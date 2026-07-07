Επικίνδυνους ελιγμούς στην Αττική Οδό έκανε μηχανάκι μικρού κυβισμού, για να ξεφύγει από περιπολικό.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα στην Αττική Οδό, όταν ένα περιπολικό της Άμεσης Δράσης είδε το σκούτερ και η πινακίδα κυκλοφορίας δε φαινόταν καλά. Διαπίστωσαν ότι το μηχανάκι είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Αμέσως, άναψαν τους φάρους και θέλησαν να το ακινητοποιήσουν. Ο οδηγός όμως, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Παναγιώτης Μπούσιος, άρχισε κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να αλλάζει λωρίδες κυκλοφορίας.

Εκείνη την ώρα η Αττική Οδός δεν είχε κίνηση και τα οχήματα θα μπορούσαν να έχουν αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα.

Τελικά το περιπολικό, πήγε από πίσω του και το σκούτερ βγήκε στην έξοδο της λεωφόρου Φυλής. Λίγο πιο κάτω, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό και να οδηγήσουν στο τμήμα για τα περαιτέρω.

Το βίντεο κατέγραψε ένας άλλος οδηγός αυτοκινήτου.

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