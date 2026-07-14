Προφυλακίστηκε ο 74χρονος που έβαλε φωτιά στο Σισμανόγλειο με τσιγάρο

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.07.26 , 18:54 Marfin: Προφυλακιστέοι οι δύο 42χρονοι για τη φονική εμπρηστική επίθεση
14.07.26 , 18:49 Νίκος Ψαρράς - Έλενα Καρακούλη: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι στην Τήνο
14.07.26 , 18:42 Skoda: Δέκα χρόνια εγγύηση και όφελος έως 16.000 ευρώ
14.07.26 , 18:34 Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή
14.07.26 , 18:12 Η Ελένη Φουρέιρα το έριξε έξω στην Πάρο: Το τραγούδι που χόρεψε
14.07.26 , 18:10 Πόλεμος χωρίς τέλος Ιράν - ΗΠΑ και νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή
14.07.26 , 18:09 Ζέστη χωρίς καύσωνα: Πού θα φτάσει τους 39°C ο υδράργυρος
14.07.26 , 17:34 Προφυλακίστηκε ο 74χρονος που έβαλε φωτιά στο Σισμανόγλειο με τσιγάρο
14.07.26 , 17:30 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σε ρόλο... μάστορα στο σπίτι της Ρίας Ελληνίδου
14.07.26 , 17:20 Μουντιάλ: Γαλλία-Ισπανία στον Ημιτελικό. Ήρθε η ώρα των superstars
14.07.26 , 17:09 Το «σταυρόλεξο» του χρόνου των εκλογών και η δήλωση του Ν. Κακλαμάνη
14.07.26 , 17:00 Μαρία Ηλιάκη: «Έχω ξυπνήσει με τόσο σκ@τ@ διάθεση»
14.07.26 , 16:15 Πυρκαγιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες - Τουλάχιστον δύο νεκροί
14.07.26 , 16:00 Φάκελος χωρισμός: μάθε να βάζεις τελεία και να προχωράς μπροστά
14.07.26 , 15:53 Ζήνα Κουτσελίνη: Η chic εμφάνιση στην Αντίπαρο και η selfie με την Έμμα
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
Ελένης Σακκά: To bridal look & το γλέντι του γάμου της στην Άρτα
Σκόπελος: Φίδι δάγκωσε 8χρονο παιδί στον ύπνο του
Παράταση για τις παλιές ταυτότητες: Πού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη 14/7 - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο του, Γιάννη
Φωτιά τώρα στη Θέρμη: Μηνυμα από το 112 - Κοντά σε σπίτια οι φλόγες
Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για σαλμονέλα
Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο
Πειραιάς: Νεκρό ζευγάρι μεσά σε αυτοκίνητο σε γκαράζ σπιτιού
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προφυλακίστηκε 74χρονος που προκάλεσε πυρκαγιά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.
  • Η φωτιά ξέσπασε σε θάλαμο και φέρεται να προκλήθηκε από τσιγάρο που άναψε ο κατηγορούμενος.
  • Ο ηλικιωμένος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά.
  • Θα διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη με εντολή του ανακριτή.
  • Ο κατηγορούμενος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά.

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 74χρονος που κατηγορείται για πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης σε θάλαμο στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Σισμανόγλειο: «Ένιωθα πιεσμένος και έβαλα φωτιά στο στρώμα με αναπτήρα»

Ο ηλικιωμένος βαρύνεται με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση καθώς και για διακεκριμένη φθορά.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, φέρεται να είπε ότι η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο που άναψε και άφησε στο σεντόνι του κρεβατιού.

Φωτιά Σισμανόγλειο: «Κάπνιζα και πήρε φωτιά», ομολόγησε 74χρονος

Με εντολή του ανακριτή θα διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον κατηγορούμενο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
 |
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

έκτακτη είδηση
Ελλαδα
Marfin: Προφυλακιστέοι οι δύο 42χρονοι για τη φονική εμπρηστική επίθεση
Βάγια Νέστορα: Στη Φυλακή Οι Δύο Κατηγορούμενοι
Ελλαδα
Βάγια Νέστορα: «Είναι σκευωρία» - Στη φυλακή δύο κατηγορούμενοι
Σκόπελος: Φίδι Δάγκωσε 8χρονο Παιδί Στον Ύπνο Του
Ελλαδα
Σκόπελος: Φίδι δάγκωσε 8χρονο παιδί στον ύπνο του
Φωτιά Στο Αλιβέρι Εύβοιας - Μήνυμα Από Το 112
Ελλαδα
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας
Φωτιά Τώρα Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στη Θέρμη: Μηνυμα από το 112 - Κοντά σε σπίτια οι φλόγες
Θεσσαλονίκη: Το Τελευταίο Αντίο Στη 15χρονη Άννα Μαρία
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Σε κλίμα οδύνης στο τελευταίο «αντίο» στη 15χρονη Άννα Μαρία
Πειραιάς: Νεκρός Ζευγάρι Μέσα Σε Αυτοκίνητο Σε Γκαράζ
Ελλαδα
Πειραιάς: Νεκρό ζευγάρι μεσά σε αυτοκίνητο σε γκαράζ σπιτιού
Λευκάδα
Ελλαδα
Λευκάδα: Διακοπές στο πανέμορφο νησί των επτανήσων με τα καταγάλανα νερά
Ταυτότητες: Παράταση Για Τις Παλιές -Πού Θα Χρησιμοποιούνται
Ελλαδα
Παράταση για τις παλιές ταυτότητες: Πού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top