Μια ξεχωριστή στιγμή από το ατελιέ της στο Παρίσι μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Σήλια Κριθαριώτη. Η Ελληνίδα σχεδιάστρια δημοσίευσε στα social media βίντεο στο οποίο ποζάρει δίπλα στην Τζένιφερ Λόπεζ, με τις δύο γυναίκες να χαμογελούν στον φακό αγκαλιασμένες.
Στο instastory της, η Σήλια Κριθαριώτη έγραψε: «Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Ορισμένες ομορφιές απλά δεν μπορεί να αποτυπωθούν».
Η Ελληνίδα σχεδιάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο από το ατελιέ της, όπου υποδέχεται τη διεθνούς φήμης σταρ κι ένα δεύτερο στο οποίο φαίνεται να κατεβαίνουν μαζί τη σκάλα του ατελιέ, συνοδευόμενες από συνεργάτες τους, λίγο πριν αποχωρήσουν.
Σε ένα τρίτο βίντεο, φαίνεται ο κόσμος που που περίμενε να απαθανατίσει την ποπ σταρ και να τους υπογράψει αυτόγραφα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.