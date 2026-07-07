Η Jlo στο ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι

Τα βίντεο που δημοσίευσε η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια

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Η Jlo στο ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι
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Η Jlo στο ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι / instagram Celia Kritharioti

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σήλια Κριθαριώτη μοιράστηκε στιγμές από το ατελιέ της στο Παρίσι με την Τζένιφερ Λόπεζ.
  • Δημοσίευσε βίντεο όπου ποζάρουν μαζί, εκφράζοντας θαυμασμό για την pop star.
  • Η σχεδιάστρια χαρακτήρισε την Λόπεζ ως μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο.
  • Στο βίντεο φαίνεται επίσης ο κόσμος που περίμενε να δει την Λόπεζ και να ζητήσει αυτόγραφα.
  • Η συνάντηση έγινε σε φιλικό κλίμα, με τις δύο γυναίκες να χαμογελούν και να είναι αγκαλιασμένες.

Μια ξεχωριστή στιγμή από το ατελιέ της στο Παρίσι μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Σήλια Κριθαριώτη. Η Ελληνίδα σχεδιάστρια δημοσίευσε στα social media βίντεο στο οποίο ποζάρει δίπλα στην Τζένιφερ Λόπεζ, με τις δύο γυναίκες να χαμογελούν στον φακό αγκαλιασμένες.

Η Jlo στο ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι/ instagram

Η Jlo στο ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι/ instagram

Στο instastory της, η Σήλια Κριθαριώτη έγραψε: «Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Ορισμένες ομορφιές απλά δεν μπορεί να αποτυπωθούν». 

Η Jlo στο ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι/ instagram

Η Jlo στο ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι/ instagram

Η Ελληνίδα σχεδιάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο από το ατελιέ της, όπου υποδέχεται τη διεθνούς φήμης σταρ κι ένα δεύτερο στο οποίο φαίνεται να κατεβαίνουν μαζί τη σκάλα του ατελιέ, συνοδευόμενες από συνεργάτες τους, λίγο πριν αποχωρήσουν.

Η Jlo στο ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι/ instagram

Η Jlo στο ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι/ instagram

Σε ένα τρίτο βίντεο, φαίνεται  ο κόσμος που που περίμενε να απαθανατίσει την ποπ σταρ και να τους υπογράψει αυτόγραφα. 

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ΣΗΛΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗ
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ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ
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ΠΑΡΙΣΙ
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ΑΤΕΛΙΕ
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