Συνελήφθη η εγγονή γνωστού πολιτικού για ναρκωτικά

Τη σταμάτησαν σε μπλόκο με έναν φίλος της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.04.26 , 12:45 Συνελήφθη η εγγονή γνωστού πολιτικού για ναρκωτικά
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 10.04.26, 11:48
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη η εγγονή γνωστού πολιτικού και ο φίλος της για κατοχή ναρκωτικών.
  • Η σύλληψη έγινε τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.
  • Στην κατοχή του φίλου της βρέθηκαν στιλέτο, φυσίγγιο και 0,89 γρ. κάνναβης, ενώ η 26χρονη είχε 3,11 γρ. κάνναβης.
  • Η 26χρονη κρατούσε χαμηλό προφίλ και η σύλληψή της προκάλεσε ενδιαφέρον στις αρχές.
  • Η αστυνομία ερευνά πιθανές άλλες παράνομες δραστηριότητες του φίλου της.

Η εγγονή πασίγνωστου πολιτικού , ο οποίος δεν βρίσκεται εν ζωή, συνελήφθη τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής μαζί με έναν φίλο της  στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 02:20 αστυνομικοί σταμάτησαν την 26χρονη και τον 29χρονο φίλο της για έλεγχο. Στην κατοχή του φίλου της βρέθηκαν ένα αναδιπλούμενο στιλέτο με μήκος λάμας 8,5 εκατ, καθώς και ένα αβολίδωτο φυσίγγιο διαμετρήματος 32 χιλιοστών, ενώ βρέθηκαν στην κατοχή του και 0,89 γραμ. κάνναβης. Στην κατοχή της 26χρονης βρέθηκαν 3,11 γρ. κάνναβης.

Τα δύο άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. 

Η 26χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια κρατούσε χαμηλό προφίλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αρχών της Αθήνας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν ο 29χρονος είχε εμπλοκή σε άλλες παράνομες δραστηριότητες, δεδομένης της κατοχής του φυσίγγιου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την προέλευση των ευρημάτων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
 |
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
 |
ΕΓΓΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top