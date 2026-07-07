Κέλλυ Κελεκίδου: Γιόρτασε με πενταόροφη ροζ τούρτα!

Η γλυκιά έκπληξη που ετοιμάζει στους followers της

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Κέλλυ Κελεκίδου: «Λαοθάλασσα» 10.000 θεατών στη συναυλία της στην Κορυτσά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κέλλυ Κελεκίδου γιορτάζει την ονομαστική της γιορτή στις 7 Ιουλίου.
  • Δέχτηκε πολλές ευχές από τους διαδικτυακούς της φίλους.
  • Δημοσίευσε βίντεο στο TikTok με μια πενταόροφη ροζ τούρτα.
  • Στο βίντεο τραγουδάει το «Γλύκα γλύκα» και δοκιμάζει την τούρτα.
  • Σημείωσε ότι ετοίμαζε μια γλυκιά έκπληξη για τους φίλους της.

Την ονομαστική της γιορτή έχει σήμερα 7 Ιουλίου η Κέλλυ Κελεκίδου και όπως ήταν αναμενόμενο, από νωρίς το πρωί ξεκίνησε να δέχεται άπειρα μηνύματα με ευχές από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Κέλλυ Κελεκίδου: «Λαοθάλασσα» 10.000 θεατών στη συναυλία της στην Κορυτσά

Η γνωστή τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, ενημερώνοντας τους followers της ότι τους έχει ετοιμάσει μία γλυκιά έκπληξη.

Στο βίντεο που ανήρτησε τη βλέπουμε να τραγουδάει το «Γλύκα γλύκα» και να κάθεται μπροστά σε μια εντυπωσιακή ροζ τούρτα πέντε ορόφων!

κελεκιδου

Η Κέλλυ Κελεκίδου στο απόσπασμα δοκιμάζει ένα κομμάτι από το τεράστιο ροζ γλυκό το οποίο στην κορυφή γράφει «Γλύκα γλύκα. Κέλλυ Κελεκίδου».

Στη λεζάντα της ανάρτησης η τραγουδίστρια σημείωσε: «Σήμερα δεν πρόλαβα να απαντήσω στις ευχές σας …γιατί ετοιμάζαμε μια πολύ γλυκιά έκπληξη».

Δες το βίντεο:

 

@kellykelekidouofficial Σήμερα δεν πρόλαβα να απαντήσω στις ευχές σας …γιατί ετοιμάζαμε μια πολύ γλυκιά έκπληξη 👀🍰#nameday #kellykelekidou #ΓλύκαΓλύκα ♬ πρωτότυπος ήχος - Kellykelekidou

 


 

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