Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε άνδρας μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι από άλλο άτομο γιατί του έκανε παρατήρηση γιατί μιλούσε δυνατά στο κινητό του τηλέφωνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα συνόδευε τη σύζυγό του στο ιατρείο. Όλα ξεκίνησαν όταν ζήτησε από τον άνδρα να βγει εκτός του χώρου του ιατρείου για να συνεχίσει την ομιλία του στο τηλέφωνο, γιατί ενοχλούσε του υπόλοιπους παρευρισκόμενους.

Η παρατήρηση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του άνδρα, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα με γροθιές και κλωτσιές.

«Μίλαγε σε δύο κινητά ο κύριος μέσα στο ιατρείο και του έκανα παρατήρηση. Του είπα: “σας παρακαλώ μιλάτε λίγο πιο σιγά ή βγείτε έξω να μιλήσετε στο κινητό, γιατί ενοχλείτε” και μέσα σε δευτερόλεπτα, με πλάκωσε στο ξύλο», είπε ο κ. Γιώργος στο Mega.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, αλλά μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο, ο δράστης είχε φύγει.

«Καλέσαμε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ήρθε η Αστυνομία, έκανε καταγραφή του συμβάντος. Με το που φύγανε και πήγαμε να κατέβουμε τις σκάλες, εμφανίστηκε μπροστά μου πάλι. Και με βούτηξε και μπήκε μπροστά η γυναίκα μου και ο γιατρός. Εγώ γύρισα πίσω στο ιατρείο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο δε γνωρίζει τον δράστη, ωστόσο έμαθε τα στοιχεία του από την αστυνομία.

«Δεν τον γνωρίζω καθόλου. Καθόλου. Σήμερα κατάφερα και μέσω του ονόματός του που μου δώσανε από την Αστυνομία, γιατί πήγα να τον αναγνωρίσω. Ψάχτηκα λίγο, γιατί κι εγώ επιχειρηματίας στο Χαϊδάρι είμαι. Βρήκαμε ποιος είναι, ότι έχει κατάστημα εδώ, ότι είναι λογιστής, ότι έχει δύο καταστήματα εδώ στο Χαϊδάρι» [...]», είπε το θύμα.

Όπως είπε μετά την επίθεση πήγε στο νοσοκομείο και έχει όλες τις αποδείξεις για την επίθεση που δέχθηκε.

«Έχω μαζέψει κάποια χαρτιά, όχι όλα γιατί αύριο θα πάω να μου βγάλουν τη παροχέτευση που έχουν στη μύτη για το αίμα, και θα πάρω και απ’ τον οφθαλμίατρο και απ’ τον ΩΡΛ. Έχω πάει σε ιατροδικαστή, έχει κάνει έκθεση, και έχω καταθέσει μήνυση στο Α.Τ. Χαϊδαρίου», είπε και κατέληξε:

«Το χτύπημα ήτανε πάρα πολύ δυνατό στο μέτωπο. Είμαι με μαυρισμένο μάτι και ραγισμένο κόκκαλο στο διάφραγμα. Εκεί που του έκανα την παρατήρηση, και σηκώθηκα πάνω γιατί δεν θυμάμαι κι ακριβώς τι έγινε. Δηλαδή, αυτός ήταν απ’ τα αριστερά μου, η σύζυγός μου ήταν απ’ τα δεξιά μου, σηκώθηκα πάνω και κοίταξα την πλευρά της συζύγου προς τη δεξιά πλευρά, και σηκώθηκε πάνω και μου όρμηξε και με βάρεσε. Έτσι όπως με βάρεσε, οι υπόλοιποι ασθενείς μείναν με ανοιχτό το στόμα. Αυτό που με έχει έτσι θορυβήσει είναι το γεγονός ότι ο τύπος με περίμενε στις σκάλες και παρ' όλο την αστυνομία που ήρθε, ξαναεπιτέθηκε μετά».