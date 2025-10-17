Στα «δίχτυα» του FBI 21χρονος για διεθνές κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη - Προφυλακιστέος για την οργάνωση Ιnferno 764

Πηγή: Ρεπορτάζ Λευκή Γεωργάκη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο νεαρός Ελληνοαμερικανός που συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη φερόμενος ως αρχηγικό μέλος διεθνούς διαδικτυακής οργάνωσης «Ιnferno 764» που προωθούσε βίντεο παιδικής πορνογραφίας και σκληρά βίντεο κακοποίησης ανηλίκων.

Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 18χρονος φίλος του παρουσία παιδοψυχολόγου. Την εμπλοκή τους στο σκοτεινό κύκλωμα είχε αποκαλύψει τον περασμένο Απρίλιο έκθεση του αμερικανικού FBI. 

16 δισ. δολάρια το κόστος του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο

Την υπόθεση παρακολούθησε στα δικαστήρια η Λευκή Γεωργάκη και αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτήν στο ρεπορτάζ της για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.  

Έρευνα για την οργάνωση «Ιnferno 764»
                 

Με ειρωνικό χαμόγελο και απαθής ο 21 χρόνος που κατηγορείται ως διαχειριστής σκοτεινής σελίδας του διαδικτύου με παιδική πορνογραφία αναχωρεί από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και παίρνει το δρόμο για τη φυλακή. Δίπλα του ο 18 χρόνος φίλος του που κατηγορείται για συμμετοχή στο διεθνές κύκλωμα.

Ο 21χρονος ενώ οδηγείται στη φυλακή

Ο 21 ετών Ελληνοαμερικανός κατά την απολογία του παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε μια παρόμοια διαδικτυακή εφαρμογή αλλά υποστήρξε ότι δεν έχει καμία άλλη σχέση και ότι ίδιος χρησιμοποίησε τον υπολογιστή του 18 χρόνου φίλου του.  

Νίκος Μπογονικολός: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που συνελήφθη από το FBI

«Είχα μπει στο Chat room  από την ηλικία των 16 ετών. Μου είχε στείλει μήνυμα κάποιος και μου έστειλε ένα link. Μπήκα στο chat room και είδα βίντεο με κορίτσια γυμνά αλλά δεν τα είχα κάνει download τα είχα κάνει και report.  Δεν γνωρίζω γιατί με κατηγορούν ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης» ισχυρίσθηκε.  

Τι ισχυρίσθηκε ο 21χρονος κατηγορούμενος για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε ο 18χρονος συγκρατούμενός του 

Ο 18 χρόνος  πήρε προθεσμία για απολογηθεί παρουσία παιδοψυχολόγου τη Δευτέρα.

«Ο συγκατηγορούμενος μου είναι ο κολλητός μου και κάνουμε παρέα. Αυτός δεν έχει μπει ποτέ σε chatroom. Μπήκα από το κινητό μου χρησιμοποιώντας το wifi του σπιτιού του»

Σύλληψη Ελληνοαμερικανού: Έπεσε στα «δiχτυα» του FBI 

Στα ίχνη του του 21χρονου είχε φτάσει το FBI όταν τον περασμένο Απρίλιο δημοσιοποίησε έρευνα για την οργάνωση inferno764. Η ελληνική μετάφραση είναι «Κόλαση 764». Σύμφωνα με την έκθεση μέλη της οργάνωσης «ψάρευαν»  μέσα από πλατφόρμες ευάλωτα άτομα κυριως εφήβους.

Όπως δήλωσε ο Παναγιώτης Πιέρρος, γενικός διευθυντής της εταιρείας TICTAC cyber seciourity, «δυστυχώς υπάρχουν πολλά μέλη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, άνθρωποι βαριά άρρωστοι που είναι μέλη αυτών των κυκλωμάτων, είτε εκμεταλλεύονται είτε είναι οι τελικοί πελάτες και «απολαμβάνουν» τα βίντεο».
 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ
 |
FBI
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
INFERNO 764
Back to Top