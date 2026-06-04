Άννα Βίσση: «Είμαι πλέον μέλος της οικογένειας Κούστα»

Η pop τραγουδίστρια αποθεώθηκε στο πάρτι της Ναυτιλιακής του Γιάννη Κούστα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Βίσση δήλωσε ότι είναι πλέον μέλος της οικογένειας Κούστα, μετά την βάπτιση του γιου του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα.
  • Τραγούδησε στο πάρτι της ναυτιλιακής εταιρείας Danaos, ερμηνεύοντας γνωστές επιτυχίες όπως το "Αιγαίο".
  • Εκφράζει ευγνωμοσύνη για τη στήριξη της οικογένειας Κούστα στην καριέρα της.
  • Η Δήμητρα Μέρμηγκα, σύζυγος του Γιάννη Κούστα, ξεχώρισε με την εντυπωσιακή εμφάνιση της στο πάρτι.

Πώς είναι «μέλος της οικογένειας Κούστα» ανέφερε η Άννα Βίσση, η οποία τραγούδησε  στο πάρτι της ναυτιλιακής εταιρείας Danaos του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα  το βράδυ της Τετάρτης 3 Ιουνίου.

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Η ποπ τραγουδίστρια ερμήνευσε τα τραγούδια με τα οποία όλοι έχουμε κλάψει, γελάσει ξεσηκώνοντας τα πλήθη.

Άννα Βίσση: «Είμαι πλέον μέλος της οικογένειας Κούστα»

Κάποια στιγμή η καταξιωμένη τραγουδίστρια που το τραγούδι της «Αιγαίο» έχει κάνει θραύση, πήρε το μικρόφωνο και εμφανώς συγκινημένη αναφέρθηκε στην οικογένεια Κούστα, με την οποία εκτός από βαθιά φιλία την ενώνει και μία κουμπαριά καθώς έχει βαπτίσει τον ενάμιση έτους γιο του εφοπλιστή. 

Άννα Βίσση: «Είμαι πλέον μέλος της οικογένειας Κούστα»

«Ετοιμάζουμε, όπως ξέρετε, το Αθηνών Αρένα. Τραγουδάω οικογενειακά. Είμαι μέλος πλέον της οικογένειας, έχω βαφτίσει ένα παιδί-θαύμα, αλλά αγαπάω και τα άλλα παιδιά πάρα πολύ. Είναι σαν δικά μου» ανέφερε η pop τραγουδίστρια και συμπλήρωσε:

Οι άνθρωποι αυτοί είναι φίλοι μου, με στηρίζουν όσο -δεν θέλω να πω κανένας- σε όλη μου την καριέρα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο για να μπορέσω εγώ να δείξω κάποια άλλα πράγματα. Περισσότερα από αυτά που σας έχω δώσει μέχρι τώρα.

 

@av__fans Live for the First time 🌊👑 #annavissi #aigaio #foryou #mpesforyou#viral ♬ πρωτότυπος ήχος - AV⚡️Fans

 

Η Δήμητρα επιμελείται όλων αυτών των πραγμάτων που βλέπετε».H pop τραγουδίστρια ερμήνευσε «Το Αιγαίο», «Το δώδεκα» και άλλες πολλές της επιτυχίες. 

Από την βραδιά ξεχώρισε η σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα Δήμητρα Μέρμηγκα η οποία φόρεσε μία μαύρη δημιουργία, μίνι με μία μακριά και εντυπωσιακή ουρά. Το λουκ της συμπλήρωσαν οι ψηλές γόβες που αναδείκνυαν το καλλίγραμμο κορμί της. 

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