Έντονες αντιδράσεις στα social media προκάλεσε φωτογραφία από την Πάρο, στην οποία εργαζόμενος στην εστίαση εμφανίζεται να σερβίρει ποτά σε πελάτες που βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα! Ο σερβιτόρος φαίνεται να μετακινείται στο νερό, σχεδόν κολυμπώντας, προκειμένου να ολοκληρώσει το σερβίρισμα!

Η εικόνα διαδόθηκε στο διαδίκτυο και άνοιξε συζήτηση για τις συνθήκες εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Η εικόνα με τον σερβιτόρο να σερβίρει πελάτες στην Πάρο

Η παρέμβαση της υπουργού Εργασίας

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τοποθετήθηκε με ανάρτησή της για το περιστατικό, αναφερόμενη στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και στον σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους.

Με την παρέμβασή της προανήγγειλε ελέγχους για την υπόθεση, μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας και τα σχόλια που ακολούθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι ισχύει για τη διερεύνηση της υπόθεσης

Για να στοιχειοθετηθεί ευκολότερα ενδεχόμενη εργασιακή παράβαση, κρίσιμο στοιχείο θεωρείται η καταγγελία από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Χωρίς σχετική αναφορά, η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο σερβίρισμα μπορεί να είναι δυσκολότερη.

Οι έλεγχοι που προαναγγέλθηκαν αναμένεται να εξετάσουν τα δεδομένα της υπόθεσης και το κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια του εργαζομένου.



