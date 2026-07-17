Κηδεία Μάρως Κοντού: Τα γνωστά πρόσωπα στο τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό, στη Μητρόπολη Αθηνών/ βίντεο ΣΚΑΪ

Με βαθιά συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια, άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου που τη γνώριζαν ή είχαν συνεργαστεί μαζί της, άνθρωποι από τον πολιτικό χώρο, στενοί της φίλοι και συνεργάτες της αποχαιρετούν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών, τη Μάρω Κοντού.

Κηδεία Μάρως Κοντού/ Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Ο ιερός ναός έχει γεμίσει με συλλυπητήρια στεφάνια, ενώ πλήθος επωνύμων έχει συγκεντρωθεί για να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.

Ανάμεσά τους, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Κοραλία Καράντη, ο Γιώργος Καραμίχος, η Εβελίνα Παπούλια, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, η Νίκη Παλληκαράκη, η Άντζελα Γκερέκου, ο Ανδρέας Γεωργίου, ο Χάρης Ρώμας, η Έλενα Ακρίτα, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Γιώργος Βουλγαράκης, ο Σπύρος Μπιμπίλας κ.ά.

Κηδεία Μάρως Κοντού: Νίκη Παλληκαράκη/ Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Κηδεία Μάρως Κοντού: Χριστόφορος Παπακαλιάτης/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Κηδεία Μάρως Κοντού: Κοραλία Καράντη / ΙΝΤΙΜΕ ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Κηδεία Μάρως Κοντού: Γιώργος Καραμίχος / Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Κηδεία Μάρως Κοντού: Eβελίνα Παπούλια/ Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Κηδεία Μάρως Κοντού: Eβελίνα Παπούλια- Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους/ Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Κηδεία Μάρως Κοντού: Άντζελα Γκερέκου/ Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Κηδεία Μάρως Κοντού: Χάρης Ρώμας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κηδεία Μάρως Κοντού: Έλενα Ακρίτα/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Κηδεία Μάρως Κοντού: Γιώργος Βουλγαράκης- Νικήτας Κακλαμάνης- Σπύρος Μπιμπίλας/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Κηδεία Μάρως Κοντού: Δημήτρης Αβραμόπουλος/ Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Η Μάρω Κοντού ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το θέατρο από το 1954 κι έκτοτε συνεργάστηκε με πλήθος σπουδαίων ηθοποιών και σκηνοθετών. Έγραψε ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο ως «κυρία Κοκοβίκου» στη θρυλική ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» και ως «μία Ιταλίδα από την Κυψέλη».

Μάρω Κοντού/ πηγή papadakispress INTIME

Έχει πρωταγωνιστήσει σε τουλάχιστον 61 ταινίες του ελληνικού κινηνατογράφου και σε αμέτρητες θεατρικές παραστάσεις. Απεβίωσε στα 92 της χρόνια. Παρέμεινε ενεργή στην υποκριτική μέχρι το τέλος της ζωής της, συμμετέχοντας στην τηλεοπτική σειρά «η Γη της ελιάς», που ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες.