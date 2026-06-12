Ωρωπός: Προφυλακιστέος ο 32χρονος για την κακοποίηση της σύζυγου του

Κατηγορείται ότι τη χτύπησε μπροστά στα μάτια του 8χρονου παιδιού τους

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Pixabay
Ωρωπός: Προφυλακιστέος ο 32χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους / ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 32χρονος από τον Ωρωπό προφυλακίστηκε για κακοποίηση της συζύγου του μπροστά στο 8χρονο παιδί τους.
  • Φέρεται να μαγνητοσκοπούσε τις επιθέσεις του για να τις δημοσιεύσει στο διαδίκτυο.
  • Η σύζυγος του κατηγορούμενου έχει ανακαλέσει τις καταγγελίες της πολλές φορές, αλλά οι Αρχές τον θεωρούν επικίνδυνο.
  • Η γυναίκα κατήγγειλε σοβαρές επιθέσεις, όπως χτυπήματα με λουρί και κάψιμο με σκεύος.
  • Γειτόνισσα ανέφερε κακή συμπεριφορά του 32χρονου απέναντι στη σύζυγό του, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες.

Μια σοκαριστική υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας στον Ωρωπό, με έναν 32χρονο να κατηγορείται  ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του και μάλιστα μπροστά στο 8 ετών παιδί τους. Φέρεται μάλιστα να μαγνητοσκοπούσε τις πράξεις του για να τις ανεβάσει στο διαδίκτυο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο  συγκεκριμένος άνδρας προφυλακίστηκε, παρά το γεγονός ότι η σύζυγός του για άλλη μια φορά πήρε πίσω τις καταγγελίες της. Τουλάχιστον τέσσερις φορές τον είχε καταγγείλει στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια έπαιρνε πίσω την καταγγελία. 

Ωστόσο, οι Αρχές έκριναν πως ήταν επικίνδυνο να είναι ελεύθερος, καθώς θα επαναλάμβανε τις πράξεις του.

Η ίδια η γυναίκα πάντως, σε δήλωσή της στον Alpha ανέφερε ότι «πάνω στα νεύρα μου είπα δύο βλακείες» και φέρεται να στηρίζει τον σύζυγό της. Ο 32χρονος δηλώνει αθώος, υποστηρίζοντας ότι λόγοι ζήλιας κρύβονται πίσω από την καταγγελία της συζύγου του.

Στην καταγγελία της στις αστυνομικές αρχές, η γυναίκα είχε αναφέρει ότι ο σύζυγός της την είχε χτυπήσει με λουρί σκύλου, την είχε κάψει με μαγειρικό σκεύος, ακόμη και ότι της είχε καρφώσει κατσαβίδι στο πόδι. 

Μαρτυρία για τη συμπεριφορά του 32χρονου

Στην κάμερα του ΑΝΤ1 μίλησε μια γειτόνισσα του ζευγαριού. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, όταν του έκανε παρατήρηση για τον τρόπο συμπεριφοράς στη γυναίκα του, εκείνος φέρεται να της απάντησε «Δεν είναι δικό σου θέμα. Μην ασχολείσαι».

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«Γενικότερα η συμπεριφορά του δεν είναι σωστή απέναντι στη γυναίκα του όταν τους έχω δει. Μένουν τα τελευταία δύο χρόνια εδώ, η συμπεριφορά του γενικότερα δεν είναι σωστή. Αυτός είναι γύρω στα τριάντα. Έχει ένα αγοράκι μικρό. Κάποια στιγμή έξω από τον φούρνο της είχε συμπεριφερθεί της κοπέλας πάρα πολύ άσχημα. Μεταξύ σοβαρού και αστείου του είπα "ξέρεις κάτι φίλε μου, δεν είναι συμπεριφορά αυτή απέναντι στην κοπέλα".

Μου είπε ότι "εσένα δεν σε απασχολεί το θέμα". "Σαφώς" του λέω "και δεν με απασχολεί, αλλά είμαι γυναίκα και εκνευρίζομαι αφάνταστα όταν βλέπω αυτού του είδους τις συμπεριφορές".

Την τραβούσε και της μιλούσε άσχημα και η κοπέλα έφυγε προς τον δρόμο. Αυτός την ακολούθησε. Μετά τους έχασα, αλλά την άλλη μέρα το πρωί ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν έδειχναν κάτι δηλαδή. Το Σάββατο το βράδυ την κοπέλα την είδα στην παραλία να κλαίει και μάλιστα κυκλοφορούσε και με ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες.

Και πέρυσι του είχα κάνει παρατήρηση και του λέω "σε παρακαλώ πολύ, μην το αφήνεις μπροστά στην είσοδο. Μου κλείνεις όλη την είσοδο" και το παρατήρησα ότι δεν είχε πινακίδες. Γιατί είναι αυτό χωρίς πινακίδες; Και μετά διαπίστωσα ότι είναι δικό του το αυτοκίνητο», ανέφερε η γειτόνισσα του ζευγαριού.

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