Στην Τήνο πέρασαν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών ο Νίκος Ψαρράς με τη σύζυγό του, Έλενα Καρακούλη, και τον μονάκριβο γιο τους, Παναγιώτη.
Η οικογένεια απόλαυσε λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας, με τη σύζυγο του ηθοποιού να δημοσιεύει μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει ένα τρυφερό ενσταντανέ του ζευγαριού, όπου ποζάρουν αγκαλιασμένοι, καθώς και στιγμιότυπα από τις βόλτες τους στα γραφικά σοκάκια του κυκλαδίτικου νησιού.
Σε άλλη φωτογραφία, η σκηνοθέτις και θεατρολόγος απαθανάτισε πατέρα και γιο να περπατούν ανέμελοι και χαλαροί, αποτυπώνοντας το χαλαρό και οικογενειακό κλίμα των διακοπών τους.
Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λιτή λεζάντα: «Τήνος 2026».
Νίκος Ψαρράς & Έλενα Καρακούλη: Επέτειος γάμου για το ζευγάρι
Ο έρωτας του ζευγαριού επισφραγίστηκε με την τέλεση του γάμου τους τον Ιούνιο του 2013 στο Μαρούσι και ολοκληρώθηκε με τον ερχομό του 12χρονου σήμερα Παναγιώτη, ο οποίος είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους. Όλα αυτά τα χρόνια της κοινής τους πορείας κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, εστιάζοντας στα επαγγελματικά τους βήματα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.