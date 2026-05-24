Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague σε έναν αγώνα «θρίλερ» και γίνεται Πρωταθλητής Ευρώπης 2026.

Ο Ολυμπιακός μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague, που έγινε στο T-Center της Αθήνας, και κατέκτησε για 4η φορά στην Ιστορία του το βαρύτιμο τρόπαιο.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 59-65, 92-85

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (2), Γουόρντ 7 (1), Βεζένκοφ 12 (1), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 1, Πίτερς 16 (1), Μιλουτίνοφ 8, Τζόζεφ 5 (1), Χολ 4, ΜακΚίσικ 5 (1), Τζόουνς 4, Φουρνιέ 20 (3)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 24 (5), Αμπάλντε 9 (3), Καμπάτσο 5, Οκέκε, Προσίντα, Χεζόνια 19 (2), Μαλεντόν 8 (1), Αλμάνσα, Ντεκ 4, Γιουλ 3 (1), Φελίς 13 (1).

Ολυμπιακός: Πανηγυρισμοί σε όλη την Ελλάδα για τον Πρωταθλητή Ευρώπης

Η νίκη του Ολυμπιακού έβγαλε τους φίλους του σε όλη την Ελλάδα.

Από τον Πειραιά όπου στήθηκαν γιγαντοοθόνες και συγκεντρώθηκαν από νωρίς χιλιάδες οπαδοί, έως τον Βόλο, την Πάτρα, τα Ιωάννινα, τη Ναύπακτο.

Πάρτι φιλάθλων στον Πειραιά / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Η πορεία του Ολυμπιακού στα Final Four και οι προηγούμενες «πληγές»

Ο Ολυμπιακός μετρά πλέον επτά παρουσίες σε Final Four από το 2015 και πέντε συνεχόμενες τα τελευταία χρόνια. Παρά τις πολλές απογοητεύσεις (2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025), φέτος ήταν πιο έτοιμος από ποτέ για την κορυφή.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν κοντά αλλά δεν τα κατάφεραν αρκετές φορές:

Το 2015 και το 2017 ηττήθηκαν σε τελικούς

Το 2022 και 2024 αποκλείστηκαν από τη Ρεάλ

Το 2023 έχασαν τον τελικό στις λεπτομέρειες

Το 2025 αποκλείστηκαν από τη Μονακό

