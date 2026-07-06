Έρευνες για εμπόριο παιδιών μέσω Vinted μετά από καταγγελίες χρηστών

Συναγερμός σε Γαλλία και Γερμανία – Τι απαντά η εταιρεία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Χρήστες ισχυρίζονται ότι η πλατφόρμα Vinted χρησιμοποιείται για εμπορία παιδιών μέσω κωδικοποιημένων αγγελιών, προκαλώντας ανησυχία στα social media.
  • Οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για τις καταγγελίες, ενώ και στη Γερμανία εξετάζονται αναφορές.
  • Fact-checkers δεν έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη πραγματικών περιστατικών εμπορίας παιδιών, με πολλές αγγελίες να είναι ψεύτικες.
  • Η Vinted απορρίπτει τους ισχυρισμούς και δηλώνει ότι οι ηλικίες στις αγγελίες αφορούν παιχνίδια, όχι παιδιά.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποδείξεις για οργανωμένη εμπορία παιδιών μέσω της πλατφόρμας.

Χιλιάδες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς χρήστες ισχυρίζονται ότι η ευρωπαϊκή πλατφόρμα πώλησης μεταχειρισμένων ειδών Vinted χρησιμοποιείται για την εμπορία παιδιών μέσω κωδικοποιημένων αγγελιών. Οι καταγγελίες έγιναν viral σε TikTok, X και Facebook, ωστόσο μέχρι στιγμής ούτε οι διωκτικές αρχές ούτε οι ανεξάρτητοι οργανισμοί επαλήθευσης γεγονότων έχουν επιβεβαιώσει ότι οι συγκεκριμένες αγγελίες συνδέονται με πραγματικά περιστατικά εμπορίας ανθρώπων.

Στο επίκεντρο ερευνών σε Γαλλία και Γερμανία έχει βρεθεί η Vinted μετά από καταγγελίες για εμπορία παιδιών μέσω της πλατφόρμας - profimedia.gr

Στο επίκεντρο ερευνών σε Γαλλία και Γερμανία έχει βρεθεί η Vinted μετά από καταγγελίες για εμπορία παιδιών μέσω της πλατφόρμας - profimedia.gr

Vinted: Καταγγελίες για ύποπτες αγγελίες που έγιναν viral

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν χρήστες άρχισαν να δημοσιεύουν στιγμιότυπα οθόνης από φερόμενες αγγελίες στο Vinted, στις οποίες συνηθισμένα αντικείμενα, όπως λούτρινα παιχνίδια, κούκλες ή ακόμη και κονσόλες παιχνιδιών, εμφανίζονταν να πωλούνται σε εξαιρετικά υψηλές τιμές, συνοδευόμενα από περιγραφές που, σύμφωνα με όσους τις κοινοποίησαν, έμοιαζαν περισσότερο να αφορούν παιδιά παρά τα προϊόντα.

 

 

Vinted: Οι αγγελίες που πυροδότησαν τις υποψίες

Ανάμεσα στα παραδείγματα που κυκλοφόρησαν ευρέως ήταν μια αγγελία για ένα αρκουδάκι με τιμή πώλησης 30.000 ευρώ, στην οποία η περιγραφή ανέφερε, σύμφωνα με τα στιγμιότυπα, «9 ετών, σε καλή κατάσταση». Σε άλλη περίπτωση, ένα λούτρινο κουνέλι προσφερόταν έναντι τιμής άνω των 1.000 ευρώ με περιγραφή όπως «θηλυκό, 3 ετών, 91 εκατοστά, 13 κιλά», ενώ σε άλλες αναρτήσεις εμφανίζονταν PlayStation, τηλεχειριστήρια ή άλλα αντικείμενα με περιγραφές που περιλάμβαναν ηλικία, ύψος, βάρος ή χαρακτηρισμούς όπως «υπάκουο» και «υγιές». Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις αποτέλεσαν τη βάση των ισχυρισμών ότι οι αγγελίες ίσως λειτουργούσαν ως κωδικοποιημένα μηνύματα.

Μία από τις αγγελίες στο Vinted που προκάλεσαν τις υποψίες των χρηστών

Μία από τις αγγελίες στο Vinted που προκάλεσαν τις υποψίες των χρηστών

Ωστόσο, η ύπαρξη αυτών των στιγμιότυπων δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι επρόκειτο για πραγματικές απόπειρες εμπορίας παιδιών και αυτό είναι το βασικό σημείο που επισημαίνουν τόσο οι αρχές όσο και οι οργανισμοί επαλήθευσης γεγονότων.

