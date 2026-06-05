Χάος προκάλεσαν στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια καλώδια που έπεσαν από τις γραμμές τρόλεϊ. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, αν και ένα σιδερένιο κομμάτι που αποκολλήθηκε, όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, έπεσε κοντά σε βιτρίνα καταστήματος.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που τρόλεϊ ακινητοποιήθηκε στο ύψος της Ομόνοιας. Ένα καλώδιο είχε κοπεί, αφήνοντας την περιοχή χωρίς ρεύμα. Δημιουργήθηκαν οι πρώτες ουρές αυτοκινήτων.

Έφτασε περιπολικό της Αστυνομίας για να ρυθμίσει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Το τρόλεϊ, με κατεβασμένες τις κεραίες, απομακρύνθηκε. Ιδιοκτήτης καταστήματος εντόπισε ένα μεταλλικό κομμάτι πάνω στο πεζοδρόμιο.

Ομόνοια: «Βρήκα μεταλλικό κομμάτι από τις γραμμές τρόλεϊ στο κατάστημα»

«Βρήκα αυτό το κομμάτι στο μαγαζί, στο ρολό μπροστά», λέει ο καταστηματάρχης.

Το τρόλεϊ ακινητοποιήθηκε. Αυτό που προκάλεσε ανησυχία είναι το γεγονός ότι ένα από τα μεταλλικά κομμάτια που βρίσκονται πάνω στο σύρμα εκσφενδονίστηκε απέναντι. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κανένας περαστικός, διαφορετικά θα είχαμε και θύματα.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος προσθέτει: «Δεν ήξερα από πού είναι. Το αφήσαμε εδώ μήπως κάποιος το ζητήσει. Από πού είναι; Από τις γραμμές του τρόλεϊ;»

Όπως καταγγέλλουν οδηγοί τρόλεϊ, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιο περιστατικό. Την ίδια εικόνα περιγράφουν και επιβάτες της γραμμής, οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί από παρόμοια περιστατικά.

Στην αυτοψία του Star εντοπίστηκαν και άλλα προβλήματα που έχουν οδηγήσει σε ακινητοποίηση τρόλεϊ, όπως τα κλαδιά που έχουν καλύψει τις γραμμές ηλεκτροδότησης.

Πηγές ΟΣΥ

Κεραία από τρόλεϊ έκοψε κομμάτι από εναέριο καλώδιο και συνεργείο αποκατέστησε τη βλάβη. Δεν σημειώθηκε τραυματισμός. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν.