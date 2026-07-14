Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 74χρονος που κατηγορείται για πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης σε θάλαμο στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Ο ηλικιωμένος βαρύνεται με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση καθώς και για διακεκριμένη φθορά.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, φέρεται να είπε ότι η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο που άναψε και άφησε στο σεντόνι του κρεβατιού.

Με εντολή του ανακριτή θα διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον κατηγορούμενο.