Λούτρινο αρκουδάκι πουλιόταν στο Vinted για 18.575 λίρες Αγγλίας, με ύποπτα σχόλια στην περιγραφή της αγγελίας

Λούτρινο αρκουδάκι πουλιόταν στο Vinted για 18.575 λίρες Αγγλίας, με ύποπτα σχόλια στην περιγραφή της αγγελίας

Vinted: Προκαταρκτική έρευνα από τις γαλλικές δικαστικές αρχές

Στη Γαλλία, η υπόθεση έλαβε επίσημη διάσταση όταν η Ύπατη Αρμοστής για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Sarah El Hairy, ανακοίνωσε ότι παρέπεμψε το θέμα στις δικαστικές αρχές, ζητώντας να διερευνηθούν οι καταγγελίες. Παράλληλα, οι αναφορές διαβιβάστηκαν και στην πλατφόρμα PHAROS, μέσω της οποίας οι πολίτες καταγγέλλουν παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο.

Οι καταγγελίες στα social media προκάλεσαν έρευνες στη Γαλλία και τη Γερμανία

Οι καταγγελίες στα social media προκάλεσαν έρευνες στη Γαλλία και τη Γερμανία

Οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί ποιος δημιούργησε τις επίμαχες αγγελίες και αν πρόκειται για απόπειρα κατάχρησης της πλατφόρμας, οργανωμένη φάρσα ή ενδεχομένως κάτι σοβαρότερο. Η έναρξη προκαταρκτικής έρευνας, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι έχει διαπιστωθεί η τέλεση εγκλήματος, αλλά αποτελεί τη συνήθη διαδικασία για τη διερεύνηση καταγγελιών πριν εξαχθούν συμπεράσματα.

Vinted: Έρευνες και στη Γερμανία

Αντίστοιχες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και στη Γερμανία. Η αστυνομία της Φρανκφούρτης ανακοίνωσε ότι δέχθηκε αυξημένο αριθμό αναφορών από τις 23 Ιουνίου και εξετάζει κάθε καταγγελία. Παράλληλα, επισήμανε ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» πως πολλές από τις αγγελίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο είναι ψεύτικες ή κατασκευασμένες. Παρ' όλα αυτά, οι γερμανικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι συνεχίζουν να ελέγχουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, καθώς σε τόσο ευαίσθητες υποθέσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν εκ των προτέρων πιθανά εγκλήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί πως πραγματοποιείται εμπόριο παιδιών μέσω του Vinted

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί πως πραγματοποιείται εμπόριο παιδιών μέσω του Vinted

Παρόμοια θέση διατύπωσε και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Γερμανίας (BKA), η οποία ανέφερε ότι στο παρελθόν υπήρξαν ανάλογες αναφορές για διαδικτυακές αγγελίες που υποτίθεται ότι σχετίζονταν με εμπορία παιδιών, χωρίς όμως να επιβεβαιωθούν.

Vinted: Τι έδειξαν οι έρευνες των fact-checkers

Την ίδια ώρα, αρκετοί οργανισμοί επαλήθευσης γεγονότων επιχείρησαν να διασταυρώσουν τους ισχυρισμούς. Οι δημοσιογράφοι του ARD, μέσω του δικτύου fact-checking, καθώς και ο αυστριακός οργανισμός Mimikama, πραγματοποίησαν αναζητήσεις στις αγγελίες που είχαν γίνει viral, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά αλλά και αντίστροφη αναζήτηση εικόνας.

Τα έως τώρα στοιχεία από έρευνες ανεξάρτητων οργανισμών επαλήθευσης γεγονότων δεν αποδεικνύουν την τέλεση οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας

Τα έως τώρα στοιχεία από έρευνες ανεξάρτητων οργανισμών επαλήθευσης γεγονότων δεν αποδεικνύουν την τέλεση οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας

Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, πολλές από τις επίμαχες αγγελίες δεν ήταν πλέον διαθέσιμες, ενώ άλλες δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν ποτέ στην πλατφόρμα. Σε μία περίπτωση, εικόνα που παρουσιαζόταν ως πρόσφατη αγγελία στο Vinted βρέθηκε να έχει δημοσιευθεί ήδη από το 2023 σε διαφορετική πλατφόρμα μεταχειρισμένων ειδών.

