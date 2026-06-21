Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για συμμετοχή σε δίκτυο σαδιστών και παιδόφιλων

Φέρεται να συμμετείχαν στo διεθνές κύκλωμα «764»

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Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR (21/6/2026)

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Σοκ και προβληματισμό έχει προκαλέσει η είδηση της σύλληψης δύο 17χρονων, σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη, που κατηγορούνται πως συμμετείχαν στο διεθνές κύκλωμα σαδιστών και πορνογραφίας ανηλίκων «764»

Έρευνα: Παιδόφιλοι στοχεύουν παιδιά μέσω εφαρμογών γνωριμιών των γονιών

Στα πλοκάμια μιας διαδικτυακής «σέχτας» σαδιστών και παιδόφιλων, με την κωδική ονομασία «764», φαίνεται πως είχαν μπλεχτεί δύο ελληνόπουλα, μόλις 17 ετών. Τα ίχνη τους στο σκοτεινό και αδίστακτο αυτό διεθνές δίκτυο εντόπισαν πράκτορες αμερικανικής υπηρεσίας που αμέσως ειδοποίησαν τους αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι τους πέρασαν χειροπέδες.

Ο ένας ανήλικος συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης κι ο δεύτερος στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Η σκοτεινή δράση τους

Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για συμμετοχή σε δίκτυο σαδιστών και παιδόφιλων

Οι δύο έφηβοι «ψάρευαν» ευάλωτα κορίτσια στο διαδίκτυο, τα απειλούσαν και τα εκβίαζαν.

Στις συσκευές των δύο συλληφθέντων που κατέσχεσαν οι αστυνομικοί βρήκαν αρκετά βίντεο με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών, καθώς και φωτογραφίες που απεικόνιζαν γυμνές κοπέλες να αυτοτραυματίζονται.

Ποια σημάδια πρέπει να προσέξουν οι γονείς στα παιδιά τους

«Σημάδια που πρέπει να προσέξουν οι γονείς είναι το παιδί να σβήνει συνομιλίες, να έχει άγχος μετά τη συμμετοχή του σε παιχνίδι, να αλλάζει η συμπεριφορά του, να γίνεται λίγο επιθετικό με τους γονείς, επίσης η μυστικοπάθεια» λέει η ψυχολόγος Αμαλία Λουϊζου.

Σημειώνεται, ότι πριν από μήνες είχε συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη και παραμένει προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Γρεβενών, ένας 21χρονος Ελληνοαμερικανός, με το διαδικτυακό ψευδώνυμο «WAR», για συμμετοχή στην ίδια διεθνή ομάδα σαδιστών και παιδόφιλων.

 

 

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