Ομόνοια: Σύλληψη γιατρού για διακίνηση συνταγών με ναρκωτικά χάπια

Βρέθηκαν στην κατοχή του 21 συνταγές που εκδόθηκαν από τον ίδιο

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
  • Σύλληψη 51χρονου γιατρού στην Ομόνοια για διακίνηση συνταγών ναρκωτικών χαπιών.
  • Η σύλληψη έγινε το βράδυ της 13ης Απριλίου από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών.
  • Εντοπίστηκαν 21 ιατρικές συνταγές για ναρκωτικά δισκία στην κατοχή του.
  • Η δράση του γιατρού επιβεβαιώθηκε μέσω πληροφοριών και ελέγχων.
  • Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στη σύλληψη 51χρονου γιατρού προχώρησαν αστυνομικοί στην Ομόνοια, το βράδυ της 13ης Απριλίου, καθώς φέρεται να εκμεταλλευόταν την ιδιότητά του για να διακινεί συνταγές ναρκωτικών χαπιών στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, σχετικά με γιατρό που δραστηριοποιείται στη διακίνηση συνταγών για την προμήθεια ναρκωτικών δισκίων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Έπειτα από αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος και επιβεβαιώθηκε η παράνομη δράση του.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 51χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου και συναντήθηκε με άλλο άτομο. Στη συνέχεια τον προσέγγισαν και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 21 ιατρικές συνταγές για ναρκωτικά δισκία, οι οποίες είχαν εκδοθεί από τον ίδιο και φέρεται να διακινούνταν έναντι χρηματικού αντιτίμου σε άτομα στο κέντρο της Αθήνας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

