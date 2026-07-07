Αττική Οδός: Βίντεο από την κινηματογραφική καταδίωξη κλεμμένου σκούτερ

Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα αυτοκίνητα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.07.26 , 23:23 Πέθανε ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος
07.07.26 , 23:19 Λόνι Γουίλισον: Ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα τώρα μένει στον δρόμο
07.07.26 , 23:11 First Dates: Το ραντεβού της Καρίνας και του Έρωτα που δεν πήγε καλά
07.07.26 , 23:04 Πασίγνωστη Ελληνίδα: «Έπρεπε να γδυθώ επί σκηνής, ντράπηκα στην πρεμιέρα»
07.07.26 , 22:38 Πειραιάς: Bίντεο Από Την Κλοπή Σε Κοσμηματοπωλείο
07.07.26 , 22:31 Νότης Σφακιανάκης: Αυτός είναι ο 31χρονος γιος του που παντρεύεται
07.07.26 , 22:25 Αττική Οδός: Βίντεο από την κινηματογραφική καταδίωξη κλεμμένου σκούτερ
07.07.26 , 22:13 Κέλλυ Κελεκίδου: Γιόρτασε με πενταόροφη ροζ τούρτα!
07.07.26 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 7/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.400.000 ευρώ
07.07.26 , 22:09 Cash or Trash: Κατάφερε κάποιος να αγοράσει το αριστοκρατικό σερβίτσιο;
07.07.26 , 21:56 Αντίδραση Μαρκόπουλου για τον αγώνα τένις Γεωργιάδη – Κασσελάκη
07.07.26 , 21:37 Δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ από τον Ερντογάν και την Εμινέ
07.07.26 , 21:30 Κλήρωση Eurojackpot 7/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 23.000.000 ευρώ
07.07.26 , 21:06 Η Ελλάδα στο διάστημα - Εκτοξεύτηκε ο μικροδορυφόρος «Υπερίων»
07.07.26 , 21:05 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δε φαντάζεστε πόσα κιλά έχασε!
Γιάννης Στάνκογλου: Καλοκαιρινές διακοπές στο χωριό του, Θούριο Ορεστιάδας
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Σάκης Ρουβάς & Κάτια Ζυγούλη: Εντυπωσιάζει το σπίτι τους στον Νέο Βουτζά
Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δε φαντάζεστε πόσα κιλά έχασε!
Συνελήφθη ο τράπερ Yung Kapa στον Ωρωπό
Έξαλλη η Ανθή Βούλγαρη με μήνυμα τηλεθεάτριας - Η οργισμένη απάντησή της
Νότης Σφακιανάκης: Αυτός είναι ο 31χρονος γιος του που παντρεύεται
Ματίκα - Ιορδανίδης: Οι βουτιές τους στα Λουτρά Πόζαρ
Λόνι Γουίλισον: Ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα τώρα μένει στον δρόμο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επικίνδυνους ελιγμούς στην Αττική Οδό έκανε μηχανάκι μικρού κυβισμού, για να ξεφύγει από περιπολικό.  

Όλα συνέβησαν το απόγευμα στην Αττική Οδό, όταν ένα περιπολικό της Άμεσης Δράσης είδε το σκούτερ και η πινακίδα κυκλοφορίας δε φαινόταν καλά. Διαπίστωσαν ότι το μηχανάκι είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.  

Αμέσως, άναψαν τους φάρους και θέλησαν να το ακινητοποιήσουν. Ο οδηγός όμως, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Παναγιώτης Μπούσιος, άρχισε κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να αλλάζει λωρίδες κυκλοφορίας.  

Αττική Οδός: Βίντεο με καταδίωξη κλεμμένου σκούτερ

Εκείνη την ώρα η Αττική Οδός δεν είχε κίνηση και τα οχήματα θα μπορούσαν να έχουν αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα.  

Καταδίωξη στην Αττική Οδό

Τελικά το περιπολικό, πήγε από πίσω του και το σκούτερ βγήκε στην έξοδο της λεωφόρου Φυλής. Λίγο πιο κάτω, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό και να οδηγήσουν στο τμήμα για τα περαιτέρω. 

Το βίντεο κατέγραψε ένας άλλος οδηγός αυτοκινήτου. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
 |
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
 |
ΣΚΟΥΤΕΡ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 7/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.400.000 ευρώ
Eurojackpot Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 7/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 23.000.000 ευρώ
Η Ελλάδα Στο διάστημα - Εκτοξεύτηκε Ο Μικροδορυφόρος Υπερίων
Ελλαδα
Η Ελλάδα στο διάστημα - Εκτοξεύτηκε ο μικροδορυφόρος «Υπερίων»
Αφροδίτη Νέστορα: Εξιτήριο Για Την Κηδεία Της Μητέρας Της
Ελλαδα
Αφροδίτη Νέστορα: Θα πάρει εξιτήριο για την κηδεία της μητέρας της
Συνελήφθη Ο Τράπερ Yung Kapa Στον Ωρωπό
Ελλαδα
Συνελήφθη ο τράπερ Yung Kapa στον Ωρωπό
Ημαθία: Μαχαίρωσε Και Σκότωσε 32χρονο Μετά Από Τσακωμό
Ελλαδα
Ημαθία: Μαχαίρωσε και σκότωσε 32χρονο μετά από καβγά
Θεσσαλονίκη: 24χρονη Βρέθηκε Νεκρή Στο Σπίτι Της
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: 24χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της
Φωτιές Αττική: Έχουν Καεί Πάνω Από 700.000 Στρέμματα
Ελλαδα
Περισσότερα από 700.000 στρέμματα γης έχουν καεί στην Αττική
Καλύτερες Παραλίες Της Αττικής
Ελλαδα
Οι πέντε καλύτερες παραλίες της Αττικής- Ονειρικές βουτιές κοντά στην Αθήνα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top