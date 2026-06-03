Ένα κρυφό σχέδιο διαφυγής από τον καταπιεστικό και παθολογικά ζηλιάρη σύζυγό τής, είχε καταστρώσει η 39χρονη, που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα, όπως αποκάλυψε η αδελφή της. Δυστυχώς, όμως, δεν πρόλαβαν να το εκτελέσουν, καθώς ο 41χρονος την κατέσφαξε με 40 μαχαιριές μέσα στο σπίτι τους.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η αδελφή της άτυχης γυναίκας είπε πως η Βάσω τον τελευταίο καιρό είχε ξεκαθαρίσει στον σύζυγό της ότι θέλει να χωρίσουν.

H 39χρονη Βάσω είχε ανακοινώσει στον σύζυγό της ότι θέλει να χωρίσουν

«Άσε με να φύγω με τα παιδιά και δε θέλω τίποτε άλλο», του έλεγε, με τον ίδιο να μη δέχεται το ενδεχόμενο να τον εγκαταλείψει και να φύγει από κοντά του.

«Τώρα πια μπορώ να το πω, είχαμε κάνει ένα σχέδιο διαφυγής από τον σύζυγό της μαζί, χωρίς να το γνωρίζει κανείς, αλλά, δυστυχώς, δεν πρόλαβα», είπε η αδελφή της 39χρονης.

«Ήταν μαζί από τα 16, από το σχολείο. Ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος άνδρας που πήγε μαζί του. Μου στέρησε τον μοναδικό άνθρωπο που μου είχε απομείνει στη ζωή, ήμασταν εγώ κι αυτή», συνέχισε και αποκάλυψε πως η αδελφή της είχε πέσει θύμα άγριων ξυλοδαρμών από τον σύζυγό της στο παρελθόν.

Σύμφωνα με την αδελφή της 39χρονης ο 41χρονος την είχε χτυπήσει πολλές φορές

Μάλιστα, όπως είπε, τα δύο κοριτσάκια της αδελφής της θα τα αναλάβει πλέον εκείνη, η οποία είναι και η νονά τους.

Καλαμάτα: Της είχαν προτείνει να πάρει panic button

Όπως έγινε γνωστό, η 39χρονη, πριν από περίπου έναν χρόνο, είχε απευθυνθεί στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του δικτύου δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εκεί, λοιπόν, είχε ζητήσει υποστήριξη, κυρίως σε θέματα που αφορούσαν στην αναζήτηση εργασίας και την επαγγελματική της αποκατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, της είχε προταθεί η δυνατότητα τοποθέτησης panic button, όμως η ίδια φέρεται να μην το αποδέχθηκε.

Καλαμάτα: Η ΕΛ.ΑΣ. διαψεύδει ότι η 39χρονη είχε καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία

Την ίδια ώρα ερευνώνται παλιότερα περιστατικά με καβγάδες μεταξύ του ζευγαριού, που είχαν κάνει τους γείτονες να καλέσουν την αστυνομία.

Η 39χρονη είχε καταστρώσει μαζί με την αδελφή της σχέδιο διαφυγής από το σπίτι της

Σύμφωνα με την αδελφή του θύματος, είχε πει σε φίλες της πως αν καμιά μέρα δεν πήγαινε στο μάθημα χορού να πάνε να την αναζητήσουν.

Στο επίκεντρο της έρευνας, βρίσκεται περιστατικό από τον Νοέμβριο του 2025, όταν αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του ζευγαριού, μετά από ενημέρωση τρίτων προσώπων που ανησύχησαν, γιατί δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε προταθεί στην 39χρονη panic button, αλλά είχε αρνηθεί

Η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωσή της, διευκρινίζει ότι κατά το συγκεκριμένο περιστατικό δεν υπήρξε από την πλευρά της 39χρονη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ξυλοδαρμό ή κακοποίηση. Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σπίτι της, την εντόπισαν καλά στην υγεία της και η ίδια δεν τους είπε κάτι που να δικαιολογεί περαιτέρω αστυνομική παρέμβαση.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν είχε καταγραφεί καμία καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται ένα ακόμα περιστατικό που σημειώθηκε λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία της 39χρονης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την περασμένη Πέμπτη, περίοικοι επικοινώνησαν με την αστυνομία, αναφέροντας ότι άκουγαν γυναικείες φωνές και κραυγές.

Σύμφωνα με την αστυνομία δεν είχε γίνει καμία καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία για τον 41χρονο

Όμως οι πολίτες που ενημέρωσαν τις αρχές δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν από πού ακούγονταν οι φωνές. Έτσι όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή, πραγματοποίησαν έρευνα και ελέγχους σε γειτονικά κτίρια, χωρίς να εντοπίσουν κάτι.

Δημογλίδου: «Δε φαίνεται μέχρι στιγμής να είχε ναρκώσει τα παιδιά»

Ο 41χρονος σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά τους, 6 και 10 ετών. Εντύπωση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι τα παιδιά δεν άκουσαν τίποτα, ενώ μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκε και μια καρτέλα με ηρεμιστικά, που έβαλε σε υποψίες τους αστυνομικούς, μήπως δηλαδή ο δράστης νάρκωσε τα παιδιά για να μην ξυπνήσουν από τις φωνές της μητέρας τους.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε πως μέχρι στιγμής δε φαίνεται να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.

Ο 41χρονος ζήλευε παθολογικά την 39χρονη και δεν την άφηνε λεπτό μόνη της

«Όλο αυτό το επεισόδιο, το οποίο φαίνεται ότι κράτησε αρκετή ώρα και είχε και πολύ μεγαλύτερη ένταση, έγινε ενώ τα παιδιά κοιμόντουσαν. Δε φαίνεται όμως να έχουν αντιληφθεί κάτι. Ένα παιδί, το οποίο κοιμάται αυτές τις ώρες μπορεί και να μην αντιληφθεί κάτι. Δε γνωρίζουμε άλλωστε αν προσπάθησε να σταματήσει τις φωνές της συζύγου του», είπε η κ. Δημογλίδου και συνέχισε:

«Όταν μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο, θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν είχαν χορηγηθεί στα παιδιά υπνωτικά χάπια. Δε φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο».

Καλαμάτα: Σήμερα η κηδεία της 39χρονης

Η κηδεία της 39χρονης Βασιλικής θα γίνει σήμερα στις 19:00 στην Καλαμάτα. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της πόλης, θα της πουν το τελευταίο «αντίο».

Η κηδεία της 39χρονης θα γίνει σήμερα στην Καλαμάτα

Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών, παραμένουν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, υπό την παρακολούθηση των αρμόδιων υπηρεσιών και τη στήριξη ειδικών επιστημόνων, που τα έχουν ενημερώσει εν μέρει για το τι έχει συμβεί.

Καλαμάτα: Την Πέμπτη η απολογία του 41χρονου

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας, καθώς έλαβε προθεσμία μετά την παρουσίασή του στα Δικαστήρια.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορός του, κ. Καμβύσης, υποστήριξε ότι ο πελάτης του βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

Επιμένει, μάλιστα, στην ίδια υπερασπιστική γραμμή που προέβαλε από την πρώτη στιγμή στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή βρισκόταν σε θέση άμυνας όταν συνέβη το περιστατικό το μοιραίο βράδυ της 1ης Ιουνίου.