Τρίκαλα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου - «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»

Του επιτέθηκε συνομήλικός του σε πανηγύρι

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (21/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 16χρονος στη Φαρκαδόνα Τρικάλων ξυλοκοπήθηκε άγρια από συνομήλικό του λόγω των ρούχων που φορούσε.
  • Το θύμα υπέστη διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρισας.
  • Ο δράστης προπηλάκισε τον 16χρονο, τον απείλησε και τον χτύπησε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
  • Η οικογένεια του θύματος υπέβαλε μήνυση στην αστυνομία και αναμένει ιατροδικαστικά αποτελέσματα.
  • Ο 16χρονος είναι σοκαρισμένος και προσπαθεί να συνέλθει από το βίαιο περιστατικό.

Με διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας ένας 16χρονος, έπειτα από άγρια επίθεση που δέχθηκε από συνομήλικό του, επειδή... δεν του άρεσαν τα ρούχα που φορούσε.

Οι γονείς του περιγράφουν στο Star και στον Μάνο Σωτηρόπουλο τις στιγμές αγωνίας που ακολούθησαν.

Ωρωπός: Προφυλακιστέος 32χρονος για την κακοποίηση της σύζυγου του

Θύμα bullying και άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 16χρονος στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού.

Συνομήλικός του, τον προσέγγισε, τον προπηλάκισε και στη συνέχεια του επιτέθηκε, γιατί δεν του άρεσαν τα ρούχα που φορούσε.

«Ο δράστης άρχισε να τον βρίζει, του είπε: "Όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω! Πώς είσαι έτσι;". Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του», λέει η μητέρα 16χρονου.

Οι εικόνες που εξασφάλισε το STAR από τα τραύματα του ανήλικου θύματος, αποτυπώνουν τη βιαιότητα του περιστατικού.

Τρίκαλα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου

Τρίκαλα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου

«Του χτυπούσε το κεφάλι σε σταθμευμένο ΙΧ»

«Του λέει "έλα να σε πάμε βόλτα", τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα, ο γιος μου αντιστάθηκε, του ρίχνει μπουνιές, το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάει στον απέναντι δρόμο και άρχισε να του κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα. Ο γιος μου έχει διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα. Εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανά χωριά» προσθέτει η μητέρα του 16χρονου για το βίαιο περιστατικό.

Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για συμμετοχή σε δίκτυο σαδιστών και παιδόφιλων

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με περαστικούς να επεμβαίνουν για να απομακρύνουν τον 16χρονο και να τον προστατεύσουν.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

«Είναι ακόμη σοκαρισμένος, προσπαθεί να συνέλθει», λέει ο πατέρας του 16χρονου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Στέλιο Σούρλα, «από την πρώτη στιγμή η οικογένεια απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου υπέβαλε μήνυση για τις ποινικές πράξεις εις βάρος του ανήλικου γιου τους. Η αστυνομία διέταξε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία διενεργήθηκε και περιμένουμε τα αποτελέσματα».

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