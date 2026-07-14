Νίκος Ψαρράς - Έλενα Καρακούλη: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι στην Τήνο

Δείτε φωτογραφίες από την οικογενειακή τους απόδραση στο νησί

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Βόλτα στην Αθήνα με τον γιο τους / Φωτογραφίες NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη περνούν διακοπές στην Τήνο με τον γιο τους, Παναγιώτη.
  • Η Έλενα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές τους στο Instagram, περιλαμβάνοντας τρυφερά στιγμιότυπα του ζευγαριού.
  • Η οικογένεια απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από την Αθήνα, με βόλτες στα σοκάκια του νησιού.
  • Ο γάμος του ζευγαριού έγινε τον Ιούνιο του 2013 και έχουν έναν 12χρονο γιο.
  • Διατηρούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, εστιάζοντας στα επαγγελματικά τους.

Στην Τήνο πέρασαν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών ο Νίκος Ψαρράς με τη σύζυγό του, Έλενα Καρακούλη, και τον μονάκριβο γιο τους, Παναγιώτη. 

Νίκος Ψαρράς: Ταξίδι στο Νεπάλ με τη σύζυγό του

Η οικογένεια απόλαυσε λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας, με τη σύζυγο του ηθοποιού να δημοσιεύει μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει ένα τρυφερό ενσταντανέ του ζευγαριού, όπου ποζάρουν αγκαλιασμένοι, καθώς και στιγμιότυπα από τις βόλτες τους στα γραφικά σοκάκια του κυκλαδίτικου νησιού.

Σε άλλη φωτογραφία, η σκηνοθέτις και θεατρολόγος απαθανάτισε πατέρα και γιο να περπατούν ανέμελοι και χαλαροί, αποτυπώνοντας το χαλαρό και οικογενειακό κλίμα των διακοπών τους.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λιτή λεζάντα: «Τήνος 2026».

Νίκος Ψαρράς & Έλενα Καρακούλη: Επέτειος γάμου για το ζευγάρι

Η ανάρτηση της Έλενας Καρακούλη

Ο έρωτας του ζευγαριού επισφραγίστηκε με την τέλεση του γάμου τους τον Ιούνιο του 2013 στο Μαρούσι και ολοκληρώθηκε με τον ερχομό του 12χρονου σήμερα Παναγιώτη, ο οποίος είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους. Όλα αυτά τα χρόνια της κοινής τους πορείας κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, εστιάζοντας στα επαγγελματικά τους βήματα.

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ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΡΑΣ
 |
ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΚΟΥΛΗ
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