Παράλληλα, δημοσιογραφική έρευνα του γαλλικού μέσου 20 Minutes εντόπισε περίπτωση όπου αγγελία που είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία αποδείχθηκε ότι είχε δημιουργηθεί από 17χρονο, ο οποίος υποστήριξε ότι επιδίωκε να παγιδεύσει άτομα που αναζητούσαν παράνομο περιεχόμενο. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν θεωρήθηκε τελικά απόδειξη οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας.

 

 

Οι fact-checkers καταλήγουν ότι, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν επαληθευμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν πως οι συγκεκριμένες αγγελίες αποτελούσαν μέρος δικτύου εμπορίας παιδιών. Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι η απουσία αποδείξεων δεν σημαίνει πως οι αρχές σταματούν τις έρευνες, αλλά ότι οι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Vinted: Η απάντηση στις καταγγελίες

Από την πλευρά της, η Vinted απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί εμπορίας παιδιών μέσω της πλατφόρμας. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι πραγματοποίησε εκτεταμένη εσωτερική διερεύνηση των αγγελιών που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν εντόπισε «καμία αξιόπιστη ένδειξη» που να τις συνδέει με εμπορία παιδιών.

Η Vinted απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί εμπορίας παιδιών μέσω της πλατφόρμας της - profimedia.gr

Η Vinted απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί εμπορίας παιδιών μέσω της πλατφόρμας της - profimedia.gr

Η εταιρεία υποστηρίζει ακόμη ότι η ένδειξη ηλικίας που εμφανίζεται σε πολλές αγγελίες αφορά την ηλικιακή ομάδα για την οποία προορίζεται ένα παιχνίδι και όχι κάποιο παιδί, ενώ οι ασυνήθιστα υψηλές τιμές μπορεί να σχετίζονται με συλλεκτικά αντικείμενα, λανθασμένη τιμολόγηση, διαπραγματευτικές πρακτικές ή ακόμη και προσπάθειες πρόκλησης δημοσιότητας.

Παράλληλα, η Vinted αναφέρει ότι έχει διαπιστώσει περιπτώσεις στις οποίες χρήστες δημιούργησαν σκόπιμα ψεύτικες αγγελίες ή προσποιήθηκαν τους αγοραστές προκειμένου να «παγιδεύσουν» ύποπτα άτομα ή να προκαλέσουν πανικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισημαίνει, τέτοιες πρακτικές δυσχεραίνουν το έργο της εποπτείας και ενδέχεται να παρεμβαίνουν σε πραγματικές έρευνες των αρχών.

Η Vinted συνεργάζεται με τις ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές και έχει λάβει μέτρα για ύποπτες αγγελίες που έχουν «ανέβει» στην πλαρφόρμα της - profimedia.gr

Η Vinted συνεργάζεται με τις ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές και έχει λάβει μέτρα για ύποπτες αγγελίες που έχουν «ανέβει» στην πλαρφόρμα της - profimedia.gr

Η πλατφόρμα τονίζει ότι συνεργάζεται με τις γαλλικές και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές, αφαιρεί αγγελίες που παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας της και προχωρά σε αποκλεισμό λογαριασμών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η Vinted, είναι μια πλατφόρμα πώλησης μεταχειρισμένων ειδών που ιδρύθηκε στη Λιθουανία και έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους ισχυρότερους «παίκτες» του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη. 

Ειδικά στη Γαλλία, έχει καταφέρει να ξεπεράσει ακόμη και την Amazon στις πωλήσεις ειδών ένδυσης, κατακτώντας την πρώτη θέση στην αγορά.

Τα τελευταία χρόνια η Vinted ειδικά στη Γαλλία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους «παίκτες» ηλεκτρονικού εμπορίου - unsplash.com

Τα τελευταία χρόνια η Vinted ειδικά στη Γαλλία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους «παίκτες» ηλεκτρονικού εμπορίου - unsplash.com

Παρά την έντονη ανησυχία που προκάλεσαν οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής από τις επίσημες έρευνες είναι σαφής: οι γαλλικές και οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις καταγγελίες, όμως έως σήμερα δεν έχουν ανακοινώσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το Vinted χρησιμοποιείται για οργανωμένη εμπορία παιδιών.

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