Οι διάσημοι ξεκίνησαν τις διακοπές τους - Ποιους προορισμούς επέλεξαν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές επιλέγοντας Μύκονο, Σίφνο και Πράγα.
  • Πέρασε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στη Μύκονο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram.
  • Στη Σίφνο διάβασε το βιβλίο «Ακριβή μου Σοφία» του Φρέντυ Γερμανού.
  • Αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Πράγα απολαμβάνοντας ήλιο και θάλασσα.
  • Η Ηλιάνα επιστρέφει στο GNTM ως παρουσιάστρια και κριτής.

Το καλοκαίρι ξεκίνησε και πολλοί διάσημοι της ελληνικής showbiz ετοίμασαν τις βαλίτσες τους και όπου φύγει- φύγει.  Τη Μύκονο, τη Σίφνο και την Πράγα επέλεξε για τις φετινές της διακοπές η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. 

GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

Η  παρουσιάστρια που επιστρέφει στο GNTM σε έναν πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής, βρέθηκε στο Νησί των Ανέμων τις πρώτες μέρες του Ιούνη και έκατσε εκεί όλο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Η ίδια δημοσίευσε  φωτογραφίες στην προσωπική της σελίδα στο Instagram γράφοντας στη λεζάντα:

 

 

«Έφτασα και αμέσως κατεβάσαμε ταχύτητα. Το πιο γαλήνιο τριήμερο» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

 

 

Επόμενος σταθμός για την Ηλιάνα και τον αρραβωνιαστικό της  Γιάννη Καραβασάνη, η Σίφνος, όπου μεταξύ άλλων η Ηλιάνα διάβασε και το βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού  «Ακριβή μου Σοφία». 

 

 

Αυτές τις μέρες η Ηλιάνα βρίσκεται στην Πράγα απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Tην Πάτμο για τις καλοκαιρινές της διακοπές επέλεξε η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές της εκπομπής της το Σαββατοκύριακο και πήγε στο «Νησί της Αποκάλυψης»,

 

 

Η παρουσιάστρια του MEGA, δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές της στο νησί. Σε μία από αυτές χαλαρώνει σε μία αιώρα και πίνει το καφεδάκι της.

 

 

Έναν κοντινό προορισμό επέλεξε η Μαίρη Συνατσάκη και έτσι πήγε στην Ύδρα. Η παρουσιάστρια πήγε στο το νησί των καπεταναίων και των καλλιτεχνών, μαζί με τον σύζυγό της Ίαν Στρατή και την τετράχρονη κόρη τους Ολίβια. 

 

 

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Η Μαίρη χαλάρωσε στα σοκάκια του νησιού και έπαιξε με τις γάτες. 

 

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