαλούν ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία του ανθρώπου, ενώ τα ακάρεα, τα τσιμπούρια, οι ψύλλοι, οι ψείρες και τα σκουλήκια μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος.

Η λέξη «παράσιτο» είναι μια χαλαρή έννοια επειδή ένα είδος μπορεί να είναι παράσιτο σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, αλλά ωφέλιμο σε ένα άλλο. Για παράδειγμα, το άγριο ​​ρακούν αποτελεί βασικό στοιχείο του οικοσυστήματος στο φυσικό του περιβάλλον, αλλά σε αστικές περιοχές θεωρείται παράσιτο και επικίνδυνο για τον άνθρωπο επειδή μπορεί να μεταφέρει λύσσα. Έτσι, η εξάλειψη των ειδών δεν είναι λύση, είναι όμως η διαχείριση των παρασίτων.

Οι κύριοι στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Παρασίτων είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον σημαντικό ρόλο της διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών για την προστασία της δημόσιας υγείας, η βελτίωση της επαγγελματικής εικόνας της βιομηχανίας διαχείρισης παρασίτων, η προώθηση της χρήσης της επαγγελματικής διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και η επισήμανση των μεγάλων απειλών από μικρά παράσιτα.

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