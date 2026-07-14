Marfin: Προφυλακιστέοι οι δύο 42χρονοι για τη φονική εμπρηστική επίθεση

Μετά τις απολογίες τους ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας

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Προφυλακιστέοι οι δύο 42χρονοι για τη Marfin (βίντεο Alpha)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο 42χρονοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Marfin.
  • Συνδέονται με την υπόθεση και μία 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ.
  • Η ταυτοποίηση τους έγινε μέσω σύγκρισης οπτικού υλικού και ψηφιακών αρχείων από δικογραφία του 2020.
  • Η δικογραφία του 2020 αφορούσε υπόθεση με εκρηκτικά.
  • Οι απολογίες τους πραγματοποιήθηκαν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Marfin, έπειτα από τις απολογίες τους ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας.

Marfin: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που οδήγησαν στη σύλληψη των τριών

Οι δύο κατηγορούμενοι συνδέονται με την υπόθεση μαζί με μία 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ της Μεγάλης Βρετανίας για την ίδια δικογραφία.

Η ταυτοποίηση για την υπόθεση Marfin

Κατά τις αρχές, η ταυτοποίηση των δύο 42χρονων και της 46χρονης έγινε μέσω σύγκρισης οπτικού υλικού από το πρωί της 5ης Μαΐου 2010 με ψηφιακά αρχεία που περιλαμβάνονταν σε δικογραφία του 2020.

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Η δικογραφία εκείνη αφορούσε υπόθεση με εκρηκτικά. Από τη σύγκριση του διαθέσιμου υλικού προέκυψαν, σύμφωνα με τις αρχές, τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων.

Οι απολογίες ενώπιον της ανακρίτριας

Οι δύο 42χρονοι απολογήθηκαν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας και, μετά τη διαδικασία, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη φονική, εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

Συνήγοροι συλληφθέντων για τη Marfin: «Σκευωρία το κατηγορητήριο»

Η 46χρονη είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ στη Μεγάλη Βρετανία, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

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