Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Marfin, έπειτα από τις απολογίες τους ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνδέονται με την υπόθεση μαζί με μία 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ της Μεγάλης Βρετανίας για την ίδια δικογραφία.

Η ταυτοποίηση για την υπόθεση Marfin

Κατά τις αρχές, η ταυτοποίηση των δύο 42χρονων και της 46χρονης έγινε μέσω σύγκρισης οπτικού υλικού από το πρωί της 5ης Μαΐου 2010 με ψηφιακά αρχεία που περιλαμβάνονταν σε δικογραφία του 2020.

Η δικογραφία εκείνη αφορούσε υπόθεση με εκρηκτικά. Από τη σύγκριση του διαθέσιμου υλικού προέκυψαν, σύμφωνα με τις αρχές, τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων.

Οι απολογίες ενώπιον της ανακρίτριας

Οι δύο 42χρονοι απολογήθηκαν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας και, μετά τη διαδικασία, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη φονική, εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

Η 46χρονη είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ στη Μεγάλη Βρετανία, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.