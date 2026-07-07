Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Μονακό με στόχο τον Ουκρανό ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάεφ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και δημοσιεύθηκαν αρχικά σε κανάλια της πλατφόρμας Telegram, νεκρή εντοπίστηκε η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα, η οποία καταζητούνταν ως βασική ύποπτη για την επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις ουκρανικές αρχές ή τις αρχές του Μονακό που να επιβεβαιώνει όλες τις λεπτομέρειες των δημοσιευμάτων, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου της βρίσκονται σε εξέλιξη.

🚨🇲🇨🇺🇦 | Un terrorista hizo estallar una mochila bomba cargada de pernos y metralla frente a un hotel de lujo en Mónaco, hiriendo gravemente al millonario ucraniano Vadim Ermolaev junto a su esposa e hijos, siendo este sancionado por el gobierno de Zelenski y la Unión Europea en… pic.twitter.com/o0sZIB5IpB — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 30, 2026

Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η σορός της 39χρονης εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου στην περιφέρεια του Κιέβου.

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η γυναίκα έφερε τραύμα από πυροβολισμό, ενώ οι ουκρανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

⚡️ A buried body of a woman suspected of attempting to assassinate Ukrainian oligarch Yermolayev in Monaco was found near Kyiv.



This was reported by Ukrainska Pravda, citing sources. https://t.co/6PRRMbgYx5 pic.twitter.com/oOQ0nvo2ar — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, έχουν συλληφθεί δύο πρόσωπα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση, ένας εν ενεργεία αξιωματικός της Υπηρεσίας Πληροφοριών του ουκρανικού στρατού (GUR) και ένας πρώην αξιωματούχος των ουκρανικών διωκτικών αρχών.

Γιατί καταζητούνταν η Αναστασία Μπερεζόφσκα

Η Αναστασία Μπερεζόφσκα είχε τεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς έρευνας για τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της 29ης Ιουνίου στο Μονακό.

Σύμφωνα με τις αρχές του Πριγκιπάτου, η γυναίκα θεωρούνταν η βασική ύποπτη που άφησε παγιδευμένο δέμα στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διέμενε ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάεφ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που είχαν ανακοινωθεί, φέρεται να αποχώρησε πεζή από το σημείο και αργότερα να διέφυγε με κατεύθυνση τη Γερμανία.

🇲🇨 ATTENTAT DE MONACO : Interpol émet une notice rouge.

La suspecte, une femme ukrainienne, a été identifiée comme "Anastasiia Berezovska", 39 ans, recherchée dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'assassinat à la bombe d'un homme d'affaires ukrainien.

Elle "n'a pas agi… pic.twitter.com/uZVLokbZJ1 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 3, 2026

Σε βάρος της είχε εκδοθεί «κόκκινη ειδοποίηση» της Interpol για αδικήματα που περιλάμβαναν απόπειρα ανθρωποκτονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση και συμμετοχή σε εγκληματική συνωμοσία.

Ο αναπληρωτής εισαγγελέας του Μονακό, Μόργκαν Ρέιμοντ, είχε δηλώσει ότι η ύποπτη φερόταν να είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα προκειμένου να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Οι τρεις τραυματίες της έκρηξης

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά ο Βαντίμ Γερμολάεφ, η σύντροφός του Άννα Νασόμπινα και ο 13χρονος γιος τους.

Qui est Vadim Ermolaev, le riche oligarque ukrainien blessé lors de l'explosion d'un colis piégé à Monaco ? pic.twitter.com/sCf0syhcI7 — BFM (@BFMTV) June 30, 2026

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο επιχειρηματίας και η σύντροφός του εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της 46χρονης Άννας Νασόμπινα, η οποία υπέστη ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που προκάλεσε η έκρηξη. Ο 13χρονος γιος του ζευγαριού τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Ποιος είναι ο Βαντίμ Γερμολάεφ

Ο Βαντίμ Γερμολάεφ είναι επιχειρηματίας από την πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας και ιδρυτής του βιομηχανικού και εμπορικού ομίλου Alef, με σημαντική δραστηριότητα κυρίως στον τομέα των ακινήτων.

Για χρόνια συγκαταλεγόταν στις λίστες του Forbes με τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ουκρανίας.

Το 2019 αποποιήθηκε την ουκρανική υπηκοότητα και απέκτησε κυπριακό διαβατήριο.

Το όνομά του είχε επίσης συμπεριληφθεί σε δημοσιογραφικές έρευνες που αναφέρονταν στην εγκατάσταση εύπορων Ουκρανών επιχειρηματιών και ολιγαρχών στο Μονακό μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.