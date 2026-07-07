Κέλλυ Κελεκίδου: Γιόρτασε με πενταόροφη ροζ τούρτα!

Την ονομαστική της γιορτή έχει σήμερα 7 Ιουλίου η Κέλλυ Κελεκίδου και όπως ήταν αναμενόμενο, από νωρίς το πρωί ξεκίνησε να δέχεται άπειρα μηνύματα με ευχές από τους διαδικτυακούς της φίλους.
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Η γνωστή τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, ενημερώνοντας τους followers της ότι τους έχει ετοιμάσει μία γλυκιά έκπληξη.
Στο βίντεο που ανήρτησε τη βλέπουμε να τραγουδάει το «Γλύκα γλύκα» και να κάθεται μπροστά σε μια εντυπωσιακή ροζ τούρτα πέντε ορόφων!
Η Κέλλυ Κελεκίδου στο απόσπασμα δοκιμάζει ένα κομμάτι από το τεράστιο ροζ γλυκό το οποίο στην κορυφή γράφει «Γλύκα γλύκα. Κέλλυ Κελεκίδου».
Στη λεζάντα της ανάρτησης η τραγουδίστρια σημείωσε: «Σήμερα δεν πρόλαβα να απαντήσω στις ευχές σας …γιατί ετοιμάζαμε μια πολύ γλυκιά έκπληξη».
Δες το βίντεο:
@kellykelekidouofficial Σήμερα δεν πρόλαβα να απαντήσω στις ευχές σας …γιατί ετοιμάζαμε μια πολύ γλυκιά έκπληξη 👀🍰#nameday #kellykelekidou #ΓλύκαΓλύκα ♬ πρωτότυπος ήχος - Kellykelekidou