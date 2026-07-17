Με βαθιά συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια, άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου που τη γνώριζαν ή είχαν συνεργαστεί μαζί της, άνθρωποι από τον πολιτικό χώρο, στενοί της φίλοι και συνεργάτες της αποχαιρετούν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών, τη Μάρω Κοντού.
Ο ιερός ναός έχει γεμίσει με συλλυπητήρια στεφάνια, ενώ πλήθος επωνύμων έχει συγκεντρωθεί για να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.
Ανάμεσά τους, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Κοραλία Καράντη, ο Γιώργος Καραμίχος, η Εβελίνα Παπούλια, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, η Νίκη Παλληκαράκη, η Άντζελα Γκερέκου, ο Ανδρέας Γεωργίου, ο Χάρης Ρώμας, η Έλενα Ακρίτα, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Γιώργος Βουλγαράκης, ο Σπύρος Μπιμπίλας κ.ά.
Η Μάρω Κοντού ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το θέατρο από το 1954 κι έκτοτε συνεργάστηκε με πλήθος σπουδαίων ηθοποιών και σκηνοθετών. Έγραψε ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο ως «κυρία Κοκοβίκου» στη θρυλική ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» και ως «μία Ιταλίδα από την Κυψέλη».
Έχει πρωταγωνιστήσει σε τουλάχιστον 61 ταινίες του ελληνικού κινηνατογράφου και σε αμέτρητες θεατρικές παραστάσεις. Απεβίωσε στα 92 της χρόνια. Παρέμεινε ενεργή στην υποκριτική μέχρι το τέλος της ζωής της, συμμετέχοντας στην τηλεοπτική σειρά «η Γη της ελιάς», που ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.